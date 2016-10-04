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Арт-обзор Культура

Мария Коленко
Узнай себя
Дебют в музее имени Абылхана Кастеева. Художник Арман Байсуратов впервые представляет свою персональную выставку “Молодец”, дав ей название одной из своих работ. Свобода творческого выражения прочитывается и здесь. На этой выставке Арман Баймуратов открывает перед зрителем свой внутренний мир, делится особенными впечатлениями и яркими моментами своей жизни.

 

 

Работы, представленные на выставке, разнообразны по сюжетному и художественному замыслу. В своих полотнах автор затрагивает темы окружающей нас действительности, передает ее незаметные на первый взгляд подробности, отображает положительные и отрицательные стороны человеческой жизни. В каждом его художественном эксперименте вы можете найти частичку себя.
“Картины Армана Баймуратова “Зима”, “Букет”, “Девочка с веером”, “Весна” отличаются особой, характерной манерой письма, а в работах портретного жанра, таких как “Меценат”, “Кислый”, “Дирижер”, автор отображает индивидуальные черты своих героев. В некоторых работах, таких как “Молчание”, “Изображение”, художник дает волю эксперименту, трансформируя форму, придавая ей символическое звучание”, - отметила специалист по связям с общественностью и внешним связям Клара Исабаева.
Выставка продлится до 20 октября 2016 года.

 

Сквозь зеркало
Молодая, талантливая художница, член Союза художников Молдир Сагындыкова в Центральном выставочном зале Музея искусств имени Абылхана Кастеева представила персональную выставку под названием “Отражение”. Среди сорока смелых живописных и графических работ можно разглядеть увлечение Молдир творчеством постимпрессионистов. Композиции ее полотен взяты из повседневной жизни. Художница постаралась передать настроение, окружающую героев атмосферу. Так, к примеру, на картинах можно увидеть, как уставший от занятий студент, повалившийся на диван, пытается подглядеть за увлеченными просмотром фильма мальчиками у ноутбука.
Особое место в творчестве художницы занимает тема матери, для которой важны налаженный повседневный быт, постоянная забота о детях, о близких - все это изобразила Молдир в своих работах.
Для автора произведения “Восточный мотив”, “Выгоревший холм”, “Вечерний гость”, “Мечта”, “Айнур”, “Отражение”, “Перемена”, “Старая баня”, “Беседа”, “Интересное кино”, “Заря” являются отражением ее творческих достижений.

 

 

Среди работ также много автопортретов Молдир. Их она пишет через зеркало, отсюда и название “Отражение”. Молдир Сагындыкова считает, что “нужно смотреть и писать природу, но не копировать”. Доказательство этому - работы “Заплатка”, “Старая баня”, появившиеся на свет в виде эскизов на пленэрах - как на родине, так и в путешествиях по другим городам. Особенно вдохновили художницу своим особым колоритом старые дома из красного кирпича в азербайджанском городе Шеки.
Выставка продлится до 7 ноября 2016 года.

 

Афроэкспрессионизм
В арт-галерее “Белый рояль” открылась персональная выставка художника из Нигерии Боба Усороха. В своих работах автор отразил, насколько сильно он любит, уважает и ценит традиции своей страны и как сильно скучает по родным краям. Боб рос у берегов океана, находился и среди невероятно красивых тропических пейзажей, и все это, безусловно, отобразилось на его полотнах. За плечами автора более десяти персональных выставок. Его работы хранятся в частных коллекциях Казахстана, Великобритании, России, Турции, США и других стран.
Творчество Боба Усороха отражает абстрактность, экспрессивность. Художник работает маслом по холсту и картону. Здесь вы не увидите четких силуэтов, героев его картин можно разглядеть в размашистых мазках - так, к примеру, на одном полотне перед нами предстает горячий африканский мужчина, запечатленный в ритуальном танце, а на другом - женщина, несущая набитую продуктами корзину на голове. Динамика мазков дает возможность зрителю каждый раз находить все новые, возможно, ранее незамеченные нюансы картины. Посредством изящных линий автор передает фигуры в действиях. Понятны сильные чувства привязанности художника к корням, более тридцати лет Боб Усорох живет далеко за пределами родины, на совершенно другом континенте. В своих работах автор обращается к воспоминаниям юности, изображая на них жизнь и быт африканского народа. На картинах художника запечатлены самые яркие моменты из детства, которые во взрослой жизни стали для него основным сюжетом.

 

 

“Художник лепит свободные и самостоятельные массы, связывая их, он получает символ человека. Творчество Боба обладает неисчерпаемым богатством пластических символов, нигде нет реальных форм, они почти произвольны”, - отметила искусствовед Валерия Харченко.
Выставка будет работать до 27 октября 2016 года.

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Просмотрено: 25 раз Просмотров: 25 опубликовал: Ruslan Вчера, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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