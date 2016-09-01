Флюра Мусина На днях в Астане завершился 3-й Международный конкурс артистов балета, организатором которого стал частный Фонд развития и поддержки балета и национального танца.

На протяжении недели на сцене столичного театра “Астана Опера” состязались в мастерстве балетного искусства конкурсанты из разных уголков мира - России, Японии, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. 36 участников с неукротимой волей к победе демонстрировали зрителям конкурса и авторитетному жюри вариации и дуэты из классических балетов, номера современной хореографии, каскады головокружительных прыжков, стремительные вращения и, конечно же, свое умение перевоплощаться в разные, не похожие один на другой образы. Жюри конкурса, состоящее из корифеев балетного искусства международного класса, было строгим, но справедливым.

О том, как проходил конкурс и по каким критериям оценивались конкурсанты, мы узнали из первых рук. Председатель жюри, народная артистка России, легенда Мариинского театра Алтынай Асылмуратова уделила нам полчаса своего дефицитного времени - между репетицией заключительного гала-концерта и церемонией награждения лауреатов - Алтынай Абдуахимовна, вероятно, это непростая задача - выбрать лучшего из лучших? Были ли споры и разногласия среди членов жюри по оценкам?

- Должна сказать, что мы как-то очень слаженно все работали, у нас не было каких-то горячих спорных вопросов, все шло мирно, наше мнение совпало. Хотя моментами, особенно в 3-м туре, на который прошли достаточно сильные конкурсанты, было трудно какого-то выделить, расхождения между участниками были буквально в сотые доли.

- Как человек из зала, могу сказать, что мнение жюри не всегда совпадало с симпатиями зрителей!

- Ну, наверное, зрители реагируют больше на эффектные па и количество пируэтов. А в жюри все-таки сидят профессионалы - это либо директора балетных театров, либо люди, которые прошли долгий творческий путь и являются действительно экспертами в этой области. Поэтому нам и было легко, ведь критерии у нас одинаковые.

- По каким критериям шел отбор?

- Это не только количество пируэтов, хотя на технику, безусловно, обращали пристальное внимание, но балет - это не спорт. Очень важный момент - владение стилем балетного спектакля, потому что в классике набор движений везде одинаковый, это движения классического танца. Но каждая вариация абсолютно разная, несет разную смысловую и стилистическую окраску. Немаловажную роль играли музыкальность и харизма. И даже такие второстепенные детали, как костюм, выход артиста на сцену, поклон, - это все влияет на впечатление, ведь артист прежде всего должен создать образ, а здесь мелочей не бывает.

- Учитывалось ли правильное прочтение хореографического текста?

- Это болезненный вопрос, который возникает почти на каждом балетном конкурсе. Я часто бываю на разных конкурсах в составе жюри и вижу, что к ныне живущим хореографам относятся очень трепетно, всегда есть представители хореографа, которые требуют детального соответствия тексту. И при этом страшно обидно за классическое наследие, которое порой просто не узнать! Нельзя так ломать под себя классические вариации! Естественно, могут быть внесены усложнения, но это должно стилистически входить очень логично и не ломать сути. Кстати, это тоже было одним из критериев оценки исполнения классических вариаций.

- Но вот второй тур включал номера современной хореографии. Здесь нет устоявшихся канонов, на что обращало внимание жюри в этом случае?

- Многое зависит от качества самой хореографии. Я понимаю, что не все конкурсанты могут себе позволить заказать хорошего хореографа, потому что они все только начинают танцевать, а это стоит денег. Поэтому они стараются показать, как они чувствуют музыку, как у них отзывается тело на современную пластику. Некоторые конкурсанты сами ставили себе номера, и в этом плане нас приятно удивил Серик Накыспеков, очень интересный номер он себе поставил на музыку Никласа Амана “Воспоминание”.

В современных номерах можно использовать индивидуальность исполнителя, и те конкурсанты, которые не сильно раскрылись в классических вариациях, были оценены благодаря современным номерам. Поэтому многим понравился Константин Героник, понравилась Риза Канаткызы. Номер, который назывался “Бах”, поставил для нее бельгийский хореограф Рикардо Амаранте. Понравились и номер, и исполнение, поэтому Риза получила специальный приз за современную хореографию. - Если уж мы заговорили о призах, то все единодушно отметили очень сильный мужской состав конкурсантов. А вот первая премия среди женщин не была присуждена. Не оказалось достойных участниц?

