Мария Коленко

Солнечные дети

Общественный фонд помощи детям и подросткам с синдромом Дауна “Кљн бала” проводит выставку фотографий в MEGA Alma-Ata. Октябрь - международный месяц осведомленности о синдроме Дауна. На сегодняшний день информации о “солнечных” детях достаточно много, в Сети с легкостью можно узнать много новостей об “особенных” жителях города, но это только если целенаправленно начать искать. Никакого всплывающего рекламного окошка, бродя по просторам интернета, вы не увидите. И в повседневной жизни к детям с синдромом Дауна относятся не как к обычным людям. Именно на этом моменте и хотели заострить внимание организаторы выставки - снизить уровень социального сиротства детей с синдромом Дауна. На двадцати снимках, представленных на выставке, запечатлены “солнечные” дети. Им не чуждо ничего, что нравится самым обыкновенным чадам. Они так же пытаются позировать перед фотографом, представляя себя супермоделью, улыбаются во все имеющиеся зубы, когда родители подбрасывают их в воздух, а сидя в игрушечной машине, не скрывают радости и крутят руль не хуже водителей на дорогах. Конечно, некоторые люди могут неадекватно реагировать на “особенных” детей, однако большинство проявляют сочувствие и предлагают действенную помощь родителям. Следует помнить, что окружающие будут относиться к такому ребенку именно так, как к нему относятся родители, и строить свое отношение к малышу соответственно. Главное - помнить, что люди с синдромом Дауна способны на искреннюю любовь и верную дружбу, они щедры и ласковы. В то же время у каждого из них свой характер, а настроение, как у обычных людей, бывает переменчивым.

Выставка будет работать до 31 октября 2016 года. Вход свободный. Время перемен В пространстве Art Lane города Алматы проходит выставка болгарских художников Надежды Георгиевой и Яны Бурер Таваниер “Я решаю = Я живу”. С помощью шестнадцати визуально-текстовых блоков авторы рассказывают реальные истории людей с ментальными нарушениями здоровья, жизнь которых меняется в лучшую сторону после принятия Конвенции ООН по правам инвалидов. Устаревшая система опеки и попечительства отдает в чужие руки власть над жизнями людей, имеющих ограниченные умственные способности или проблемы с психическим здоровьем. Вы можете себе представить человека, который не способен ничего решать? Он не может ни купить что-нибудь для себя, ни пойти развеяться, куда ему вздумается. Все решается за него. Обычно у таких людей есть опекуны, которые имеют полную волю и распоряжаются выделенными на помощь средствами во благо себе, лишают нуждающегося главного - свободы. Вот на картине мы видим зеленую лужайку, на которой сидит бабочка. До нее хочет дотянуться маленькая девочка в розовом платье, но прозрачный сосуд, в котором она находится как под колпаком, не дает ей такой возможности.

Опекунство равно лишению прав. Лишение прав равно социальной смерти. Люди, помещенные под опеку, не имеют никаких прав. Их голоса, желания и мысли не имеют значения перед законом. Многих пожизненно заточают в учреждения, откуда у них нет возможности инициировать юридическую процедуру своего освобождения. Зачастую попасть под опеку слишком просто, при этом она будет длиться вечно. Альтернативой, как это предусмотрено Конвенцией ООН о правах инвалидов, является “поддержка в принятии решений”.

Эта выставка рассказывает историю о том, почему пришло время для перемен, и продлится она до 15 ноября 2016 года. Полет мыслей

В Государственном музее искусств имени Абылхана. Кастеева открылась юбилейная выставка архитектора, скульптора, изобретателя Сакена Нарынова “Мечты и иллюзии Сакена Нарынова-II”. В экспозицию вошло около семидесяти работ, среди которых архитектурные проекты, скульптуры и арт-объекты, созданные автором за тридцать лет деятельности.

“Варьируя размеры, конфигурации и смыслы объектов, мастер пространств создает их, опираясь на законы логики и точный математический расчет. Прямые и изогнутые, выпуклые и вогнутые взаимопереплетающиеся поверхности в произведениях Сакена Нарынова подвергаются трансформациям - они выворачиваются наизнанку и перетекают друг в друга, обретая сложные формы и невероятные объемы. Каждое его произведение - реализованный в пластической форме концепт, идея, порой целое философское учение”, - отметила кандидат искусствоведения Екатерина Резникова. Центром экспозиции стала новая работа “Полет астероида”, которая является зримым воплощением космической энергии в виде стремительно летящего астрального тела и его шлейфа. Наблюдая за движением космического объекта, автор проводит параллель между существованием небесных тел и человеческой жизнью. Каждый человек - индивидуальная неповторимая Вселенная, целый мир, в котором воплощаются законы природы, неизбежность и тайна рождения и смерти. Этому и посвящает свои “Мечты и иллюзии” мастер по созданию пространств Сакен Нарынов.

Выставка продлится до 6 ноября 2016 года.