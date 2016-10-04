Мария Коленко

В честь празднования 25-летия установления дипломатических отношений между США и странами Центральной Азии и 25-летия независимости Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла прошел праздничный концерт-премьера Участники проекта “Играя вместе” за шесть дней создали новое произведение, отражающее стык современной и этнической музыки. Исполнители приехали из стран Центральной Азии и США в Алматы, до этого момента многие из них даже не были знакомы друг с другом. Однако это не помешало им отыграть часовой концерт без пауз и антрактов. Такой формат беспрерывного исполнения раньше встречался нашим слушателям разве что во время фестивалей электронной музыки, когда каждый диджей отыгрывал часовые сеты. Но и то их представлял ведущий перед выходом. А здесь все 27 человек вышли на сцену и стали играть. Причем алматинцы и гости южной столицы смогли первыми оценить творчество музыкантов из разных стран. “Рад приветствовать вас на концерте “Играя вместе”, который отмечает 25-летие дипломатических и дружеских отношений между США и странами Центральной Азии. Всего лишь шесть дней назад 27 музыкантов, которые представляют невероятные разнообразние и красоту центральноазиатских и американских музыкальных традиций, собрались вместе. За эти шесть дней они создали новую музыкальную программу, которую вы услышите сегодня. Музыканты выступят в столицах пяти стран Центральной Азии. Нам выпадает уникальная возможность услышать эту новую программу сегодня в замечательном городе Алматы. Последние 25 лет США и страны Центральной Азии сотрудничают в области образования, безопасности и экономического развития. В августе этого года министры иностранных дел всех пяти стран Центральной Азии встретились в городе Вашингтоне с нашим государственным секретарем Джоном Керри в формате 5+1. Этот формат показывает нашу приверженность совместной работе во имя общего блага. Этот концерт демонстрирует, что наше сотрудничество в культурном плане не менее впечатляющее. На самом деле такие проекты, как этот концерт, объединяют и сближают людей”, - выступил с приветственным словом генеральный консул США Марк Муди. Молодые музыканты из Центральной Азии совместно с тремя музыкантами из США и композиторами ведущего музыкального ансамбля в области современной музыки Omnibus (Ташкент, Узбекистан) поделились своими музыкальными пристрастиями, каждый внес свою лепту. Все репетиции проходили в стенах Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Порой участникам дуэта сложно договориться друг с другом, а тут целых 27 человек! Причем у одних уже имеется опыт выступлений на разных сценах, а другие еще проходят обучение в консерватории. Каждый хочет показать всю свою мощь, так что остается загадкой, как удалось музыкантам не превратить сочинение произведения в перетягивание соло-партий. Да, артисты продемонстрировали звучание некоторых инструментов отдельно, но совершенно нестандартным образом. К примеру, музыкант из США Роберт Блэк показал, как можно играть на контрабасе руками, не задевая струн. Зрители убедились в том, что сольное выступление контрабасиста может быть захватывающим зрелищем. Поразительная техника игры на контрабасе не оставила равнодушным ни одного человека в зале. Вот что значит использовать возможности по максимуму! Интересный музыкальный эксперимент нашел отклик в сердцах зрителей. Кстати, и наши домбристы дали жару. Поначалу звучало вполне классическое соло, после чего музыкант куда только не перемещал свой музыкальный инструмент: и выше головы, и возле уха его держал, и опускал к полу, при этом не переставая играть. Со стороны это выглядело, словно разгоряченный рок-музыкант наяривает на электрогитаре. Далее началась музыкальная эстафета среди домбристов. Три исполнителя передавали пас, после чего соседний начинал играть. И музыке присущ спортивный дух. Вообще эти нетривиальные моменты показали, что, в принципе, можно играть и самую обычную, несложную композиционно мелодию, но публика воспринимает ее так, как ты ее исполнишь - с какой подачей, манерой. Разнообразие музыкальных инструментов, необычное звучание, это было, словно артисты хотели угодить каждому слушателю. Где вы сможете одновременно послушать саксофон, дутар, альт, скрипку, кобыз, рубаб и контрабас? Вот вам и концерт-ответ.

“Играя вместе” - это не только концерт для неравнодушной к экспериментальному творчеству публике, но и потрясающая возможность для музыкантов поделиться собственным опытом, научиться новому, обсудить трудности, с которыми сталкиваются артисты, возможно, посотрудничать в дальнейшем. Этот проект показал богатый и разносторонний опыт американских и центральноазиатских традиционных и современных музыкальных практик. Концерт стал ярким примером того, как музыка и межкультурный обмен могут объединять людей, создавая платформу для стабильности и процветания региона. После алматинского концерта-премьеры данная программа будет представлена в Астане, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте. Фото Талгата Галимова