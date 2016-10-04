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Арт-обзор Культура

Мария Коленко
Течение жизни
В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева проходит персональная выставка Ольги Кройтор “Исключая равновесие”. На выставке представлены видео- и фотодокументации шести перформансов художницы разных лет - с 2011 по 2016 год, две видеоработы “Распад” и “Плохой сон”, а также созданная специально для музейного пространства инсталляция “Исключая равновесие”, в которой присутствовала оригинальная работа Льва Бакста из собрания музея.

 

 

В рамках открытия художница показала перформанс “Кокон”, документация которого также стала частью экспозиции. Оля Кройтор знакома алматинской публике - перформансы художницы были успешно показаны на фестивале ArtbatFest в Алматы в прошлом году. Видеодокументация одного из них под названием “Точка опоры” стала частью выставки - именно за этот перформанс Оля выиграла “Премию Кандинского” в номинации “Молодой художник. Проект года”. Работы Кройтор, в частности, видео “Распад” - это последовательное исследование личных переживаний, ощущений и страхов. Ее внутренние поиски словно прерываются “стоп-кадром” в виде реализованной работы, которая является визуальным отражением текущего размышления, результатом внешнего воздействия на пространство эмоционального поиска. В своих поисках художник демонстрирует волю, настойчивость и последовательность. Темы разложения, умирания, инородности для Оли Кройтор - часть непрерывного непрекращающегося процесса, которым по определению и является течение жизни.
Выставка будет работать до 1 ноября 2016 года.

 

Формы иллюзий
Выставка немецкого фотохудожника Дитера Зайта, уже хорошо известного в Казахстане своей экспозицией “Виртуальные ландшафты”, открылась в Kazarian Art Center. Дитер Зайт объездил Казахстан вдоль и поперек, собрав огромное количество материалов для своего проекта. Все те, кто не успел познакомиться с первой выставкой автора “Виртуальные ландшафты”, получили возможность насладиться невероятными снимками фотографа, а также увидеть его новые творения в проекте Kaz Vegas, который представляет собой пытливый взгляд немецкого творца и социолога трансформации символа нового капитализма - казахстанского игорного бизнеса.

 

 

Это серия фотографий, созданная в 2014-2015 годах в Капчагае и Боровом. Пейзажи, портреты, интерьеры и артефакты Kaz Vegas: здесь так же, как и в “Ландшафтах”, сквозит тема виртуальности и иллюзорности. Фотограф увлеченно изучает здания “на краю” степи, старающиеся стать маленьким миром, где посетители смогут забыть обо всем на свете. Он изучает людей, работающих в казино, которые как будто играют свои роли на сцене в строго определенных для них порядке, иерархиях и эстетике, а иногда, возможно, с долей иронии. Ландшафты, фасады и лица для Дитера Зайта - это формы иллюзий. Кстати, все фотографии были отпечатаны в Германии и имеют абсолютно лимитированный тираж.
Выставка продлится до 15 октября 2016 года.

 

Радость в простоте
В цикле “Новые имена” негосударственного некоммерческого учреждения культуры и просвещения “Вернисаж” прошла выставка художественной фотографии Ольги Репняковой под названием “Радость жизни в каждом мгновении...”. На фотовыставке представлены работы, сфотографированные в Казахстане, Кыргызстане, Америке.
“2016 год у меня юбилейный. Я пришла в свою профессию фотографа 35 лет назад, окончив Алматинский технологический техникум бытового обслуживания и легкой промышленности с красным дипломом. И все эти годы я любила свою профессию: мне нравится показывать в работах эмоции людей, красоту каждого человека. Люблю фотографировать пейзажи, жанровые снимки, натюрморты и “живую” природу. Мне нравится наблюдать игру света и тени, сопоставлять форму и содержание вещей, и из этих наблюдений и рождается фотография! Я думаю, что секрет фотографа - нужно просто любить жизнь во всех ее проявлениях. Любить людей независимо от национальности и статуса, потому что для каждого человека важны настоящие ценности - любовь, доброта, мир. У меня большая семья, и иногда родные тоже попадают в объектив моего фотоаппарата. Приходите на мою фотовыставку и разделите со мной радость от встречи с прекрасным!” - отметила Ольга Репнякова.

 

 

Сделать жизнь прекрасной, интересной в руках каждого человека. Порой какая-то мелочь - скажем, букетик цветов, песня, порхающая около вас бабочка - способна пробудить теплые чувства, воспоминания. И вот уже улыбка моментально появляется на лице. Но с осенними дождями подкрадывается хандра. Гоните ее прочь. Живите.

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Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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