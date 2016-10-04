Ольга Шишанова

Третий международный фестиваль “Шелковый путь”, очень насыщенный в этом году, ознаменовался гастрольной постановкой известного хореографа из Санкт-Петербурга Бориса Эйфмана - автора балетного спектакля “Евгений Онегин”, о котором накануне премьеры в Астане маэстро любезно рассказал нашему изданию - Борис Яковлевич, вы не впервые в Казахстане - в театре “Астана Опера” четвертый сезон не сходит со сцены ваша постановка “Роден”...

- Мы гастролируем по всему миру. Но когда я получил приглашение приехать на фестиваль “Шелковый путь” в Астану, чтобы показать свой новый спектакль “Евгений Онегин” на подмостках, которые являются одними из самых технически совершенных в мире, я очень обрадовался. Меня греют теплые и дружеские воспоминания, связанные с моей предыдущей работой в столице Казахстана, так что сегодняшний мой визит - это возвращение к друзьям. И я очень надеюсь, что привезенный балет будет так же принят, как был принят казахстанской публикой спектакль “Роден”.

- Несколько слов о спектакле “Евгений Онегин”...

- Конечно, мы все знаем прекрасный роман в стихах Александра Пушкина “Евгений Онегин”. Мы все знаем одноименную оперу, но я решил поставить балет, для которого выбрал несколько необычную музыкальную трактовку - в спектакле звучат мелодии Петра Чайковского и одновременно очень известная в свое время рок-музыка ансамбля “Автограф”, точнее, Александра Ситковецкого. Казалось бы, несовместимые вещи, но именно это показало ту сложную атмосферу времени, которое я выбрал для своего балета. То есть я хочу сказать, что перенес действие балета из первой четверти XIX века в конец века XX-го. Причем перенес я это действо в 90-е годы, во времена путча, во времена перестройки - в ту политическую и экономическую систему. Следующее движение идет, как у Пушкина, я погружаю зрителя уже в наши дни, в сегодняшнюю Россию.

- Для чего вы это сделали?

- Уж во всяком случае не для того, чтобы просто взять и проиллюстрировать поэму Пушкина, а для того, чтобы проникнуть во внутреннюю драматургию этого романа и посмотреть, что изменилось за прошедшие почти двести лет. Что изменилось в душе русского человека, а что сохранилось и осталось неизменным. Поэтому я постарался почти абсолютно не менять саму драматургию романа, но изменить время действия. Не случайно даже у меня и сценарий не написан литературным языком, а просто я взял цитаты поэмы Пушкина. Этим я хотел рассказать, что тот конфликт, та проблема, которая волновала великого поэта в его время, актуальна и сегодня, востребована современностью, как и много-много лет назад. Мы показывали этот спектакль во многих странах мира, и везде он имел огромный успех, потому что в нем мы поднимаем те вечные темы, которые всегда волновали человека и те эмоции, которые ему необходимы.

Мы не случайно выбрали этот спектакль для показа и в Астане, он представляет собой квинтэссенцию тех поисков, которые ведет мой театр вот уже почти 40 лет на всем протяжении своего существования. Это еще и поиск возможностей через язык танца, через язык тела выразить эмоцию души человека.

- Каким образом?

- Я пытаюсь создать новый жанр - русский психологический театр балета, в то время как мир уже знает русский психологический театр драмы. И как раз в этом спектакле, я считаю, видны какие-то наши новые поиски, новые идеи - то, что отличает наш театр от многих других балетных театров мира, и то, почему на протяжении многих десятилетий он пользуется большим успехом и востребован. Хочу сказать, что я привез в Астану наш лучший актерский состав, в спектакле заняты ведущие солисты труппы Мария Абашова, Олег Габышев, Дмитрий Фишер, Наталья Поворознюк. Они танцуют этот спектакль со дня премьеры. - В чем особенность вашей творческой составляющей?

- Когда я думаю о своей жизни, о своем творческом пути, то для меня это всегда было постоянным поиском истины нашего искусства, той новой формы, которая сегодня востребована и необходима в мире. Мы - гастрольный театр, дающий около 80 спектаклей в год, и наша задача - создать такую атмосферу спектакля, которую бы чувствовали, понимали и принимали люди не только разных национальностей, разных культур и религий, но и разных политических убеждений. И чтобы для них наши спектакли явились тем эмоциональным допингом, который, я считаю, людям сегодня нужен. Ведь сегодня в большинстве все зациклены на электронике, на интернете, и с этим спорить бесполезно. Но мы в отличие от электроники можем дать людям живую человеческую эмоцию, которую не получишь путем просматривания телевизора или страниц в интернете. Согласен, что там можно получить информацию, которая стала поистине опиумом, поглотившим мир, но если мы не проникнем в этот поток со своим ручейком чистых, живых человеческих эмоций с помощью движений человеческого тела как выразителя эмоций души, то кто же тогда сможет конкурировать с ними? А ведь мы передаем не просто информацию, а то, что находится в глубине души человека, что объединяет, что интегрирует совершенно разных людей. Но главное - у нас нет языкового барьера, нас понимают везде. В этом уникальность нашего искусства.

- Вы родились на границе с Казахстаном...

- Действительно, я родился в Рубцовске на Алтае, где прожил первые пять или шесть лет своей жизни. Самые яркие воспоминания того времени - степь, снег и кумыс, которым меня поили в те трудные, голодные послевоенные годы. Я думаю, что именно та закалка, которую я получил тогда там - физическая, моральная, наверное, и есть та сила духа, которая помогла преодолеть все сопротивления, проблемы и препятствия, которые встречались на моем жизненном пути. Заложенное с детства здоровье от того сурового климата также помогло мне во многом пройти тот сложный жизненный путь, где из 70 я почти 40 лет руковожу театром, первый спектакль в котором был поставлен в 1977 году на музыку группы “Пинк Флойд”. И это в самый разгар застойного времени! С одной стороны, происходящее тогда вызвало волну негатива со стороны властей, с другой - притянуло к нашему театру сотни людей, которые увидели и поняли, что балет - это не застывшее искусство, а то, что волнует и притягивает, и дает то, чего нет в других видах и жанрах творчества. Вот так на протяжении всего этого мы и идем, ища свой язык, свой репертуар и свой путь к зрителю. Астана