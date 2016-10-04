Ольга Шишанова

Контраст традиций Востока и Запада, любовный треугольник и трагические судьбы - основа драматического балета Бориса Асафьева “Бахчисарайский фонтан”. Своим мнением о современных балетных постановках звезды белорусского балета, исполняющие в спектакле главные роли, прима-балерина Людмила Хитрова и премьер, заслуженный артист Беларуси Олег Еромкин поделились с корреспондентом “НП” в эксклюзивном интервью - Каким образом вы оказались в Казахстане на гастролях?

- Между Минским театром и “Астана Опера” заключен договор о сотрудничестве, поэтому у нас существуют творческие взаимообмены. Так, артисты из казахстанского столичного театра приезжают в Минск на фестивали, чаще всего это “Балетное лето”. В ответ ведущие артисты Минского большого театра посещают с гастролями “Астана Опера”. Мы оказались очередной парой, которая приехала танцевать “Бахчисарайский фонтан”.

- Роли, которые вам доводится исполнять в этом спектакле... Насколько их воплощение отличается от того, что вам приходится исполнять на других сценах?

- Во-первых, это партия Вацлава - молодого юноши, и поскольку спектакль идет в классической постановке с небольшими нюансами, то вживание в роль и ее эмоциональная составляющая были абсолютно одинаковы. Разве что декорации совершенно не такие, как в Минском театре, и сильно ощущается, что действо происходит в другой стране и на другой сцене. Во-вторых, это партия Марии, которая также не зависит от места действия или театра исполнения, она везде исполняется классически. - Что вы можете рассказать о сегодняшнем состоянии белорусского балета?

- Белорусский балет находится на высоком уровне развития, поскольку Большой национальный академический театр для Беларуси сродни Большому театру в Москве. Несмотря на то, что в этом отношении было много спорных моментов, в том числе и по названию заведения, педагоги, равно как и артисты, учились в Московской академии, в Академии имени Вагановой в Санкт-Петербурге. Кроме того, сегодня на сцене Минского театра много новых постановок. Если раньше это были спектакли Валентина Елизарова плюс классический репертуар, то сегодня это современные постановки таких авторов, как Джордж Баланчин, Мерфи Киллиан. Конечно, это интересно, тем более что для постановок привлекаются новые балетмейстеры, которые выпускают совершенно неожиданные, даже для сегодняшнего дня, спектакли.

- Каково ваше участие в таких постановках?

- Поскольку мы являемся одними из ведущих солистов Минского театра, то и заняты во всех премьерах, во всех постановках - как классических, так и современных. Недавно прошла премьера возобновленного спектакля “Пахита”, и мы с огромной радостью приняли в нем участие, так как соскучились, если честно, из-за того, что в последнее время у нас просто-таки множество премьер в современной обработке. И мы как артисты рады возвращению в репертуар таких постановок, как “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Жизель”. Что касается неоклассики или современного балета, то можно сказать, что Баланчин - это сегодняшнее “Лебединое озеро”, в корне отличающееся от классической постановки не только по костюмам, но и по движениям точно так же, как и включенные в репертуар “Шесть танцев” и “Маленькая смерть” - балеты в абсолютной модерновой трактовке. Для нас это другая пластика, другая техника, другие сложности. Особенно, когда в одном концерте приходится “переодеваться” в буквальном и переносном смысле - сначала ты танцуешь классическое фуэте в “Пахите”, а потом босиком на сцене и в купальнике - в “Маленькой смерти”. Но мы гордимся тем, что одинаково освоили все эти перемены. - По вашему мнению, современные постановки - это дань сегодняшнему времени, новые поиски или просто некое подражание Западу?

- Думается, это все вместе плюс привлечение зрителя. Сейчас зритель во всем мире очень привередливый и чутко реагирует на репертуар. С одной стороны, нам самим хотелось бы больше танцевать классических постановок, но мы с лихвой их получаем во время гастролей. С другой - появляется много новых спектаклей, новых балетмейстеров, которые хотят выделиться, обозначить свое видение сегодняшнего балета и заставить запомнить свое имя. Вот, например, в Минском театре есть балетмейстер Александра Тихомирова, которая успела поставить новый “Щелкунчик”, нового “Маленького принца”, и в которых, к слову сказать, она смешала современные и классические элементы. Зрителям они очень нравятся, билеты раскупают задолго до премьеры.

- Чем же новый “Щелкунчик” отличается от классической постановки?

- Классика “Щелкунчика” так же, как и классические варианты “Жизель”, “Лебединого озера” или оперы “Аида”, соблюдается во всем мире. Был такой и в Минском театре, который шел почти два десятилетия, в постановке Валентина Елизарьева. Однако и новая постановка “Щелкунчика” Тихомировой тоже имеет право на жизнь, так как это свежий, неординарный взгляд. Интересно и совершенно отличается от канона оформление спектакля, неслучайно он носит двойное название - “Щелкунчик, или Еще одна рождественская история”, позиционируемый как для детей, так и для взрослых. Например, тот же “Вальс цветов” в классической постановке идет в оформлении розовых оттенков, а современной антураж в нем составляют звезды и свечи. Плюс - во втором акте сильно дает о себе знать философский взгляд балетмейстера, что он думает по поводу всего этого, но главное - что он хочет этим сказать зрителю.

- Какая роль за все время вашего служения в балете стала каждому из вас близка, какая олицетворяет вас самих и какая вызывает отторжение до сих пор?

- Ну, во-первых, это роль Джульетты, в которую невозможно не влюбиться. В отличие от Ромео. Затем желание станцевать классические партии пропало, стало тянуть к более эмоциональным ролям в драматических балетах. Спустя несколько лет снова состоялся разговор с нашим руководителем Владимиром Трояном о танце в балете “Лебединое озеро”, хотя об этом и речи никогда не было. Стресс получился серьезный, наверное, спектаклей на 10 вперед. Осмысление пришло много позже - в репертуаре должна быть классика, это основа здоровья, владения техникой и многого другого. А вот олицетворением являются Жизель и Меркуцио. Хотя сейчас, по возвращении в Минск, предстоит танцевать в спектакле “Анюта”, участвовать в премьере нового “Щелкунчика” и в новой постановке Тихомировой “Сонеты”. Астана