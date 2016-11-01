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Алматы. Единство. Культура

У каждого алматинца есть свой образ любимого города - Алматы. Театр юного зрителя показал свою версию истории нашего города. Создатели спектакля сумели вместить в формате театральной постановки хроники Верного - Алма-Аты - Алматы и сделали это интересно, зрелищно, захватывающе! Причем всколыхнули чувства алматинцев разных поколений! Перед зрителями были воссозданы странички разных эпох города у подножия гор - столь узнаваемые, дорогие сердцу картины.
Есть образ своего Алматы и у организаторов, соавторов двойного праздника, дипломатов Генерального консульства России в Алматы. Так, Ирина Владимировна Переверзева - заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК, консул Генконсульства РФ в Алматы, уже шестой год живет и работает в южной столице. Она привезла сюда и своих родителей, которым очень нравится наш город. Ирина Владимировна так выразила свое отношение к Алматы: “Я люблю этот город, потому что именно здесь поняла, что наша жизнь начинается заново всякий раз, когда мы преодолеваем какие-то жизненные трудности. И не надо бояться начинать новую жизнь на новом месте с новыми людьми”. Ирина Переверзева рассказала, что представительство Россотрудничества в РК совместно с ТЮЗом создали уже пять композиций в рамках совместного проекта “История страны - история народа”. В 2012 году был поставлен спектакль к 200-летию Отечественной войны 1812 года. В 2013-м тюзовскую постановку посвятили 400-летию восстановления российской государственности. В 2014 году поставили спектакль, посвященный 200-летию Лермонтова. В 2015 году труппа театра создала потрясающий спектакль, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 70-летию ТЮЗа. В этом году премьера пятого спектакля - “Вера, Надежда, Любовь...”
 С приветственным словом к собравшимся обратились Генеральный консул Генконсульства России в Алматы Алексей Демин:
Алексей Демин:
- По доброй традиции в очередной раз мы собираемся в этом зале для того, чтобы посмотреть премьеру интересного спектакля, посвященного 1000-летию города Алматы, почувствовать наше единство в преддверии российского государственного праздника, молодого, но значимого. Постепенно он становится истинным Днем народного единства.
Также к присутствующим обратился Александр Барон - заместитель руководителя Ассамблеи народа Республики Казахстан, председатель совета республиканского общественного объединения “Хэсэд Полина”, президент ассоциации еврейских национальных организаций Республики Казахстан “Мицва”.
Александр Барон:
- Кому, как ни нам, казахстанцам, знать цену народного единства. И такая вещь, как единство, проверяется в моменты испытаний. Наша община уже шестнадцать лет проводит исследование по эвакуации беженцев 1941-1945 годов. Именно в ту лихую годину мы все увидели, что такое единство народов, которые протянули друг другу руку помощи и благодаря этому выжили. Это блестящий пример для нас, наших детей и внуков, как мы должны ценить вот это самое единство!
Режиссер Владимир Крылов сделал спектакль “Вера, Надежда, Любовь...” с истинной любовью и патриотизмом к нашему милому городу! И, конечно же, он вызвал ответные чувства у зрителей-алматинцев. Все, кто собрался в зрительном зале ТЮЗа, испытывали гордость за наш славный город.

 


