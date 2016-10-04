Ольга Шишанова

Роскошная выставка мастеров школы итальянской мозаики из Фриули, представляющая также изящные изделия из керамики, открылась в Национальном музее РК в Астане Фриули - одна из самых необычных автономий Италии, которая находится на северо-востоке страны и занимает довольно живописную территорию от Альп до побережья Адриатики. Именно там производится мозаика, привезенная на вернисаж, организованный благодаря Посольству Италии в Казахстане. Именно оттуда поставляется мозаика в разные уголки мира, история которой насчитывает уже несколько тысячелетий, для того, чтобы быть использованной в современном искусстве. Не секрет, что полотна из мозаики преображают сегодняшние архитектурные сооружения, способны внести яркие акценты в исторические здания. Однако современные итальянские дизайнеры решили пойти еще дальше и создали на основе уникальных экспрессивных качеств мозаику, проявляющую интерактивную способность меняться в зависимости от угла зрения и направленности освещения. Речь идет об искусстве в 3D-формате, так остро востребованном в современном мире. То есть новые технологии и материалы позволяют современным мастерам создавать произведения ничуть не хуже, чем это происходило в предшествующие эпохи. На нынешнем вернисаже оказалось представлено более полусотни работ, выполненных в технике старинных умбрийских мастеров из Италии. Это “Золотые рыбки”, созданные по мотивам картины французского художника Анри Матисса, это нежная гамма приглушенных серо-синих оттенков мозаичного полотна со скромным названием “Морские коньки”. Это и “Лебеди”, и “Дрозды”, во многом заимствующие мотивы юго-восточных вышивок, так же как “Утки и рыбы”. А еще это вечная тема итальянской живописи, тема “Святого семейства”, “Секретов” и “Теней”.

Кроме того, мозаичные темы были окаймлены яркими изделиями из майолики, к тому же покрытыми золотом и платиной. Всего на выставке оказалось представлено 70 керамических предметов, оформленных декоративной росписью ваз, блюд, кашпо, графинов, канделябров, которым позавидовал бы Версаль, кувшинов, шкатулок и часов из эпохи барокко.

Краткий экскурс в историю мозаичного искусства совершил для всех присутствующих директор Нацмузея Дархан Мынбай, который тепло приветствовал зрителей вернисажа, рассказав, что в древности мозаикой назывались картины, посвященные музам - богиням искусства. И потому как вечны были музы, так должны были быть вечны эти картины. Из-за этого их писали не красками на холсте, а набирали из кусочков цветного камня, а позже - из кусочков специально сваренного непрозрачного стекла “смальты”. Поэтому вполне естественно, что сегодняшнее современное искусство создания мозаики в Италии восходит к древним римским традициям, преемниками которых являются современные итальянские мастера. Действительно, мозаичные картины на стенах и мозаичные полы были особенно распространены в римском искусстве начиная еще с I века н.э. И каждое из них было подлинным произведением искусства, ведь чем тоньше и меньше был кубик цветного смальтового стекла, тем изящнее и многоцветнее получалось мозаичное панно. Но и это не все. Мелкомодульные мозаики использовались декоративных дел мастерами при облицовке шкатулок, столешниц, чернильных приборов. Кстати, на вернисаже некоторые из таких предметов, блистая декором и мини-формами, красовались на фоне монументальных мозаичных панно. Так как все-таки основная область применения мозаики - монументальное искусство, искусство больших площадей и объемных стен. Неслучайно много позже, в итальянской Флоренции в XVI веке, распространился другой вид мозаичной техники, когда картины или орнаменты набирались из более крупных кусков цветного мрамора. Кроме того, в то время получила распространение мозаика, выполненная из мелких кусков цветной поливной керамики, так называемой майолики. И даже из кирпичей, одна сторона которых покрывалась цветной глазурью.

Дело это трудоемкое, о чем “НП” рассказали специалисты из итальянской школы мозаики. Например, когда поливными кирпичами или плитками облицовывались стена, портал или купол, то применялась техника прямого набора, то есть цветной камень или кусочек смальты укладывался на стену, куда предварительно был нанесен известковый или цементный раствор, и сделать это надо было до того, как он застынет, что происходило очень быстро. Потому-то сегодня предпочитают технику “обратного набора”, когда на листы обычной бумаги наносят линии будущего изображения, затем на листы намазывают клей, и на него по линиям рисунка укладывают смальту лицевой стороной вниз. В итоге листы заливают раствором, и когда он “схватится”, набор переворачивают, а бумагу с обратной стороны смывают. Чаще всего такие плиты делают размером один на один метр, из которых затем монтируют на стене большое мозаичное панно. Что касается майолики - керамических изделий из цветной глины, покрытых сверху непрозрачной цветной стекловидной эмалью, то она появилась в Италии в конце XV - начале XVI века и сразу же получила там широкое развитие и распространение. Достаточно назвать крупные центры производства этого вида керамики в Италии - Урбино, Фаэнца, Тоскана, понять и вспомнить - они сохранись, существуют, работают и сейчас. В более узком, но часто употребляемом смысле керамикой называют почти все изделия из простых цветных и более дешевых сортов глины, в отличие от фарфора и фаянса получаемых из более тонких белых глин - каолинов. Между тем из кусочков керамики также можно было набирать мозаичные картины, применяя для настенных панно и даже наружной облицовки зданий. Но особое распространение керамика получила в народно-декоративном искусстве.

Фото Радмир Фахрутдинов Астана