Мария Коленко

Звучание по-королевски

Впервые в рамках мирового турне легендарная гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен дала сольный концерт в Алматы. На сцене Hard rock Cafe девушка сыграла авторские и всеми любимые композиции в стиле “фингер-стайл”. Ее первым музыкальным влиянием были The Beatles и The Monkees. Позже Дженнифер училась игре на гитаре в колледже, играя в джазовом биг-бэнде, а затем окончила музыкальный институт в Лос-Анджелесе. Экспериментировала с игрой обеими руками, обучаясь у коллеги Стива Линча.

Дженнифер была ведущей гитаристкой Майкла Джексона в течение десятилетия. В 29 лет она была вырвана королем поп-музыки из полной безызвестности. “Работа с Майклом Джексоном на протяжении десяти лет дала мне уникальную возможность увидеть его жизнь изнутри. Я навсегда сохраню глубокое уважение и восхищение его новаторскими талантами и самоотверженной преданностью человечеству и планете. Он был и всегда будет любим миллионами, но он также был невежественно и несправедливо судим, осмеян и жестоко атакован людьми с корыстными намерениями”, - отметила Баттен.

Дженнифер выступала как гитаристка в мировых турах Джексона, посвященных его альбомам Bad (1987-1989), Dangerous (1992-1993) и HIStory (1996-1997). Сейчас Баттен занимается своей собственной карьерой. Помимо написания музыки она провела большую часть лет в мировом туре, представляя свое сольное шоу. Большие платья и трюки

Седьмой фестиваль творческой молодежи “ЖасStar” вновь собрал всех ценителей искусства. Известные деятели культуры из Франции, России и Казахстана провели мастер-классы и поделились собственным опытом со всеми неравнодушными. В этом году фестиваль проходил на нескольких площадках - это здание Фонда Первого Президента - Лидера нации в Алматы, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, Алматинское хореографическое училище имени Селезнева, университет “Туран” и Казахская национальная академия искусств имени Жургенова. За годы существования фестиваля “ЖасStar” были сформированы прекрасные традиции генерировать идеи, делиться вдохновением, творить и созидать. Девиз фестиваля: “Будущее рождается сегодня!”. Справедливость этих слов подтверждает семилетняя история “ЖасStar” - на сцене и творческих площадках уже выросло новое поколение творцов, гордо несущих знамя казахстанского искусства, щедро делящихся своим талантом и вдохновением. Сегодня фестиваль “ЖасStar” - это ежегодный праздник культуры, полезного и неформального общения с кумирами и легендами кино, театра, литературы, музыки, живописи.

Так, студенты смогли посетить урок хореографии от заслуженной артистки из России Елены Кузьминой, научиться мастерству горлового пения и понаблюдать за различными авторскими фишками по игре на народных инструментах от обладателя гранта Фонда Первого Президента РК Абзала Арыкбаева.

А в мастер-классе Мурата Мутурганова о цирковом искусстве приняли участие дети из детских домов. Вместе они обсудили, как цирковые навыки помогают в обыденной жизни. Также в рамках фестиваля при полном аншлаге прошел концерт и мастер-класс заслуженного артиста России, первой скрипки и солиста оркестра “Виртуозы Москвы” Алексея Лундина.

Рассказывали и показывали, как делать трюки, участники группы каскадеров Nomad Stunts, а известный, популярный режиссер Нуртас Адамбай поделился творческими планами и некоторыми секретами своей работы.

Французский художник-модельер Мохаммед Ламин презентовал на фестивале авторский проект “Большие королевские платья” и рассказал о модных тенденциях этого года. Завершился фестиваль грандиозным концертом лауреатов Фонда Первого Президента, в котором приняли участие солисты Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, “Астана Оперы” и другие артисты. Творческий плацдарм

На территории креативного пространства Artxayc города Алматы прошел фестиваль мультикультурного искусства и новой городской культуры “Сегмент”. На одной площадке собрались представители различных творческих направлений: искусства, дизайна и электронной музыки. Пространство внутри Artxaycа, трансформированное командой художников в живую экспозицию арт-объектов, и стало местом совершенных музыкальных откровений и экспериментальной световой поэзии. Создатели проекта постарались соединить внутри “Сегмента” все части современного творчества нашего города, включая инсталляции, интерактивные произведения художников, танцевальные перформансы, показы короткометражек талантливых режиссеров, шедевры безымянных уличных художников и новые музыкальные направления. Смелые, современные идеи, показ простоты и при этом уникальности бытовых вещей, иллюстрации, кричащие о проблеме нынешнего поколения - виртуальной зависимости. Все это подготовили около тридцати отечественных участников - мастеров своего дела. Так, к примеру, художница Мария Эл представила несколько вещей, которые стали результатом исследований перевода живой красоты в цифровые коды, в образы с мониторов. Алина Стопки представила световую инсталляцию, включающую 150 коллажей-портретов американского актера, иллюстратор Артем Горчаков показал то, что подсказывают ему тараканы в голове, пляшущие под музыку Bjork. А художница Айгерим Джуматаева продемонстрировала несколько картин из серии “Бенарес”, созданных в арт-дуэте Ramamurty.