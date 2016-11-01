Все произведения, а выполнены они из самых разных, демонстрирующих виртуозное мастерство скульптора, материалов: дерева, металла, мрамора, кости, полудрагоценных камней, буквально поражают своим изяществом и непревзойденным качеством исполнения. Диву даешься, как человек столь строгой профессии, а Алексей Четвериков был военным офицером, находил время, чтобы сделать так много за столь малый срок, который был ему отпущен на земле...

Мастера не стало в прошлом году, но его работы и сегодня радуют взгляд, живут в его семье, а теперь вот выставлены в одном из лучших залов столичного Национального музея, чтобы продолжать согревать теплом и радовать красотой линий и материалов своих зрителей.

Первые работы Алексей, член Союза художников Казахстана (к этому званию он не придет, а его просто будет буквально просить вступить в их ряды известный мэтр Еркин Мергенов), вырезал из дерева. Сначала это были ажурные рамы для зеркал, шкатулки, различные украшения и аксессуары. В конце 80-х скульптор открыл для себя новую технику - бронзовое литье, позволившее ему, тщательно прорабатывая детали, создавать сложные художественные композиции. Но ему подчинялись и хрупкое стекло, и капризная кость. Он справлялся со всем. И, если в бронзе доминируют у Алексея Николаевича детализация форм и насыщенность декоративными элементами, как в скульптуре “Алтын адам”, то в дереве и мраморе присутствует мягкая пластичность, как в работах “Наташа” и “Мечта”. К слову, жене своей, которая всегда была для него ангелом-хранителем, вплоть до последних дней, он посвятил очень много работ, которые делал на балконе трехкомнатной квартиры... Впрочем, как и все свои экспонаты, которые он соорудил именно там, и только по окончании, когда все было доведено до готовности, показывал их своим родным. Впоследствии к этому его увлечению, как и положено “боевой” подруге, присоединилась жена. Очень много, оказывается, было применено с ее подачи цветовых оттенков, разнообразия полудрагоценных камней в инкрустациях, да и просто она поддерживала добрыми словами, чтобы подбодрить своего неугомонного супруга. Неслучайно размеры его экспонатов варьируются от мелкой пластики, как в произведении “Ангел в раздумье”, до полноценной круглой скульптуры “Анабель”, которая предназначена для того, чтобы обойти, оценить, полюбоваться на нее с разных сторон и ракурсов. Ну а такие простые в обиходе домашние вещицы, как подсвечники, портсигар, трость или гребень, Алексей Николаевич и вовсе превращал в уникальные произведения искусства. Не являются исключением и представленные в экспозиции яйца-часы, которые помимо художественного оформления имеют внутренний механизм, благодаря которому они раскрываются. А еще они не просто декоративные, а вполне себе рабочие и оттого еще более удивительные. Дочь скульптора Мария Жидкова (Четверикова) с дочерью. Справа - Роза Абенова - зав. отделом современного искусства Национального музея РК

Магической привлекательностью переливаются драгоценные и полудрагоценные камни, инкрустированные в скульптурные работы, а живописные и графические произведения передают душевное стремление автора показать красоту, гармонию окружающего мира. Алексей Четвериков оставил большое наследие, тем более что после увольнения в запас в 1997 году в звании полковника целиком посвятил себя любимому делу. Неслучайно мнение искусствоведов единодушно и полно восхищением об экспрессии, эмоциях и любви, вложенных в эти его работы. А еще выставка может быть не только интересна почитателям таланта скульптора, но и поучительна для профессионалов.

Ведь магия его произведений в живописи и графике, чеканке и мелкой пластике, в ювелирных украшениях, которыми он занялся, уже почти постигнув тайны создания работ из дерева и камня, просто очаровывает и способна дать фору, подсказать, научить даже профессионально подготовленных мэтров.

Потому что особенно интересны в его творчестве поиски нового - пластики, художественного выражения, образного языка, о котором он, пожалуй, даже не задумывался, а творил так, как подсказывало ему сердце, видели глаза и ловко справлялись с материалом или техникой умелые руки. Он не раскрывал сюжет, а просто выражал эмоциональный смысл творимого образа. Об этом его работы - серьезные, громкие по названию и замыслу - “Муки творчества”, “Мастер и Маргарита”. И об этом же - мягкие, нежные образы - котенка Пушка, пластичность и игривость которого передана просто великолепно, так же как на едином уровне восприятия - клубок ниток и бабочка, к которой он тянется.

А еще своим многогранным и таинственно-воплощаемым творчеством Алексея Четверикова сравнивали с мастерами Средневековья. Наверное, потому, что воспроизводя старинные техники изготовления пасхальных яиц, которым позавидовал бы сам Фаберже, резных шкатулок и скульптурок мелкой пластики, он добивался не только художественной законченности. Ему приходилось решать и сложные технические задачи при создании потайных замочков и ключиков, спрятанных конструкций за резными крышками ларцов, замаскированных эмалью и полудрагоценными камнями.

И, наконец, живописные работы мастера, большинство из которых просто-таки пронизано ностальгией по родным местам (Алексей Николаевич родился в Московской области). Все картины подчинены у него строгой линии горизонта, выверены композиционно по живописным мазкам, но... всех их объединяет и роднит неизбывная грусть, будь то пейзажи далекой Прибалтики, подмосковных просторов или даже казахстанских каньонов. Что же касается графики, то в ней в первую очередь бросается в глаза не только и не столько мастерство твердой руки (попробуй без единой помарки тушью или шариковой ручкой создать лист!), сколько точное попадание “в яблочко” названием работы. Чего только стоит его графика под девизом “Арийское семя”...

Вот на таких-то противоположных по характеру и по способу создания и восприятия творениях построена вся его выставка. Только жаль, что на ней представлена всего лишь четверть из того, что оставил в запасе для потомков из своего творчества чутких рук мастер. Хотелось бы понять и прочувствовать его всего, целиком и полностью - художника с большой буквы...

Астана