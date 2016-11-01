Это все о нем - о Сакене Сейфуллине, одной из ярчайших фигур в культурной и общественной летописи Казахстана, чей вечер памяти прошел в Астане. Поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, литературовед и даже композитор был тесно связан и с этим городом, и с Акмолинской областью, ведь родился он в далеком 1894 году именно в Акмолинском уезде - сегодня это Жанааркинский район Карагандинской области.

О своем детстве вспоминал так: “Уроки я получал, с одной стороны, в школе, с другой стороны - черпал знания из жизни. Видел, как работают в кузне, как трудятся люди в шахтах под землей, как тяжело приходится им и наверху, где они воздвигают горы из каменного угля и руды. Бывал в общежитиях, в домах рабочих, знал их быт. Многое слышал от них. Все это оставило во мне неизгладимые впечатления”.

Может, поэтому его первые стихотворения опубликованы довольно рано - в 1910 году. Спустя три года он поступает в Омскую учительскую семинарию, которую не без основания в то время называли Сибирским университетом. Не бросает писать и там, несмотря на нехватку времени, - в Омске в 1914 году начинающий поэт вступил в революционную организацию “Единство”, тогда же выпустил свой первый сборник стихов “Минувшие дни”. По окончании учебы в семинарии он стал простым учителем в сельской школе, отдыхая, по его словам, душой среди чистых юных созданий, которые буквально боготворили своего наставника. Однако идиллия длилась недолго - уже через год наступает мятежный 1917-й, и Сакену приходится вернуться в Акмолинск, чтобы принять активное участие в борьбе за установление советской власти в Казахстане, где одно время, кстати, он был даже членом Акмолинского ревкома. И вновь он в первых рядах трибуном - не только наиболее деятельный корреспондент газеты “Жизнь”, издающейся на казахском языке, но и автор-постановщик пьесы “На пути к счастью”, которая была сыграна на клубной сцене Акмолинска 1 мая 1918 года. Фото Радмир Фахрутдинов

Что не осталось без последствий - уже летом во время контрреволюционного переворота в городе поэт был схвачен и заключен в печально знаменитый “вагон смерти” атамана Анненкова, откуда его снова отправляют в Омск - город, с которым его когда-то связывало столько теплых воспоминаний. Обратно в родной Акмолинск Сейфуллину удалось вернуться только в мае 1920 года, где его сразу назначили помощником заведующего административным отделом ревкома. Благодаря его содействию были открыты сельскохозяйственная и две технические школы, 107 школ 1-й и 2-й ступени, шесть школьных мастерских. Он организовывал спектакли и концерты, участвовал в открытии центральной уездной библиотеки, рабоче-крестьянского клуба имени III Интернационала, при котором действовали секции - драматическая, хоровая, музыкальная, литературная. Через два года, в возрасте двадцати восьми лет, он становится заместителем наркома просвещения Киргизской (Казахской) АССР, а потом и председателем Совнаркома республики.

Удивительно, как он успевал писать, и писать много! Особенной теплотой поражают его автобиографические воспоминания, которые впервые увидели свет только полвека назад...

Вот что он напишет о своих родителях в автобиографии: “Мой отец был жизнерадостным человеком, хорошим домбристом, он любил охоту, содержал ловчих птиц, а мать была приветливой женщиной, хорошей рассказчицей. У нас в ауле везде и всюду можно было слышать и песни, и сказки, и эпические поэмы, чудесные легенды. Особенно в долгие ночи поздней осени и суровой зимы у очага, когда из-за холмов вихрем вьется вьюга, не обходилось без песен и музыки. Отец наш был охотником. На досуге он любил рассказывать сказки, легенды и охотничьи истории, которых было у него немало, как и у всех охотников. В аулах часто устраивались вечеринки, празднества, организовывались айтысы. С юных лет эти песни, эти сказки и легенды, услышанные у огня, запечатлелись в моем воображении. До сих пор я не могу их забыть...”.

Возможно, именно это повлияло на то, что из-под пера Сакена Сейфуллина, чем старше он становился, тем все больше и чаще стихи так же, как песни у айкына, лились потоком. Так были изданы его стихотворные сборники “Асау тулпар”, “Домбра”, “Экспресс”, “На волнах жизни”, пьеса “Красные соколы”, повести “Айша” и “Землекопы”, роман “Тернистый путь”.

Но особенно трепетно воспевал он красоту родной природы, вплетая повествование о ней в красивую песнь о древних батырах. Так родилась несравненная поэма “Кокшетау”, впервые увидевшая свет в 1929 году. Как ни странно, но в этой поэме Сакен переплетает историю и современность, а еще с радостью смотрит в будущее, использует впитанные в детстве рассказы и романтические легенды о красавице-горе. По воспоминаниям современников, “поэт от души радовался строительству городка, верил, что Боровое станет известным курортом. Так же радовался он поездам, автобусам, автомобилям, заполнившим старые караванные пути...”.

Чуть позже он завершает работу над первой книгой по истории казахского народного фольклора. После чего его потянуло к еще неиспробованным им жанрам: он берется за написание сатирического романа “Наш быт”, параллельно пишет поэмы “Кзыл-ат” и “Альбатрос”. Но... жизнь его обрывается не только в расцвете творческих сил - страшная участь ждет и его родных, попавших в жернова сталинских репрессий. Были арестованы и расстреляны отец и брат Сакена Сейфуллина, жена Гульбарам оказалась в лагере, предназначенном для жен изменников родины, а дети, оставшись без родителей, просто умерли от голода и болезней. Реабилитация оправдала всех, но пришла она слишком поздно - в марте 1957 года, на Наурыз, было объявлено, что Сакен Сейфуллин оправдан по всем статьям “ввиду отсутствия состава преступления...”

Астана