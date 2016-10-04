СЕМЬЯ И СПЕЦШКОЛА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИЗМ НА КОРНЮ
Подробнее >>>
ПОТОМСТВО ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

ОТ ОРУЖЕЙНЫХ ТРОП ДО ЕВРАЗИЙСКОГО ХАБА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Хроника Культура

Мария Коленко
Электроника по-сибирски
В Алматы прошел живой концерт электронной музыки. Своим творчеством в Pink Pong Bar радовали публику гости из Сибири HMOT и Foresteppe, представившие свои уникальные музыкальные эксперименты.
Наши соотечественники - алматинский аудиовизуальный дуэт Эльдара Таги и Лены Поздняковой the2vvo - составили компанию сибирякам. Выступление the2vvo представляло собой полную импровизацию, включающую в себя не только электронную музыку, но и сопровождающий ее абстрактный видеоряд.
Артисты удивляли слушателей звучанием модульных синтезаторов, ставили полевые записи, собранные из разных стран. Не обошлось и без привычных инструментов, таких как флейты, гитары, дудки и ксилофоны.

 

 

Электронная музыка подобна математической схеме. В ней присутствуют определенные алгоритмы, о порядке которых знает лишь исполняющий музыкант. Алматинцам удалось и понастольгировать. В музыкальный вечер из плееров звучали пленочные кассеты. Гость из Красноярска Стас Шарифуллин, выступающий под псевдонимом HMOT является исполнителем самобытной и завораживающей электронной музыки. Этот артист - настоящий коллекционер звуков. Он создает сложные музыкальные конструкции по современным жанровым канонам, при этом добавляет мелодии авангардных композиторов середины прошлого века. В итоге получается интересная, универсальная музыка, подходящая как для клубной тусовки, так и для фона на открытии выставки в музее.
Его коллега по электронному музыкальному цеху Егор Клочихин (Foresteppe) любит экспериментировать со звучанием акустических инструментов, аппаратура не всегда находится в идеальном состоянии. По мнению музыканта, расстроенное пианино, сломанные гитары и цитры создают своим звучанием удивительную атмосферу. Пусть и нет в этой музыке отчетливых признаков, но определение “сибирский эмбиент” будет здесь весьма уместно.

 

Нашествие зомби
Скоро Хеллоуин, а это значит, что по улицам Алматы будет рассекать всякая “нечисть”, стучаться к вам в дом и задавать главный вопрос: “Конфеты или жизнь?”. В киношколе “Сталкер” прошла небольшая своеобразная репетиция празднования Дня всех святых - фестиваль Zombie school. Организаторы утверждают, что в каждой школе есть свои страшные истории, ужасные легенды, которые передаются из уст в уста, произнося в полголоса, и которыми пугают новеньких. Вот и в школе “Сталкер” есть история, согласно которой каждый новый учебный год в четвертую субботу сентября двери классов сами собой начинают открываться, на стенах появляются кровавые пятна, ступеньки пропадают под ногами... И все, кто оказался в стенах школы, превращаются в ...зомби! Именно в этот день и был проведен самый ужасный и самый загадочный фестиваль Zombie school, на котором можно было узнать подробности этой леденящей душу легенды, а также научиться делать устрашающий кровавый грим, побороться за ценные призы в тематических конкурсах, а в завершении посмотреть фильм на открытом воздухе.

 

 

С частым выходом на экраны фильмов и сериалов про зомби популяризировались различные тематические мероприятия. Во многих странах проводят зомби-парады, участники которых одеваются и гримируются, чтобы максимально реалистично походить на живых мертвецов. Они обычно встречаются с центре города и стараются пройти как можно больше общественных мест и центральных улиц. Зомби-фестивали преследуют разные цели: либо это просто ради веселья, либо установка мирового рекорда.

 

В поисках духа
В Государственном республиканском корейском театре музыкальной комедии прошли гастроли театра “Хендян” из Республики Корея. Спектакль посетил генеральный консул республики Корея в Казахстане Джон Сын Мин, а также руководители общественных организаций и корейских центров в Алматы. Артисты представили мистическую драму “Ганмокбари”. Спектакль шел на корейском языке с синхронным переводом на русский язык. Это история о благородном разбойнике Ганмокбари. Во время одного из очередных набегов он погибает, и его дух вселяется в тело другого человека - заядлого любителя поиграть в карты.

 

 

И хотя Ганмокбари живет теперь в новом веке, но сталкивается со всеми знакомыми ему человеческими пороками - алчностью, продажностью, лживостью - и осознает, что у этих понятий нет срока давности. Все зависит от людей. Но по законам загробного мира дух не должен путешествовать по телам, ведь ему уже приготовлено место в преисподней. Оттого на поиски Ганмокбари отправились черти. Возможно, не все моменты спектакля были понятны обычному зрителю. Но профессиональная, эмоциональная игра актеров помогла додумать определенные эпизоды. Финал классический: - добро и зло заняли свои ниши.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (27)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390