Ольга Шишанова В Национальном музее РК в Астане открылась выставка известного художника из Темиртау Куата Аскарова. На суд зрителей, почитателей таланта маэстро представлено свыше ста произведений, которые буквально пропитаны духом казахского фольклора, запахами родной степи, многозначной культурной символикой. О новых поисках форм выражения национального своеобразия, традициях и новаторстве Куат с удовольствием рассказал корреспонденту “НП” в эксклюзивном интервью - Куат, что изменилось в вашем творчестве за последние несколько лет?

- Мало что изменилось, я так же пока работаю с фольклором. Да, появилось много картин, но они все равно были созданы мной в этом направлении. Лучшей я считаю среди всех своих выставленных работ картину “Бесконечность”. Она у меня и на афише, и на буклете вышла. По замыслу означает отсутствие предела и бесконечное развитие вперед, бесконечную победу добра над злом и бесконечность человеческой жизни. В этом произведении ключевое место занимает луна, которая наполовину освещена намеренно - там происходит рождение человека. Он пишет свой жизненный путь, и снова получается такой рисунок бесконечности до тех пор, пока сам человек не подходит к темной стороне завершения. Так и прослеживается он до конца, будучи проявлен в известной всем формуле “восьмерки”. - У вас снова можно наблюдать в картинах символизм...

- На эту тему я создал очень значимую для меня работу - диптих “Великое наследие”, где с левой стороны Коркыт-Ата, а справа Дина Нурпеисова. При этом, на мой взгляд, название произведения здесь говорит само за себя. Во-первых, изображенные личности, которые значимы не только для народа, но и, пожалуй, в мировом культурном масштабе. Вспоминая песни Нурпеисовой и сказания Коркыт-Ата, поневоле задумываешься о смысле жизни, который заключен в мудрых наставлениях великих. Во-вторых, не забыты в этих картинах проявления и бытовой, повседневной жизни, которая ежедневно окружает каждого из нас. Например, символы, что расположены вокруг Дины Нурпеисовой, носят проявления чисто женской ипостаси, вокруг Коркыт-Ата - все то, что являет собой мужскую составляющую.

- Насколько долго вы вынашиваете замысел, прежде чем изобразить его на холсте?

- Все свои картины я готовлю очень долго. Долго раздумываю над сюжетом, прежде чем замысел воплотить на холсте, создаю множество эскизов, которые направлены на то, чтобы донести до зрителя задуманную мною мысль, причем с годами я все более ответственно начал относиться к этому. Потому в моей бытности сегодня нет, по крайней мере, я стараюсь, чтобы их не было - мимолетных картин. К сожалению, многие художники этим грешат - сначала напишут картину, а потом начинают из нее “высасывать” сюжет, тему, мысль, задумку, подгонять под уже сделанное. Я же, напротив, стараюсь каждому персонажу дать свое движение, вложить для выражения каждому свою мысль.

- По какому принципу вы отбирали работы на этот вернисаж, ведь их более ста?

- Все очень просто - я по-прежнему решил воспевать традиции, культуру, быт народа и потому особой задачи перед выбором не ставил. В своей работе я стараюсь не допускать осечек, и, если я взялся что-либо создать, то уже твердо уверен, что то или иное произведение будет у меня на выставке. Правда, бывает так, что меня порой что-то не устраивает, но это может касаться только техники исполнения - не тот цвет положил, не ту гамму оттенков использовал или чуть ошибся в композиции. Но это все исправимо, пусть даже для этого приходится натягивать на подрамник новый холст, я все равно добиваюсь желаемого и задуманного.

- Что по поводу цветовой гаммы?

- В основном, если присмотреться к моим картинам, то предпочтения остались прежними - я все также нежно люблю охру с золотистым оттенком, ее оттенки цвета кошмы. Наверное, это очень значимо, потому что моим зрителям, которые не единожды посещают мои выставки, это очень знакомо, они все не понаслышке знают, из чего “ткется” жизнь в ауле. С другой стороны, на этом вернисаже у меня появились картины, исполненные в более холодной гамме. Это связано с выставочным залом, который сам выполнен в теплых оттенках, и потому накануне вернисажа я подумал, что можно будет сделать цветовой контраст, поиграть оттенками. Так я и поступил, выполнив несколько серий работ в холодной цветовой гамме. Это триптих “Туган-Жер” и еще пять картин, объединенных общей тематикой того же фольклора. - Что в творческих задумках сейчас?

- После каждой проведенной выставки я стараюсь не расслабляться, не терять времени, хотя не знаю, с чем это может быть связано, но что-то подгоняет вперед и дальше. Может, дело в возрасте - после пятидесяти лет становишься мудрее, и мысли просто льются наружу, требуя своего художественного воплощения.

Раскрою вам тайну - с фольклорными мотивами я хочу на некоторое время, скажем так, распрощаться. Считаю, что фундамент построен, а национальный фольклор всегда был основой основ, и каждый художник должен обращаться к истории своего народа, а свободный полет должен быть фоном. Так вот, пройдя этот путь, я решил обратиться к более современным темам, связанным с жизнью сегодняшней, хотя ранее и с помощью фольклорных мотивов исполнял нечто актуальное из дня сегодняшнего. Как, например, я сделал это в своей картине “Место под солнцем”. Изображение очень лаконичное - люди поднимаются по крутой скале, вершина которой освещена золотыми лучами солнца. Тот, кто сможет достичь подобной верхушки, ловит свою птицу счастья, но их и на картине, и в жизни единицы. Подобные мотивы рассматривались мной и в полотне “Равновесие”, которое я также решил выставить, хотя в нем есть негативные нотки. В отличие от нее хочу вас уверить - тенденции, которых я собираюсь придерживаться в своих будущих картинах, будут нести только позитив. Я знаю, что людям это нравится, вижу, как они воспринимают мои произведения подобного толка, как им это радужное настроение просто необходимо. Астана