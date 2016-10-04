Ольга Шишанова В Российском центре науки и культуры в Астане состоялся вернисаж известной казахстанской художницы, члена союза художников РК Ларисы Жанпеисовой, стипендиата “Таланты Казахстана” Международного клуба Абая. На выставке было представлено 40 живописных полотен, созданных мастером в течение шести предыдущих лет Это портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые полотна. По отзывам искусствоведов, картины Ларисы свидетельствуют об изумительной многогранности ее таланта и трудолюбия, какое бы произведение она ни создавала, она всегда остается верна принципам академической традиции. И в то же время она смелый экспериментатор, колорист, который работает в разных техниках и находится в непрерывном творческом поиске. Ее произведения узнаваемы и востребованы, художница творит с осознанием законов жизни, с пониманием своих корней. А родилась Лариса в поселке Уил Актюбинской области, позже, став взрослой, окончила архитектурный факультет Целиноградского сельскохозяйственного института. Потом по воле судьбы попала в архитектурную группу района. Но все равно работе главного архитектора Ленинского района Целинограда, спустя годы, предпочла любимое дело - работу художника, создание прекрасного на холсте. Потому что, придя однажды с чертежами в Союз художников Казахстана, Лариса Жанпеисова увидела там работы мастеров и поняла, что она тоже хочет писать. После того как увидели ее первые картины, уже и ей предложили вступить в союз художников. Так началось творчество. А вообще находиться среди работ Ларисы очень уютно, ведь многие из них посвящены семейным ценностям, национальным традициям. Но больше всего в ее живописи видов старого города, ее работы рассказывают о Целинограде, с которым она навсегда связала свою судьбу, с его людьми и улицами. Арт-критики шутят, говоря, что по картинам Ларисы можно отследить своеобразную летопись этого города, неповторимость городских пейзажей, их оригинальность и, конечно, образы жителей столицы. Можно увидеть, как они - такие разные, одухотворенные, характерные, полные собственного достоинства, с чувством юмора - менялись на протяжении десятков лет.

А еще во многом ее манеру письма современные искусствоведы сравнивают с работами Юрия Пименова, советского родоначальника современного городского пейзажа. Не случайно улицы столицы сегодня оформлены репродукциями ее картин на многочисленных табло и билбордах. Любит она и восхищается природой родного Приишимья, умея показать зрителю красоту окружающего мира, великолепие всего мироздания сквозь ракурс городского фонтана или каплю дождя на картине.

Особый интерес вызывают ее произведения, посвященные истории страны, молодому поколению Казахстана, национальным обрядам и традициям. Может, поэтому произведения Жанпеисовой вызывают большой интерес всего общества - творческой и деловой элиты, дипломатов и чиновников, студентов и домохозяек. Ведь они несут положительную энергетику, согреты душевным теплом автора, экспрессивны, загадочны, философичны, создают особое настроение. Хотя порой ей затруднительно собрать картины для очередной персональной выставки, поскольку все они либо куплены в частные коллекции, либо путешествуют по миру, так как она - участница многих международных, республиканских и городских выставок.

Интересна история создания полотна Жанпеисовой “Наш президент”, которое получило весьма высокую оценку на международном уровне, причем без всякой лести, а действительно за проявленное мастерство. Сегодня портрет, репродукция которого вошла в книгу “Нурсултан Назарбаев”, вышедшую в Лондоне в 2000 году, находится в коллекции семьи главы государства. А начиналось все довольно прозаично, когда в мастерскую к художнице пришли ее коллеги, утверждая, что исполняемая ею картина никак не соответствует серьезному образу. “Вдруг приходят художники и говорят: “У тебя будут неприятности”. Я говорю: “Что значит неприятности”. “А что он у тебя сидит на земле, ничего нет, рубашка нараспашку?!” - вспоминает художница. Однако эта картина провисела в салоне меньше суток. Купили сразу. В рубашке нараспашку президента редко кто решается писать. С того времени прошло больше 15 лет, и в мыслях художницы зреет новый образ, который будет точно без галстука. “С галстуком формально, да и очень много портретов”, - считает Лариса Жанпеисова. Но и остальные картины художницы всегда востребованы.

Она - мастер, который может позволить себе “лирическое бунтарство”, по образному выражению почитателей ее творчества. Жанпеисова может выплеснуть на холст самые огненные краски, и что бы там ни осталось - старый дворик, дерево, догорающий день, женщины, погруженные в разговор, или хитрющий Алдар-Косе - все неизбежно вызовет у зрителя всплеск эмоций, томительную печаль или такую же радость. А может показать “черные картинки”, которые на самом деле не печалят, просто спокойно и хорошо рядом с ними быть. Хорошо смотреть на ясный месяц в темном небе, посеребренный ковыль в ночи, силуэт одинокого путника, бесконечно можно вглядываться в темно-синюю глубь сирени. Но синева над черным горизонтом у нее еще ослепительнее, чем на солнце, и это опять-таки поднимает в зрителе волну чувств. Астана