- Да, на сегодняшний день мужской состав был сильнее. А так как результаты подсчитывались специальной компьютерной программой, в которую вводились оценки жюри по второму и третьему турам, то так вышло, что у девушек самая высокая оценка не смогла подняться выше второго места. Поэтому у нас такие результаты.

- Организация конкурса - непростая, кропотливая работа, в нее вовлечено множество людей. Кроме того, это еще и затратное дело, ведь этот конкурс не является коммерческим и не ставит во главу угла извлечение прибыли. Возможно, есть какие-то другие дивиденды, которые принесет этот конкурс?

- Очень приятно, что и участники, и жюри, и гости конкурса единодушно отметили прекрасную организацию события. Хочется сказать большое спасибо оргкомитету конкурса, который очень солидно, достойно все подготовил. Все до мелочей, от эмблемы конкурса до специальных сумок с набором необходимых вещей для участников и жюри, было задумано и с большим вкусом и с любовью изготовлено.

Участники и гости совершили экскурсии по знаковым местам столицы, члены жюри посетили недавно открывшуюся Казахскую национальную академию хореографии и были в полном восторге от увиденного! Один из членов жюри, знаменитый хореограф Стефан Жеромски, дал мастер-класс в академии, это большая удача для преподавателей и студентов новой балетной школы. Ведь этот конкурс проводится не только из-за спортивного интереса, чтобы выявить, кто лучше всех. Мы преследуем более глобальные цели. Завязываются отношения не только по поводу конкурса, но и театра с театром, например, лауреат 2-й премии, солист театра “Астана Опера” Еркин Рахметуллаев поедет в Братиславу, его приглашают танцевать в “Корсаре”; а наш театр приглашает обладателей 2-й и 3-й премий Элину Походных и Константина Героника танцевать спектакли в сезоне-2016/17. Мы завязываем партнерские отношения с Пекинской академией танца, профессор которой, господин Сяо Сухуа, был также членом жюри конкурса. Среди приглашенных гостей есть известные хореографы, которые всерьез заинтересованы ставить в нашем театре спектакли. А в общем, от всех этих движений, бесспорно, выигрывает балетное искусство.

- И все-таки конкурс - это соревнование, и здесь всегда есть победители и те, кто в силу разных причин оказался сегодня не на высшей ступени пьедестала. Что вы хотели бы пожелать сегодня им?

- Те, кто сегодня не получил призы, они в более выигрышном положении, потому что они на пути к цели, на пути к мечте. Я уверена, что в будущем они свою мечту осуществят и эти места займут. Гораздо в более сложном положении те, кто получил сегодня Гран-при и призовые места. Им надо работать теперь в три раза больше, чтобы доказать, что они по праву получили эти призы. И каждый день подтверждать свое звание лауреата. И это такой хороший стимул, ведь балет не терпит застоя!

Победители

Первое место среди мужчин - Серик Накыспеков (Казахстан).

Гран-при - Бахтияр Адамжан (Казахстан).

Приз имени Рамазана Бапова - Рустем Имангалиев (Казахстан).

Приз Министерства культуры и спорта РК “За чистоту и академизм классического танца” - Эллина Походных (Украина).

Приз акимата города Астаны “За артистизм” - Серик Накыспеков (Казахстан).

Приз “Астана Опера” - Эллина Походных (Украина), Константин Героник (Беларусь).

PETIPA PRIX - Еркин Рахматуллаев (Казахстан).

Приз “Надежда” - Мария Кузьмина, Тимофей Федотов (Россия).

Приз за лучшее исполнение современной хореографии - Риза Канаткызы (Казахстан).

Приз за партнерство - Виктор Томашек (Украина).

Дипломанты: Диана Батырова (Казахстан), Саяка Вакита (Япония), Рустем Имангалиев (Казахстан), Марат Сыдыков (Кыргызстан).