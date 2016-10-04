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Арт-обзор Культура

Мария Коленко

Иллюзия пространства
Под таким названием в галерее Art Space открылась персональная выставка живописи и графики узбекской художницы Гули Громовой. Своими ассоциативно тонкими, ироничными, иногда даже саркастичными работами художница вовлекает зрителя в игру, в ходе которой на поверхность всплывают образы мира, едва уловимого между воображаемым и реальным. Двусмысленно-эротическая атмосфера присутствует в серии работ “Это любовь”, написанных в разное время и представленная в галерее в Алматы. Человеческие тела изображены во всем своем предельном проявлении свободы, страсти и страдания. Полотна изобилуют обнаженными женскими и мужскими телами, переплетенными вечной игрой страстей, желаний, противоречий. Лейтмотивом здесь становится поиск смысла жизни, одиночество личности в сегодняшнем огромном бурлящем мире.

 

 

Выставка продлится до 1 ноября 2016 года.

 

Бытовые артефакты
Как важно сохранить творческое наследие для будущих поколений! Нужно знать, как жили наши предки, чем занимались и как обустраивали свои дома, ведь все былое возвращается спустя годы. В честь 25-летия Независимости Казахстана в стенах государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева проходит уникальная выставка казахского народного прикладного творчества и изобразительного искусства. Экспонаты из собственной коллекции предоставил заслуженный деятель искусств РК князь Азат Акимбек. Посетителям выставки выпала возможность увидеть произведения искусства, датируемые XII-XIII веками. Глядя на ковры, текемены, кебеже, ювелирные украшения, изделия из металла, оружие и конское снаряжение тех времен, понимаешь, каких трудов стоило мало того что изготовить все это богатство, но и донести его в сохранности до сегодняшнего дня. Кстати, один из экспонатов - старинный светильник - шырак - является подтверждением того, что нашему городу 1000 лет.

 

 

Наряду с произведениями народного прикладного искусства коллекционер впервые выставил свое собрание картин известных казахстанских художников: Николая Хлудова, Абылхана Кастеева, Жанатая Шарденова, Салихитдина Айтбаева, Нагимбека Нурмухаммедова и Саркиса Саносяна.
Прикоснуться к истории алматинцы смогут до завершения работы выставки 21 октября 2016 года.

 

На языке графики
Ретроспективная выставка, посвященная 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РК, графика, члена Союза художников Казахстана, представителя плеяды художников 1960-х годов Исатая Исабаева, “Я душу посвятил народу своему” развернулась в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева. В экспозиции представлено более 80 живописных и графических работ художника из фондов музея и семейной коллекции.

 

 

Автор получил известность благодаря книжным иллюстрациям. Его рукой оформлено более ста художественных произведений отечественных и зарубежных авторов.
“Произведения Исатая Исабаева вошли в золотой фонд казахского изобразительного искусства. Его творчество значимо и уникально в силу ряда важных причин. Несомненно, он стал смелым новатором офорта и линогравюры в Казахстане, создал неповторимо индивидуальный графический язык, позволивший передать во всей мощи родную природу и национальный быт. Огромное духовное и эмоциональное богатство графического наследия Исатая Исабаева побуждает воспринимать его как насыщенный смыслами художественный феномен для воспитания патриотизма и определения нравственных ориентиров молодого поколения.
Будучи признанным мастером графики, Исатай Исабаев неоднократно представлял своими произведениями искусство Казахстана на различных международных выставках”, - отметила куратор выставки, руководитель центра “Изобразительные искусство Казахстана” Самал Мамытова.
Признанием высокого мастерства Исатая Исабаева стало присуждение ему в 1988 году звания заслуженного деятеля искусств Казахской ССР, в 1991-м звания заслуженного деятеля Казахстана и премии “Бехзад” за лучшую графику года (Туркменистан). В 2004 году он был удостоен независимой премии “Тарлан” “За вклад в изобразительное искусство Казахстана”.
Для почитателей творчества автора был показан документальный фильм о художнике и проведена презентация художественного альбома Исатая Исабаева, выпущенного в мае этого года.

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Просмотрено: 45 раз Просмотров: 45 опубликовал: Ruslan Вчера, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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