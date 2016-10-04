Мария Коленко

Электроника по-сибирски

В Алматы прошел живой концерт электронной музыки. Своим творчеством в Pink Pong Bar радовали публику гости из Сибири HMOT и Foresteppe, представившие свои уникальные музыкальные эксперименты.

Наши соотечественники - алматинский аудиовизуальный дуэт Эльдара Таги и Лены Поздняковой the2vvo - составили компанию сибирякам. Выступление the2vvo представляло собой полную импровизацию, включающую в себя не только электронную музыку, но и сопровождающий ее абстрактный видеоряд.

Артисты удивляли слушателей звучанием модульных синтезаторов, ставили полевые записи, собранные из разных стран. Не обошлось и без привычных инструментов, таких как флейты, гитары, дудки и ксилофоны. Электронная музыка подобна математической схеме. В ней присутствуют определенные алгоритмы, о порядке которых знает лишь исполняющий музыкант. Алматинцам удалось и понастольгировать. В музыкальный вечер из плееров звучали пленочные кассеты. Гость из Красноярска Стас Шарифуллин, выступающий под псевдонимом HMOT является исполнителем самобытной и завораживающей электронной музыки. Этот артист - настоящий коллекционер звуков. Он создает сложные музыкальные конструкции по современным жанровым канонам, при этом добавляет мелодии авангардных композиторов середины прошлого века. В итоге получается интересная, универсальная музыка, подходящая как для клубной тусовки, так и для фона на открытии выставки в музее.

Его коллега по электронному музыкальному цеху Егор Клочихин (Foresteppe) любит экспериментировать со звучанием акустических инструментов, аппаратура не всегда находится в идеальном состоянии. По мнению музыканта, расстроенное пианино, сломанные гитары и цитры создают своим звучанием удивительную атмосферу. Пусть и нет в этой музыке отчетливых признаков, но определение “сибирский эмбиент” будет здесь весьма уместно. Нашествие зомби

Скоро Хеллоуин, а это значит, что по улицам Алматы будет рассекать всякая “нечисть”, стучаться к вам в дом и задавать главный вопрос: “Конфеты или жизнь?”. В киношколе “Сталкер” прошла небольшая своеобразная репетиция празднования Дня всех святых - фестиваль Zombie school. Организаторы утверждают, что в каждой школе есть свои страшные истории, ужасные легенды, которые передаются из уст в уста, произнося в полголоса, и которыми пугают новеньких. Вот и в школе “Сталкер” есть история, согласно которой каждый новый учебный год в четвертую субботу сентября двери классов сами собой начинают открываться, на стенах появляются кровавые пятна, ступеньки пропадают под ногами... И все, кто оказался в стенах школы, превращаются в ...зомби! Именно в этот день и был проведен самый ужасный и самый загадочный фестиваль Zombie school, на котором можно было узнать подробности этой леденящей душу легенды, а также научиться делать устрашающий кровавый грим, побороться за ценные призы в тематических конкурсах, а в завершении посмотреть фильм на открытом воздухе. С частым выходом на экраны фильмов и сериалов про зомби популяризировались различные тематические мероприятия. Во многих странах проводят зомби-парады, участники которых одеваются и гримируются, чтобы максимально реалистично походить на живых мертвецов. Они обычно встречаются с центре города и стараются пройти как можно больше общественных мест и центральных улиц. Зомби-фестивали преследуют разные цели: либо это просто ради веселья, либо установка мирового рекорда. В поисках духа

В Государственном республиканском корейском театре музыкальной комедии прошли гастроли театра “Хендян” из Республики Корея. Спектакль посетил генеральный консул республики Корея в Казахстане Джон Сын Мин, а также руководители общественных организаций и корейских центров в Алматы. Артисты представили мистическую драму “Ганмокбари”. Спектакль шел на корейском языке с синхронным переводом на русский язык. Это история о благородном разбойнике Ганмокбари. Во время одного из очередных набегов он погибает, и его дух вселяется в тело другого человека - заядлого любителя поиграть в карты. И хотя Ганмокбари живет теперь в новом веке, но сталкивается со всеми знакомыми ему человеческими пороками - алчностью, продажностью, лживостью - и осознает, что у этих понятий нет срока давности. Все зависит от людей. Но по законам загробного мира дух не должен путешествовать по телам, ведь ему уже приготовлено место в преисподней. Оттого на поиски Ганмокбари отправились черти. Возможно, не все моменты спектакля были понятны обычному зрителю. Но профессиональная, эмоциональная игра актеров помогла додумать определенные эпизоды. Финал классический: - добро и зло заняли свои ниши.