Мария Коленко

Вспоминая легенду

В Алматы прошел вечер памяти одного из самых значительных композиторов ХХ века, автора балетов, симфоний и огромного количества произведений вокальной, хоровой, инструментальной музыки, произведений к кинофильмам и театральным постановкам Арама Хачатуряна. В галерее Art Lane любящие и уважающие творчество автора гости поговорили о многогранном таланте этого замечательного человека и смогли послушать несколько его знаменитых во всем мире произведений в исполнении композитора, пианистки, члена Союза композиторов РК, лауреата I премий Международных конкурсов, солистки Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Гульжан Узенбаевой. Балетная музыка Хачатуряна считается непревзойденной. Так, в программе вечера прозвучали такие композиции Арама Хачатуряна, как вальс из постановки драмы Михаила Лермонтова “Бал-маскарад”, “Восточный танец”, адажио из балета “Спартак”, танец девушек из балета “Гаянэ”, а также визитная карточка музыканта - танец с саблями. Гостей вечера памяти Арама Хачатуряна ожидало несколько сюрпризов. Солист государственного ансамбля народных инструментов Армении, потрясающий виртуозный музыкант Армен Нерсесян, который уже продолжительное время знакомит алматинцев и гостей южной столицы с чарующими звуками многовекового музыкального инструмента дудук, также принял участие в мероприятии и исполнил армянские народные произведения. Вдобавок все желающие смогли продегустировать блюда армянской кухни от повара из Армении.

Ожившие куклы

Акробатический спектакль-мюзикл “Я живая” в исполнении юных артистов был показан в Государственном театре кукол города Алматы. Авторы сценария и режиссеры Вадим и Карина Шумейко совместили два самых ярких и востребованных жанра на сцене и представили широкому кругу зрителей. Постановка больше похожа на шоу. В ней присутствовали цирковые номера на полотнах, кольцах и ремнях. В центре сюжета лежит история мальчика, который совершает путешествие в волшебный мир, где обитает давно забытый мастер кукол, который больше всего хочет вернуть свою возлюбленную. Тоскуя по ней, мастер создает кукол, похожих на нее. Исполнители ролей во время выступлений не использовали фонограмму. Зрители были восхищены тем, как у артистов получалось восстанавливать так быстро дыхание после сложных акробатических номеров. Мировая практика показывает, что частенько в мюзиклах певчие партии звучат в записи. Театр акробатики и танца Карины Шум - неоднократный лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе, его уникальность в том, что в нем задействованы не профессиональные актеры и акробаты. Он был основан супругами Вадимом и Кариной Шумейко в 2010 году. Уникальность театра состоит в том, что он объединил различные направления и жанры, - это цирк (воздушные полотна, акробатика, китайский шест, мачта), танцевальное шоу, где внедряются абсолютно все виды и стили танца, а также театральные элементы.

Баста-сваха?

В рамках большого турне на сцене Дворца Республики города Алматы выступил один из наиболее ярких и лиричных исполнителей российской хип-хоп-сцены - Баста. Известнейший рэпер вместе с расширенным составом музыкантов представил публике свой новый альбом “Баста 5”. Начинается пластинка с необычного “Интро”, которое длится почти семь минут и имеет название “Мое время в пути”. За этот промежуток Василий успел рассказать о себе с помощью названий любимых фильмов (“Брюс всемогущий”, “Спаси бегущего в лабиринте”), поделиться творческим кредо (нецензурно), пошутить над Кендриком и Доктором Дре, а под конец резкой усмешкой ответить на претензии группы Centr в излишней буржуазности. По форме и содержанию “Мое время в пути” - это новый стандарт русского рэпа, изобретательного, отлично спродюсированного и техничного. Были и музыкальные неожиданности. К примеру, были слышны нотки фанка (“Удивительный мир”), стадионного гимна (“Фонари”), а также бардовые или, как принято говорить, авторские песни о войне (“Я смотрю на небо” и “Партизан”), и целый блок жестоких романсов - от “Голоса” до душераздирающей баллады “Буду”.

Начиная с песни “Моя игра”, ставшей отправной точкой в сольной карьере Басты, и до настоящего времени, когда уже вышел новый, пятый альбом “Баста-5”, артист уверенно держит марку одного из самых значительных хип-хоп-исполнителей страны. Порадовал он слушателей и хитовыми песнями, такими как “Моя игра”, “Медлячок” и “Моя вселенная”. Кстати, один из жителей города сделал своей девушке предложение руки и сердца прямо во время концерта. Похоже, это стало трендом, поскольку до выступления артиста в Алматы житель Астаны также решил объявить о создании семьи на концерте рэпера.