Ольга Шишанова

В Национальном музее РК открылась удивительная выставка корейской традиционной одежды под девизом “Очарование ханбока”. В экспозиции оказалась представлена почти сотня экспонатов, демонстрирующих различные виды традиционного корейского одеяния ханбок, начиная от коронованных особ династии Чосон до современных моделей Среди экспонатов отыскались даже оригинальные костюмы главных героев корейского сериала “Жумонг”, что полюбился многим казахстанским телезрителям. Кстати, ханбок в переводе так и означает “корейская одежда”, представляющая собой воплощение философских взглядов, эстетики, красоты и самобытности многовековой корейской культуры. До появления в Корее одежды западного типа, еще даже в прошлом веке, ханбок был повседневной одеждой корейцев, наверное, потому, что эта одежда не только красива, но и удивительно практична. Создается такой костюм обычно из натуральных тканей, например, из волокон рами или из пеньки, которые хорошо пропускают воздух, и даже летом в такой одежде не жарко, хотя она закрывает большую часть тела. Как рассказали организаторы вернисажа, само появление такой одежды много веков назад было обусловлено не причудами моды, а практичностью. Ведь столетия назад основным средством передвижения в Корее были лошади, и для езды верхом нужна была очень удобная одежда. По словам представителей Посольства Кореи в Астане, “этот костюм получил распространение, так как надо было приспособиться к холодному климату, охоте и кочевой жизни”, да и вообще, корейские наездники избегали нарядов, которые бы ограничивали свободу движений. Однако в конце прошлого столетия ханбок вернулся, а в 1996 году на него даже постарались возродить моду в стране. Для этого каждая первая суббота месяца была объявлена “днем ношения ханбока”, производители одежды ввели новые модели, ориентированные на молодежь. И в то время, когда многие стили апеллировали к чувственности, ханбок, по мнению корейских модельеров, всегда являл собой прекрасный образец красивой и скромной одежды. Ведь конфуцианское общество признавало скромность и целомудрие высшими добродетелями женщин, что нашло отражение и в культуре одежды.

Сегодня ханбок надевают, как правило, чаще всего во время народных празднеств. Это Чусок - праздник урожая, лунный Новый год и семейные торжества.

При этом, как и много лет назад, в национальной одежде и аксессуарах используются декоративные орнаменты разных цветов, символизирующие пожелания долгой и счастливой жизни, богатства и знатности, почтительных и любящих детей.

Например, лотос в Корее издавна почитался как символ сотворения жизни и процветания. Его часто использовали как тему узоров для украшений. До сих пор мотивы лотоса в корейских украшениях символизируют также чистоту и целомудрие, поскольку считалось, что хотя лотос растет в иле на болоте или в пруду, он остается чистым, символизируя возрождение и показывая неразрывную связь между солнцем и водой. Другие мотивы в украшениях - это дракон и феникс, цветы сливы и листья бамбука. Образ дракона ассоциировался с верховной властью государя, а феникс считался первым среди птиц. Верили, что он прилетает только в те государства, где царят мир и благоденствие под властью мудрого правителя. Цвета оперения этой птицы символизировали важнейшие конфуцианские добродетели. Воспринимался он и как птица, приносящая счастье, удачу. А вот цветы сливы и листья бамбука символизировали чистоту и верность. Также в корейских орнаментах были широко распространены изображения пары уточек мандаринок или бабочек как символов брачного союза и супружеского счастья. Цикада символизировала вечную юность и возрождение, пальчатый лимон был символом счастья.

А вот женская красота в корейской традиции сравнивалась с красотой цветов - с лепестками магнолии и пиона, плодами персика и граната. Особенно почитался пион - традиционный символ богатства, пышности, процветания. Символ же цветка хризантемы, означающий середину осени, радости спокойной уединенной жизни и долголетия пришел в Корею из Японии. Чуть позже символами долголетия стали та самая бабочка и тыква-горлянка, журавль, виноградная лоза и персик. Хотелось бы упомянуть еще об одной особенности ханбока - цветовых оттенках ткани, из которой он изготавливался и, как правило, был исполнен глубокого сакрального смысла, сохранившегося до сих пор. Дело в том, что в прошлом правящие классы в Корее носили яркие цвета, тогда как селяне одевались обыкновенно в белый. Незамужнюю женщину можно было узнать по одежде, сочетавшей красный и желтый цвета. После замужества цвет ее ханбока отражал положение мужа в обществе. Сегодня, во время бракосочетания в Корее мать невесты обычно надевает розовую одежду, а мать жениха - синюю, поэтому на свадьбах в Корее легко понять кто есть кто. Кстати, свадебный вариант ханбока отличается от повседневного своей неуемной красочностью. Невеста обычно в таких счастливых для нее случаях одета в зеленую юбку, желтый жакет и длинное женское свадебное пальто. Зато ханбоки королевских особ когда-то, напротив, отличались громоздкостью, хотя и поражали своей красотой, изысканностью и элегантностью. Богатый и сложный орнамент создавался для правящих династий с помощью различных техник: ручной вышивки, воскового окрашивания, а на особо парадные костюмы нашивались декоративные детали из серебра. При этом на упомянутые костюмы династии Чосон традиционно, особенно на изготовление одежды со сложным декором, уходило по несколько лет. Издавна корейцы одевались в соответствии с социальным статусом, что делало одежду важным отличительным признаком положения в обществе. Кроме того, для подчеркивания своего статуса представители высшего общества использовали и ювелирные украшения. Например, традиционным украшением для женщин в таких случаях была подвеска из драгоценных камней, стилизованная и декорированная шелковой ленточкой. Фото Радмир Фахрутдинов Астана