Зрители эмоционально переживали узнаваемые эпизоды городских хроник!
Вот на улице Калинина в районе старого ТЮЗа, или, как тогда говорили, на Бродвее - стиляги 60-х годов... Прекрасная, дерзкая юность родителей, бабушек-дедушек сегодняшних молодых горожан. А на глаза пожилых алматинцев наворачивались слезы, они их и не скрывали, - слезы радости и грусти одновременно.
Вот знаменитый художник Сергей Иванович Калмыков в исполнении артиста Андрея Пасаженникова. Алматинский гений предстал перед зрителями в своем не менее знаменитом красном берете... Именно Калмыков выступил гидом путешествия во времени в историческом экскурсе по Алматы. А с творчеством самого Сергея Ивановича можно в любое время познакомиться в Музее искусств имени Кастеева, где есть зал, посвященный художнику.
Конечно, рассказывая о славной истории нашего города, нельзя было не вспомнить самую древнюю ее часть: знаменитый Шелковый путь, древние городища, и на помощь режиссеру, актерам и зрителям здесь пришел со своими воспоминаниями и байками знаменитый безбородый обманщик Алдар Косе в блистательном исполнении Максата Сахиулы.
Не могли не вспомнить в этом спектакле и знаменитого верненского архитектора Андрея Павловича Зенкова (о нем подробно рассказывает писатель Юрий Домбровский в своей повести “Хранитель древностей”), создателя такого шедевра архитектуры в Алматы, как Вознесенский кафедральный собор. Строение устояло в сокрушительном землетрясении 1911 года, как и другие зенковские постройки.
Людмила Мананникова, автор сценария спектакля “Вера, Надежда, Любовь...”:
- Зрители увидели сцены из произведений Антона Павловича Чехова “Вишневый сад” и “Три сестры”... Оказывается, они имеют прямое отношение к нашему любимому городу... Аналогия с “Вишневым садом” понятна. Алматы тоже когда-то утопал в садах, правда, не вишневых, а яблоневых, и судьба у этих садов, увы, одинаковая. Много сделал для нашего города садовод Моисеев, которого показывают в спектакле, а потомок знаменитого садовода, между прочим, сидела в нашем зале среди зрителей - обозреватель газеты “Казахстанская правда” Елена Федоровна Брусиловская. Что касается “Трех сестер”, то, как известно, прообразами этих героинь послужили сестры Гамбурцевы, с семьей которых дружил Антон Павлович Чехов, а они некоторое время жили в Верном... Причем мне понравилось, как тонко режиссер сумел связать трех сестер с главными героинями спектакля мученицами Верой, Надеждой и Любовью, которые, известно, так же, как их мать София, были покровительницами семиреченских казаков. Есть версия, что город Верный был назван в честь Веры...
Персонаж спектакля Калмыков рассказывает об основании города: “17 сентября (29 сентября по старому стилю) 1854 года состоялась торжественная церемония основания укрепления Верное. Это был день Памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. Таким образом, название города Верный произошло от имени первой дочери - Вера. А уже на рубеже 50-60-годов основаны казачьи станицы: Любовинская (Каскелен), Надеждинская (Иссык), Софийская (Талгар)”.
По замыслу режиссера, святые мученицы Вера, Надежда и Любовь - в исполнении замечательных актрис Марии Коваленко, Ольги Бобрик, Натальи Луниной - проходят через весь спектакль.
Стремительно проносится время в спектакле. Алма-Ата советская - зрители с восторгом встречают ролик, в котором Ермек Серкебаев поет на фоне старых алматинских улиц... Это тот самый наш милый город, когда в нем цвели яблони и урюк до крыш, журчала в арыках вода вдоль улиц, стайки птиц вторили друг другу на деревьях в солнечных лучах. Еще не было нескончаемого потока машин и серого флера загазованности над улицами города...
Кстати из уст Калмыкова в спектакле мы узнаем об истории алматинского яблока апорта: “Верный был знаменит своими яблоками и землетрясениями. Про землетрясения говорить грустно, хотя, может быть, мы о них еще поговорим... А вот яблоки в нем были действительно громадные, с голову ребенка величиною, ярко-красные, сладкие, рассыпчатые, ароматные и удивительно вкусные. Их выдавал запах - слегка винный, приятный и очень свежий. Запах алматинской осени. Увы, жаль, что сегодня днем с огнем их не найдешь на наших рынках - все больше китайская продукция... А вот раньше... Откуда взялось это название “апорт”? Французы придумали, что много столетий назад яблоко росло у ворот Рима - а porte. Потом оно путешествовало по странам средней Европы, в XII веке - этот сорт попал в Россию. И наконец, садовод Редько привез семена апорта в город Верный. Но чудо с яблоком сотворил Никита Трофимович Моисеев”.
В спектакле есть драматичные страницы, когда нашей общей в те годы Родине - Советскому Союзу - пришлось отражать вражеский натиск гитлеровской армады. В рамках спектакля этому драматичному событию посвящен эпизод о знаменитой Панфиловской дивизии, которая, как известно, формировалась в Алма-Ате. Создатели спектакля включили в действие воспоминания Бауыржана Момышулы, его поучительные наставления новобранцам: “Родина - это ты. Родина - это мы, наши семьи, наши матери, наши жены и дети. Родина - это наш народ. ...Я, ваш командир, хочу исполнить веление наших жен и матерей, веление нашего народа. Хочу вести в бой не умирать, а жить!”.
Каждый актер в спектакле исполнял несколько ролей, перевоплощаться приходилось мгновенно... Блистательно играли Александр Красников, Андрей Пасаженников, Максат Сахиулы и Галым Тобжанов, Александр Шитов и Азат Мынбаев...
Людмила Мананникова, автор сценария:
- И, конечно, все создатели спектакля признательны знаменитому краеведу-семиреку, алматыведу, всю свою жизнь посвятившему истории Семиречья, Владимиру Проскурину, чьи исследования легли в основу спектакля.
В спектакле прозвучало много песен, ведь, как известно, все актеры в ТЮЗе - поющие. Нескончаемый восторг зала вызвала песня Батырхана Шукенова, прозвучавшая в финале... Украсили спектакль стихи Олжаса Сулейменова и Бахытжана Канапьянова, песни на стихи Булата Окуджавы... Зрители вторили строкам песен, ведь в эти слова вплетена жизнь многих алматинцев.

"НП" благодарит Людмилу Мананникову, завлита ТЮЗа, за помощь в организации материала

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Просмотрено: 34 раз Просмотров: 34 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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