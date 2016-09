Ассаль Джан, Мария Коленко Вкус Франции

Праздник французской гастрономии порадовал жителей и гостей Алматы в отеле Intercontinental и в парке “Кок Тобе”. Программа объединила коктейль - прием, гастрономические ужины, осеннюю фермерскую шоу-ярмарку KOKTOBE.BAZ&ART, музыкальный фестиваль JAZZY STAN France, публичные мастер-классы от именитых шеф-поваров из Франции, деловые и дружеские встречи профессионалов гастрономии, приятные сюрпризы, подарки и угощения для всех гостей праздника.

На протяжении последних трех лет праздник французской гастрономии проводится в Казахстане благодаря содействию и активному участию Генерального консульства Франции в Казахстане, Ассоциации последователей Огюста Эскофье, Французского альянса и всех тех, кто ценит изысканную французскую кухню.

В этом году, продолжая замечательную традицию, темой праздника года была утверждена домашняя еда. Простая, народная, доступная, которую все готовят дома, подают на семейные праздники, для друзей и близких. Это “мамина” кухня, продиктованная местными продуктами и связанными с ними традициями, символ семейного очага и повседневных удовольствий. Для участия в празднике гастрономии были приглашены семь французских шеф-поваров и один сомелье, члены Международной ассоциации последователей Огюста Эскофье.

Высокий профессионализм именитых шеф-поваров по достоинству оценили гости, праздник французской гастрономии побаловал хорошим настроением, насыщенной программой и изысканным угощением. Тридесятое царство

В Алматы свой юбилей с размахом отметила легендарная группа “Калинов мост” - явление на российской музыкальной сцене уникальное. Концерт прошел в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.

За 30 лет творчества группа стала нынешним крепким, надежным и виртуозным коллективом. В нынешнем составе “Калинов мост” уже записал наибольшее количество студийных альбомов и, находясь в прекрасной форме, готов показать вживую самые яркие достижения за всю историю группы. Те, кто хоть раз бывали на их концертах, знают, что достижения ансамбля “Калинов мост” отнюдь не исчерпываются такими знаменитыми хитами, как “Родная”, “Девочка летом” или “Уходили из дома”. Их песни могут быть и воинственно мужественными, и пронзительно лирическими и созерцательными, поднимающими дух.

В юбилейной концертной программе “Тридесятое царство” были показаны пьесы со всех альбомов и из всех времен. Перед слушателем предстала удивительная смесь казачьего духа, морисоновского шаманизма, прогрессивного арт-рока, задушевного блюза и фолка, сибирской свежести и мощи, красивых мелодий и самобытной русской поэзии. “Калинов мост” по праву называют “поэтами земли русской” и “славянскими хиппи”. Плеяда звезд

Одно из самых ярких событий осени - третий казахстанский фестиваль музыки Gakku Дауысы - прошел в Алматы. Музыкальное событие прошло на площади “Астана”. Зрители смогли насладиться красивым шоу с живым звуком, уникальными танцевальными постановками и специальными музыкальными номерами.

В числе звездных гостей были Мархаба Саби, Рустем Жугунусов, группа “Арай”, Алмас Кишкенбаев, Айкерим Калаубаева, Ochooou, Дана, группа “Алау”, Ayree и многие другие.

Также Gakku Дауысы поддерживает новичков, талантливых музыкантов, которые в течение года уверенно заявляли о себе, находясь на верхних позициях чартов. Gakku TV - это единственный музыкальный телеканал, посвященный исключительно казахстанской музыке. Эфир канала представляет собой плейлист из лучших работ представителей эстрады как прошлых лет, так и самых популярных артистов современного Казахстана.

Напомним, первый музыкальный фестиваль Gakku Дауысы прошел 13 сентября 2014 года. Этот день ознаменовался официальным запуском телеканала Gakku TV, где было решено, что фестиваль будет проходить ежегодно. Посвящение Майе Плисецкой

На сцене Филармонии имени Жамбыла города Алматы выступили солисты Мариинского театра, заслуженные артисты России Игорь Колб и София Гумерова. “Кармен-сюита” - одноактный балет хореографа Альберто Алонсо - был поставлен на основе оперы “Кармен” Жоржа Бизе. В центре сюжета лежит судьба цыганки Кармен и ее возлюбленного, солдата Хозе. Когда любовь Хозе становится для нее тяжелым бременем, Кармен покидает его ради молодого тореадора Тореро. Но Хозе не готов с этим смириться, страсть застилает его разум и толкает на отчаянный поступок. Популярность этот балет приобрел после того, как партию Кармен исполнила Майя Плисецкая. Главный балет Плисецкой родился в 1966 году в Москве на вечере кубинского балета, когда она, впечатленная представлением, познакомилась с хореографом Альберто Алонсо. Их творческий тандем подарил миру популярную по сей день постановку. В программе помимо балета “Кармен-Сюита” были также шедевры мирового балета, номера из репертуара Майи Плисецкой. Cтендап-шоу

Впервые в южной столице выступили участники российского Stand Up Show. Более 2,5 часа смеха и хорошего настроения обеспечили Дмитрий Романов, Тимур Каргинов, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова и Виктор Комаров. Комики шутили про дела житейские, про отношения, про проблемы с противоположным полом и многое другое.

Благодаря шоу стендап стал не просто отдельным жанром, но и большим, мощным и самостоятельным движением. Тысячи парней и девушек мечтают попасть в Stand Up и стать такими же популярными, как уже состоявшиеся участники шоу. И самое главное - у них есть для этого все шансы: достаточно написать смешной номер и стать участником рубрики “Открытый микрофон”. Stand Up - это шоу, где после шуток не накладывается звуковая дорожка в виде смеха зрительного зала. Здесь все по-честному.