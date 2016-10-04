Мария Коленко

Сделано в Казахстане

В Алматы пройдет открытый республиканский конкурс дизайна “Сувениры в национальном стиле”. Цель конкурса - осуществить проект, связанный с “увековечиванием” народных ценностей, исторического наследия, любви к истории своего народа, а также создание уникальной серии работ. Мероприятие организовано и для того, чтобы повысить профессиональный уровень отечественных дизайнеров, найти свежие идеи для разработки дизайна национальных сувениров. На данный момент идет подача конкурсных проектов, и продлится она до 5 ноября. К участию приглашаются практикующие дизайнеры, творческие коллективы и дизайн-студии. Побороться за первое место может каждый независимо от возраста и города проживания. Участник может представить неограниченное количество работ. После просмотра творений члены жюри выберут лучших авторов и наградят трех призеров денежными призами. Также в рамках конкурса 11 ноября состоится выставка работ участников.

Алматы глазами солнца

В доме ученых прошла презентация ежегодного литературно-художественного альманаха “Литературная Алма-Ата”. Вопреки всем сегодняшним кризисам и прогнозам более десяти лет издается альманах “Литературная Алма-Ата”, главная задача которого - пропаганда современной казахстанской литературы. За эти годы в альманахе печатались и печатаются как известные мастера пера, так и молодые поэты и писатели. Поскольку альманах - демократичное издание, то данный выпуск в основном представлен молодыми авторами Открытой литературной школы, которую возглавляет Михаил Земсков. Издание пестрит жанровым разнообразием: на страницах можно увидеть как эссе, прозу, поэзию, так и литературную критику, и по-новому переведенные произведения классиков. Своими мыслями и творчеством поделились молодые писатели, такие как Ербол Жумагул, Наталья Абдувалиева, Канат Омар и многие другие. Всего в книгу вошло более 80 произведений различных авторов. Есть и мастодонты литературы: Абай Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Шакарим Кудайбердиев, Олжас Сулейменов, Бахыт Кенжеев, Адольф Арцишевский и другие. На творческом вечере выступил известный археолог Карл Байпаков, который рассказал о тысячелетии Алматы и о других новых интересных сведениях ученых. Также был показан фильм об Олжасе Сулейменове, а поэт Фархат Тамендаров рассказал о своей новой книге. Без чтений вечер не обошелся. Так, Ольга Шиленко, Хаким Булебеков, Валентин Малышко, а также молодые авторы литературной школы поделились с публикой своими трудами, а взамен они получили бурные овации.

Искусство востока

Вчера в Алматы завершился шестой фестиваль искусств “Японская осень”. Как и в предыдущие годы, среди участников были мастера искусств Казахстана, а также известные исполнители фольклора, джаза, классической музыки из Страны восходящего солнца. Фестиваль “Японская осень” призван знакомить зрителей с традиционной и современной культурой Японии, демонстрировать достижения отечественной исполнительской школы, поддерживать таланты в разных сферах искусства, способствовать укреплению отношений между нашими странами. В этом году в рамках мероприятия состоялось два события. В казахской государственной филармонии имени Жамбыла прошел музыкально-поэтический вечер “Кленовая рапсодия”, название которого было посвящено момидзи - популярной у японцев осенней поре красных кленовых листьев, любование которыми стало общенациональной традицией, а лейтмотивом концерта были гармония с природой и бережное отношение ко всему живому. На вечере прозвучали музыка из японских кинофильмов и аниме самого популярного в мире японского композитора Джо Хисаиши, а также произведения казахстанских авторов - Алмаса Серкебаева, Тлеса Кажгалиева, Куата Шильдебаева, Сайраша в исполнении трио Forte, государственного академического симфонического оркестра РК, солистки ГАТОБ имени Абая Ольги Лукашевой, лауреатов международных конкурсов Александры Егоровой и Армана Тлеубергенова. Соединили произведения в единое действие знаменитые японские хокку, танка и стихи отечественных классиков, которые исполнили актеры театра и кино Гульнар Дусматова, Виталий Багрянцев и Галымжан Оспанов.

Также в рамках фестиваля прошла Неделя японского кино, в программе которой были показаны лучшие фильмы японского кинематографа самых разных жанров (комедия, драма, анимация), удостоенные многочисленных призов международных кинофестивалей. В числе выбранных для показа фильмов была “История Хатико”. Как известно, легендарный пес Хатико, который девять лет ждал возвращения своего хозяина, стал в Японии символом беззаветной преданности и любви. И одна из целей нынешнего фестиваля - пробудить в людях ответную доброту к животным, стремление жить в гармонии с природой.