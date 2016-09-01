Муника Сойлениди

Под таким названием с 23 по 25 сентября в Центральном парке культуры и отдыха пройдет V Международный фестиваль садов ALMATY GARDEN SHOW Это крупнейший в Казахстане международный фестиваль в области паркового искусства, садового дизайна и благоустройства окружающей среды, где ландшафтные дизайнеры и флористы продемонстрируют последние достижения в области садовой “высокой моды”.

Место для его проведения выбрано идеально. Ведь Центральный парк, любимый горожанами, был заложен ученым-садоводом Г. Криштопенко еще в 1856 году в пойме реки Малая Алматинка в качестве места для прогулок и отдыха офицеров Верненского гарнизона. Садовод, имевший опыт работы в Крыму, посадил в этом месте первые лиственные и хвойные деревья. Для работы он привлек любителей садоводства - верненцев Кутабердина, Сергеева, Чванова...

Изучив климатические условия, структуру и состав почвы, он пришел к выводу, что в саду, как и на территории всего укрепления, могут расти не только среднеазиатские растения, но и виды, характерные для Центральной России. Так, в 1868 году в Верный были доставлены саженцы и семена из Ташкента, Никитского ботанического сада и Пензенского училища садоводства.

Спустя несколько лет Криштопенко передал дела по управлению садом брату знаменитого верненского лесничего Эдуарда Баума Карлу, благодаря усилиям которого парк превратился в место народных гуляний. Здесь была построена оранжерея, разбиты цветники, создан питомник посадочного материала и по инициативе Эдуарда Баума открылась школа садоводства на 10-15 учеников. С созданием города Верного парк стал местом отдыха горожан: здесь оборудовали буфет и кухни, построили танцевальную площадку, беседки, установили юрту для бильярда и столики для игр, благоустроили аллеи...

И вот, в этом легендарном парке гостей и специалистов на этот раз ждет обширная культурная и деловая программа. Откроется фестиваль ALMATY GARDEN SHOW торжественной церемонией, на которой выступят официальные и специальные гости мероприятия, до позднего вечера будут открыты экспозиции, сады, работать профильная ярмарка, проводиться мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.

Татьяна Антоненко, организатор фестиваля, президент Ассоциации озеленения Казахстана, член Союза дизайнеров Казахстана, руководитель ландшафтной школы “Королевский садовник” презентует альбом “Рекомендации по созданию и содержанию зеленых насаждений города Алматы”. В рамках городского детского конкурса “Сказочный садовник” от Станции юных натуралистов будет показано дефиле флористических костюмов с садовыми аксессуарами от Центра газонных трав.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по поливочным системам для городских и приусадебных участков, капельному орошению, грамотному использованию семян газонных трав для озеленения участков, фигурной стрижке растений. Специалисты поделятся актуальными вопросами по защите растений от вредителей и болезней и о современных средствах защиты, расскажут о бюджетном способе создания водоема, который к тому же легко поддается демонтажу, о трендовом направлении в ландшафте, вертикальном озеленении на примерах своих объектов. Но, конечно, центральное место в ALMATY GARDEN SHOW займут специально разбитые конкурсные тематические сады, создатели которых будут соревноваться за звание лучших в нескольких номинациях.

Тематический сад - это сад-самовыражение, на создание которого вдохновила какая-то идея, фантазия, музыка. Здесь в полной мере садовник, начинающий или специалист, может полностью воплотить свои мечты, выразить сокровенные желания. Сад может быть таинственным, недосказанным, простым и даже забавным. За каждым таким садом стоит какая-нибудь интересная идея, тщательно продуманная концепция. Каждый год победителю вручается Гран-при. Этот год не исключение. Конкурс на лучший сад состоит из номинаций: “Казахский сад”, “Французский огород”, “Сад на крыше”, “Городской цветник”, “Осенний сад”, “Патио-сад”, “Новаторский сад”, “Ландшафтный арт-объект для городской улицы”.

Также в рамках фестиваля будет работать выставка “О’зеленение”, где будет представлен широкий спектр садовых товаров, посадочного материала и профильной литературы. Для фанатов ландшафтного дизайна в торговых павильонах будут выставлены новые и полюбившиеся сорта растений, садовые товары и химия для сада.

На фестивале пройдут конкурсные показы от ведущих мировых дизайнеров, садоводов и флористов.

Фестиваль торжественно завершится вручением дипломов, призов, наград и красочным садовым шоу, которое никого не оставит равнодушным.