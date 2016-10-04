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Из Вены с любовью Культура

Ольга Шишанова 

Известный австрийский пианист Штефан Маттиас Ладеманн и выпускница Венской консерватории Мадина Исламова пригласили астанчан и гостей города совершить музыкальное путешествие по Вене. А корреспондента “НП” - поговорить об этом в эксклюзивном интервью накануне концерта

 

- Господин Ладеманн, в чем ваше творческое кредо?
- Для меня самой важной миссией на сцене является то, чтобы публика тоже получила заряд чувств от моего исполнения музыкальных произведений. А что-то почувствовать публика может только тогда, когда на сцене исполнитель обладает некой мысленной музыкальной картинкой и чувствами. Поэтому моя задача еще и в том, чтобы найти это видение, чтобы публика, пришедшая на концерт, была тронута таким исполнением.
- Как вы пришли в музыку?
- Моя мать была пианисткой, а еще у меня есть два брата, которые тоже играли на фортепиано, так что, можно сказать, моя судьба была предрешена уже с пятилетнего возраста. Братья со временем оставили занятия музыкой, и потому всю свою энергию родители направили на меня. В течение 12 лет я занимался в музыкальной школе для одаренных детей, потом поступил в университет.

 

 

- Что вас вдохновляет на исполнение музыкальных произведений, и творчество какого композитора вы предпочитаете остальным?
- Мне очень нравится выступать на сцене с известными певцами и “рассказывать” музыкальные истории посредством своего исполнения. Тот момент, когда мы находимся на сцене и когда я чувствую взаимодействие между певцом и пианистом, и вовсе придает мне заряд недюжинных сил и вдохновения. Что же касается вопроса о любимом композиторе, то для меня сложно определить, чье творчество мне нравится больше. Потому что музыкант должен любить того композитора, чьи произведения он исполняет в данный момент, ведь происходит идентификация с образом. Если этого нет, то, по моему мнению, нужно этого композитора и его произведения оставить, не заниматься ими. Хотя... мне нравится Роберт Шуман, потому что он написал очень много музыкальных произведений для пианистов, а еще Франц Шуберт - венский композитор. Он для меня очень родной, к тому же я живу недалеко от местечка, где родился этот музыкальный гений. Там же расположена и историческая церковь, где венчались родители Шуберта. Я каждый день смотрю на нее с террасы моего дома, что меня неимоверно вдохновляет. Это очень романтично.
- Что вы будете исполнять в Казахстане, какую музыкальную программу вы привезли?
- Наш концерт называется “Путешествие по Вене”, потому что этот город не только всеми любимый туристический центр, но его отличает, ко всему прочему, большая концентрация всех знаменитых композиторов начиная с конца XVIII века и по сегодняшний день. Сегодня все стремятся в Вену как в музыкальную столицу мира, потому и наша программа включила в себя творчество композиторов, значимых для венской истории музыки, плюс этот город до сих пор хранит в себе память об этих людях. В Вене сохранились старые залы, где когда-то впервые исполнялись музыкальные произведения - неизвестные тогда, но узнаваемые теперь. Сохранились старые храмы, кухни, связанные с музыкальными именами, инструменты всех этих знаменитостей. Обо всем этом мы будем говорить на концерте, исполняя музыку великих композиторов - Гайдна, Моцарта, Шуберта, Вольфа, Малера и Штрауса.

 

 

- Что вы ждете на концерте от казахстанской публики?
- Я хотел бы, чтобы мы этой программой увлекли слушателей, представив им музыку, которая еще не знакома нашему слушателю, и чтобы у них осталось какое-то впечатление, какое-то воспоминание об этих мелодиях. Кстати, мы будем не только играть на музыкальных инструментах и петь, но в концерт будут включены и некоторые моменты представления. Я буду общаться с публикой, рассказывать им о Вене, о творческих биографиях моих любимых композиторов, то есть мы поведем зрителей по музыкальной жизни столицы Австрии. Хотелось бы, чтобы пришедшая на концерт публика открылась, слилась с исполняемой нами музыкой, запомнила ее и была впечатлена.
- Мадина, расскажите о себе?
- Я окончила Венскую консерваторию, куда поступила, пройдя большой конкурсный отбор. Было более ста человек претендентов, из которых выбрали только десять, в том числе и меня. Затем ежегодно бюджет города Вены оплачивал мое обучение, которое обошлось в 20 тысяч евро. И уже сегодня я выступаю на сцене столичного театра “Астана Опера”, который занял свою музыкальную нишу на мировой арене.
- Чем вы занимались в Казахстане, до поступления в консерваторию?
- Я с детства обучалась игре на фортепиано, затем год на подготовительных курсах под руководством Гульнары Нургалиевой. Она же меня готовила и в Венскую консерваторию. Когда я уже обосновалась в Вене, со мной занималась болгарская певица Ива Ионова, затем училась в классе знаменитой сопрано Элианы Коэльо, которая отдала немецкой оперной сцене свое время с 18 до 60 лет. Для меня она стала примером, поэтому мне было важно учиться именно у нее.
- Почему вас привлекла именно австрийская музыка? Ведь ее исполнение не из легких...
- Верно, но именно в австрийской музыке, австрийской песне очень важна не только мелодичная составляющая, но и текст. Даже обнаружилось, что 51 процент - это именно текст, а уже потом идет музыка. И перед началом исполнения я теперь всегда отталкиваюсь от текста, так как стала замечать, что для меня текст все-таки важнее. Он меня больше вдохновляет, и я нахожу этому подтверждение в музыкальной линии. В немецкоязычной музыке такая вот схема работы, она более оправданна. Хотя я люблю и итальянскую оперу, но в ней нет важности значения текста, пусть на один процент, но все-таки как это происходит в австрийской теме.
- Поэтому у вас образовался замечательный творческий тандем со Штефаном Маттиасом Ладеманном?
- Он считается одним из самых редких специалистов камерной вокальной музыки в Австрии, и в Вене в частности. Еще когда готовилась к различным концертам, и даже экзаменам в консерватории, я всегда обращалась к нему, чтобы он помог мне с интерпретацией таких композиторов, как Шуберт, Вольф, Штраус, музыка которых прозвучит и в нашем концерте. С самого начала, когда я собиралась исполнить программу, что звучала в Венской консерватории, я уже тогда стремилась красочно передать тот уровень исполнения, который бы соответствовал мировой сцене. Поэтому для меня было важно, чтобы со мной приехал в Казахстан такой человек, такой профессионал, как Маттиас.

 

Астана

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