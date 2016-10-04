Мария Коленко

Карина Сарсенова и Серик Нурмолдаев представили новый мюзикл “Подпись”. Это мистический триллер о двух братьях - гениальных композиторах, которые ради славы продали свои души ангелу зла. А на что готов пойти ты ради популярности и богатства? По приходу в зал никто из зрителей и подумать не мог, что на сцене Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова города Алматы развернется такая непростая и очень зрелищная история жизни двух братьев. Мюзикл еще не начался, а из-под закрытого занавеса виднелось синее сияние, словно там находится совершенно иная вселенная, путешествие в которую нам и предстояло совершить.

Слава, богатство, популярность... Об этом мечтают многие. Но не каждому улыбается удача. Чтобы добиться всего этого, нужно приложить колоссальные усилия. Братья Эльдар (Серик Нурмолдаев) и Дамир (Тохтар Нурмолдаев) - талантливые композиторы, которых слава не обошла стороной. Правда, желание каждого быть лучше, ревность и зависть друг к другу приводят к тому, что братья всяческими способами борются за звание лучшего. Желание каждого из братьев настолько сильное, что для достижения цели они продали свои души Люциферу (Куат Идрискалиев).

Зло многолико. Оно может принимать разные образы, что наглядно продемонстрировали артисты мюзикла. Ангел зла представал перед зрителями то страшным демоном с рогами и алым плащом за спиной, то бабушкой с тростью из черепов, то юной девушкой, прикрывающейся маской добра, оттого его становилось труднее распознать. А как постарались гримеры! На Куата-Люцифера, бывало, приходилось смотреть сквозь пальцы.

Мюзикл состоял из двенадцати арий. Музыкальную нишу заполнил исполнитель главной роли, композитор не только в этой постановке, но и в реальной жизни Серик Нурмолдаев. Автором пьесы и слов выступила Карина Сарсенова. Мюзикл был очень гармоничным, сразу понятно, что авторы музыки и слов находятся на одной волне, прекрасно понимают и дополняют друг друга.

“Я очень вам благодарна, что вы пришли на наш мюзикл, поддерживаете наш экспериментальный театр мюзикла - единственный в стране театр, который делает полностью авторские мюзиклы. Это для меня большое удовольствие - писать пьесы для наших мюзиклов. Надеюсь, Серику написание музыки доставляет не меньшее удовольствие. Также композитор Галымжан Берекешев, который сыграл в постановке почти себя, когда-то работал деканом консерватории, а сейчас - директор моей школы искусств. И он уже написал музыку для нового мюзикла. 25 ноября на этой же сцене впервые в нашем театре будет поставлен мюзикл в жанре мистическое фэнтези, и в ролях будут все те, кого вы сейчас видите на сцене. К тому же Серик и Тохтар Нурмолдаевы будут играть главных злодеев - вампира и оборотня, которые будут пытаться грохнуть мироздание. Вот мы посмотрим, как это у них получится. Кстати, хореограф-постановщик мюзикла Галина Волжева стала в этом году золотым лауреатом Евразийской премии наряду с Бибигуль Тулегеновой, Юрием Померанцевым и целой плеядой замечательных ученых, деятелей искусства, олимпийских чемпионов, например, Дмитрием Баландиным, Ильей Ильиным и другими. У нас с вами появится замечательный шанс 28 октября насладиться новым шоу от KS production. Между концертом и мюзиклом будет постановка со сценарием, где наши артисты будут играть и петь. Но дирижировать и солировать всем этим будет наш замечательный артист, которому очень хорошо подходит играть демонов и дьяволов - Куат Идрискалиев”, - поделилась Карина Сарсенова. Зная, какой Серик трудяга-работяга в реальной жизни, слушая арии его героя Эльдара, казалось, что это настоящий крик души человека, так страстно любящего свое дело, стремящегося внести новое в мир музыки, делящегося собственным опытом с учениками, которые, кстати, не всегда способны оценить его старания. Во время противостояния братьев сложилось впечатление, что они действительно так друг друга ненавидят. Увидев безумные глаза Серика в одной из сцен, и вовсе захотелось вызвать экзорциста. Очень правдоподобно у него получилось сыграть эту нездоровую одержимость - добиться славы и мирового признания, а главное - уделать своего братца. “Подпись” - это смелый, современный мюзикл, поднимающий вопросы зависти, противостояний, но и показывающий, насколько важны семейные отношения. Брат не должен быть врагом брату. Свет, оформление сцены, декорации добавили зрелищности. В постановке приняли участие ученики школы искусств Карины Сарсеновой, шоу-балет VIVAT, артисты KS production Анжела и Евгений Шагаровы, Бауржан Бекмуханбетов, Анастасия Прыткова, Максат Медеубек, Галымжан Берекешев и многие другие. Не обошлась постановка без участия юных талантов, а также братьев наших меньших. Финал был фееричным. Артисты подарили зрителям красочную палитру эмоций, заставили задуматься о жизненных ценностях и правильной постановке приоритетов, не торопиться с выводами и правильно формулировать желания, поскольку всего одна подпись может все изменить. “Выражаю вам огромную благодарность, что вы сегодня пришли поддержать нас, посмотреть наши начинания. Большое спасибо! До новых встреч, приходите к нам еще. А мы будем радовать вас новыми творениями”, - сказал в завершении Серик Нурмолдаев. Фото Талгата Галимова