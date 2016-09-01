Мария Коленко

Постановку голландского режиссера Иво ван Хове в театре “Янг Вик” под названием “Вид с моста” зрители ждали долго.

Это трагическая история запретной любви, основой для которой послужила реальная история, произошедшая в 50-х годах прошлого века в одном из итальянских кварталов Бруклина в Нью-Йорке. На что готов пойти человек, одержимый страстью? По сюжету портовый грузчик Эдди Карбоне (Марк Стронг) живет в Бруклине со своей женой Беатрис (Никола Уолкер) и племянницей Кэтрин (Фиби Фокс). Однажды на пороге его дома появляются два брата - Марко (Иман Эллиот) и Рудольфо (Люк Норрис). Оба они прибыли из Италии и находятся в стране нелегально, но Эдди рад приютить их у себя. Однако когда Рудольфо влюбляется в прекрасную 17-летнюю племянницу Эдди, оба брата понимают, что у свободы есть своя цена. Из-за ревности и недоверия, которые испытывает Эдди, наружу всплывает страшный секрет - один из тех, о котором никогда не говорят. И этот секрет толкает Эдди на предательство.

Пьеса захватывает сразу, а по ходу действия напряжение только нарастает, и оторваться от просмотра становится непосильной задачей. Повествование о чрезмерной опеке дяди своей племянницы, которая со временем и вовсе перерастает в неконтролируемую ревность, - согласитесь, ситуация знакомая, бытовая. Как итог - разрушенные жизни, и, разумеется, без жертв все это действо обойтись не могло. Режиссеру хочется крикнуть “Браво!”, поскольку эмоции от увиденного переполняют, актеры справились с воплощением своих персонажей на все сто процентов. Задумка, воплощение, минимализм декораций и световое оформление создали нужную для принятия атмосферу. Добрую половину женского общества появление в самом начале спектакля Марка Стронга топлесс несколько обескуражило, и потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и погрузиться в историю.

Не устаю восторгаться актерской игрой Марка Стронга. Так тонко и плавно показать изменения в характере героя, переход от разумного человека к не воспринимающему никакие доводы и готовому перешагнуть через семью и честь, а в финале совершенно потрясающие сцены непринятия обвинений и показная, легкомысленная храбрость. Сильный момент. Когда вспоминаешь, мурашки по коже начинают очередной забег.

Эта история о ревности и любви, о предательстве и дружбе способна и напугать. Очень сильной по напряжению стала сцена, когда Эдди первый раз стал угрожать Марко и унизил Рудольфо. Вообще, персонаж Марка похож на хамелеона. Вначале он такой спокойный, рассудительный, местами милый, но потом словно меняет окрас и - вуаля, перед нами неадекватный монстр а-ля Халк. Такую частую перемену эмоций Стронгу показать удалось, и зритель ему поверил. А благодаря длинным паузам между репликами и замиранию актеров удалось прочувствовать этот момент каждой клеточкой тела. Поначалу Эдди можно посочувствовать, ведь он так старается для семьи, очень сильно любит свою племянницу, оттого и пытается защитить, позаботиться. Но потом ты перестаешь понимать, как из такого честного и справедливого человека получается неприятный, отталкивающий тип, а после он и вовсе вызывает презрение. Ему бы остановиться, ведь окружающие намекают, что все может закончиться плохо, но ревность окончательно сносит Эдди крышу. Теперь его не узнать.

Громкие британские постановки не имеют проблем с актерским составом. Практически всегда труппа подобрана идеально. Так и здесь, все работы очень сильные. Исполнительница роли супруги Эдди Никола Уокер прекрасно передала все чувства и переживания. В спектакле она всячески пытается помочь своему мужу, хочет прекратить череду его эмоциональных всплесков, но, к сожалению, у нее не выходит.

В финале зрителей на показе спектакля в Алматы в рамках театрального фестиваля TheatreHD ждал неожиданный, но, как оказалось, вполне логичный поворот. Кстати, вполне возможно придумать и альтернативную концовку спектакля, может, кто-нибудь из отечественных режиссеров рискнет попробовать?

Состояние тревожного ожидания, беспокойства, своеобразная стилизованность движений под звуки барабана и, разумеется, финал постановки чем-то напомнили японский театр.

Режиссер также хотел сфокусировать внимание зрителей на проблеме иммиграции, что в нынешнее время актуальна для всех стран как никогда.

Если вы хотите ощутить, что такое гениальная постановка, посмотрите этот спектакль. Эти образы, музыка, лица и взгляды запомнятся вам надолго. А может даже показаться, что вы лично были свидетелем этой истории в реальности.

Пьеса американского драматурга Артура Миллера впервые была поставлена в 1955 году в театре “Коронет” на Бродвее как часть представления из двух одноактных пьес. Она не была успешной, и Миллер решил переписать ее в двухактную пьесу. Именно эта версия стала популярной среди зрителей. Премьера состоялась в Лондоне в театральном клубе “Нью-Уотергейт” 11 октября 1956 года в постановке Питера Брука. Награды:

- премия Лоуренса Оливье - лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучшая возобновленная пьеса;

- премия “Тони” - лучший режиссер, лучшая возобновленная пьеса;

- премия общества театральных критиков - лучшая мужская роль, лучший режиссер;

- номинация на премию газеты London Evening Standard - лучшая мужская роль, лучший режиссер.