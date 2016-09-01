Ольга Шишанова

В столичном Российском центре науки и культуры открылась персональная выставка картин Елены Тараковой “Планета снов”. Действительно ли темы и сюжеты оказались почерпнуты из области грез и сладких мечтаний, рассказала в эксклюзивном интервью талантливая художница корреспонденту “НП” - Что подвигло вас заняться творчеством, в частности живописью?

- Это для меня начиналось как хобби. Рисую с детства. Хотя, если честно, я хотела заниматься живописью всерьез. Однако жизнь распорядилась по-своему, и я выбрала в итоге журналистское поприще, забросив творчество на какое-то время. И только потом, когда я уже училась в США, начала брать уроки живописи акрилом и маслом (там они называются классы). Но, скорее, это было в первую очередь для себя. Такие предметы выбираются специально для того, чтобы заполнить промежутки времени между основными занятиями.

- Как менялся ваш стиль создания художественных произведений по мере приобретения опыта, жизненных наблюдений?

- Когда я жила в США, мне нравилось больше экспериментировать, потому что там мне встречалось гораздо больше материалов для творчества, различных флоков (декоративных добавок в краски), с которыми можно и хотелось работать. При этом я не сказала бы, что у меня там была какая-то определенная тема, скорее, это было больше развитием приобретенных навыков. Я много писала и рисовала, когда жила в Южной Корее. Из серии работ, созданных мною на тот момент, мне больше всего запомнилась “Тайна”, которая, к слову, присутствует и на нынешнем вернисаже. Каждый, кто смотрит на эту картину, обычно видит и представляет именно то, что ему наиболее близко. - Когда вы вернулись в Казахстан, какие темы стали вам интересны?

- Здесь, дома, я стала писать произведения, которые отображали, пожалуй, релакс-состояние, некое расслабление, исходящее от картин и передающееся зрителю. Я не ставила себе определенных рамок или сроков создания картин и писала только тогда, когда на меня снисходило вдохновение, когда какая-то идея посещала меня и требовала своего воплощения. Поскольку я все-таки не профессиональный художник, не владею многими правилами теории живописи, но, по мнению моих зрителей, на работах это не отражается, а напротив, в какой-то мере даже помогает творчески воспроизводить то, что мне нравится, не загоняя в подчиняющиеся чему-то или кому-то критерии. Что дает мне, естественно, свободу самовыражения.

- Какими красками предпочитаете создавать свои работы, какие оттенки вас привлекают?

- Я очень люблю все яркие, красочные цвета - на мой взгляд, в жизни и без того хватает мрачного и грустного. Поэтому я считаю, что необходимо все вокруг расцвечивать яркими красками, к чему и стремлюсь. Не случайно мне говорят, что в моих работах есть некоторая детскость восприятия, но мне это нравится, пусть даже я не задумывалась о том, плюс это или минус. У меня есть сын, которому три года, и он мой главный критик. Но ему нравится моя живопись, причем порой я даже создаю картины по его заказу. Например, одно такое полотно - с роботами, которыми сегодня весьма увлечен мой сын, есть и на выставке в Российском центре. Мне стоило больших трудов и уговоров отдать эту работу на выставку, настолько он к ней привязался с первых мазков. Кстати, потихоньку приучаю и его к художественному ремеслу, часто мы с ним рисуем на пару - он на своем холсте что-то пытается изобразить, я пишу свои темы. А вот любимый мой цвет - фиолетовый.

- Вернисаж в столичном Российском центре науки и культуры - ваша первая выставка?

- В Казахстане - да. До этого я выставлялась в США, была постоянным художником галереи Red light. Попала я туда еще будучи в университете. Со мной училась моя подруга, профессионально осваивающая художественные азы, а у нее в этой галерее была своя студия, куда я заходила довольно часто в гости. Она-то мне и предложила выставиться с моими картинами. Руководству галереи мои работы понравились, в результате я стала постоянным участником вернисажей, что проходили в ее стенах. О своем дальнейшем участии в вернисажах я не задумывалась, у меня не было такой цели. Вернувшись в Казахстан, я тем более не помышляла о персональной выставке, потому что, на мой взгляд, здесь довольно устойчива потребность в произведениях, созданных в реалистичном стиле. То есть публика предпочитает классическую школу, тогда как стиль “модерн”, кажется, не особо приемлем и тем более развит среди казахстанских художников. Но я все-таки решила рискнуть, хотя мои картины “со странностями”. - В чем же эта странность?

- Скажем так, некоторые мои знакомые почему-то считают, что я должна писать “как все”, что для меня совершенно неприемлемо. Ведь у меня каждый предмет - это вещь в себе, это тайна, загадка. Например, крупноформатная картина “Переплетение судеб”. На первый взгляд кажется, что это пространство в предместье некоего сказочного города, переполненное локальными сценками и персонажами. И все же они естественно, я постаралась для этого приоткрыть немного завесу таинственности, вписались в окружающую среду. Я вообще стараюсь следовать своему пути и соблюдать гармонию. Стараюсь сохранять некую особенность своего стиля - писать понятно и приятно глазу как взрослых, так и детей. - Кстати, в вашем творчестве довольно явно прослеживается жанр анимализма...

- Да, но я не стремлюсь раствориться в нем, а пытаюсь сохранить собственный взгляд и оригинальность подхода к реализации моих творческих замыслов. Повторюсь, что стараюсь не потерять свою стезю, никому не подражая и поверяя кисти свои, наверное, самые сокровенные помыслы и надежды. Некоторые зрители, даже видя такую мою приверженность этому, считают, что большинство созданных мною произведений наверное сродни фэнтези в литературе. Но позитивнее - без излишеств в виде свор вампиров и вурдалаков. И даже моя работа “Спектр яда”, пусть и потрясает зрителя, надеюсь, не страшит его, а заставляет верить блеску иногда обманчивой красоты. - Кто из мастеров живописи прошлого произвел на вас наибольшее впечатление?

- Я очень люблю Фриду Кало и Сальвадора Дали. Об этом можно догадаться, наверное, если сделать выводы на основе моих работ. Меня восхищает сила духа, воля этой женщины, сподвижницы художника Диего Риверы, вся жизнь которой была непрерывной борьбой за эту самую жизнь. Этим она также близка мне. Ну а Сальвадор Дали всегда считался человеком не от мира сего, странным и чудным. Он и сегодня словно подстегивает меня идти дальше, стремиться к другим горизонтам. Я даже пытаюсь воспроизводить на холсте отрывки из своих снов, может, и это также влияние творчества Дали на мое мировосприятие? А еще я придерживаюсь линии символизма в своих работах. Астана