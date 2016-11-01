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Как иголкой вырастить цветок Культура
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- Яна, расскажите, пожалуйста, что это за удивительное направление в искусстве - живопись шерстью? И как вы вдруг к нему пришли?
- У меня все это получилось совершенно случайно, потому что я хотела стать врачом, но не поступила в медицинское училище после 9-го класса. Пришлось идти в 10-й класс, где уже началась профориентация, и я буквально наугад выбрала специализацию росписи по дереву. И совершенно не потому, что мне тогда хотелось стать художником. Но со временем меня это стало затягивать так сильно, что я даже не окончила 11-й класс, фактически потеряв год, но зато подала документы в художественное училище. Так вот и пошла по этой тропочке, по которой иду до сих пор. После окончания художественного училища я поступила в педагогический университет по специальности “Учитель рисования”, позже довелось даже окончить еще и иконописную школу. Но, к сожалению, в силу разных причин я не могла посвятить себя полностью рисованию красками. Одно время даже занималась с детьми лепкой из соленого теста. И снова совершенно случайно - я никогда не думала о том, что, оказывается, существует шерстяная живопись, - однажды попала на благотворительный мастер-класс, после чего и стала приглядываться к этому виду искусства более заинтересованно. Начала самостоятельно пробовать, экспериментировать, у меня стало получаться, я почувствовала себя увереннее на этом поприще, да и материал не вызывал аллергии. Так вот и получилось, что живопись шерстью оказалась неким новым необычным направлением на художественном рынке, а мои картины из этого материала стали пользоваться спросом, и я теперь занимаюсь этим видом искусства на протяжении уже пяти лет. Со временем ко мне начали обращаться, чтобы я проводила мастер-классы для желающих, ведь у каждого мастера свои тонкости, секреты. И сегодня у меня уже целая онлайн-школа по видеоурокам мастерства, особенно с теми, кто не может прийти ко мне на занятие в мастерскую. И все мое время теперь делится на две части - половину его я уделяю обучению желающих, вторую половину занимаюсь творчеством сама.
- А какова вообще предыстория появления в искусстве такого вида, как живопись шерстью? Не сродни ли она в какой-то мере войлоковалянию?
- Кто первым начал широко заниматься искусством живописи шерстью - неизвестно. Но в конце прошлого столетия один врач, работавший с детьми, заметил, что соприкосновение с шерстью производит благотворное влияние на психику. Но поскольку шерсть трогать просто так вроде как было неинтересно, то он придумал творческие занятия с детьми - создавать из шерсти какие-то картинки, выкладывать фигурки и узоры. Ну а что касается взрослых, то здесь и вовсе двойное удовольствие - работа с шерстью действительно успокаивает нервную систему плюс виден результат твоей работы, который, смею вас заверить, получается более интересным, нежели от масляных красок, акварели или пастели. Тем более что в этой технике можно учиться рисованию с нуля, так как легче поправить ошибку, сдвинуть - ведь все создается вручную, не кистью. Что касается меня, то первым мастером этого вида искусства, чью фамилию в Санкт-Петербурге знаю не только я, является Надежда Путро. И сейчас к этому виду искусства подключаются, интересуясь, все больше людей. В то время, когда заниматься им начинала я, практически мало кто знал и вообще слышал об этой технике.

 

фото из коллекции Яны Богдановой


- Помимо картин, созданных с помощи шерсти, вы занимались одно время созданием войлочных игрушек...
- Я попробовала их создавать, это называется шерстяная скульптура, которая делается при помощи сваливания иголкой формы того или иного животного. Процесс очень длительный, тонкий, работать в этой технике могут далеко не все: острые иглы, терпение, хорошее зрение - вот что нужно при этом. И потому что это еще и сложнее, чем просто выкладывать картины, хотя и весьма интересно. Порой на игрушку высотой всего 10 сантиметров может уйти целая неделя работы. В этой же технике я пробовала делать и украшения. Это называется фильцевание - сухое валяние иглой. Но мне не хватает терпения, хочется все и сразу, да и картины мне все-таки ближе, ведь я по призванию художник-живописец, а уж потом, наверное, ремесленник. Да и рождается картина, пожалуй, быстрее, чем сваленная игрушка. Но в такой игрушке меня интересовала сама техника создания, как, например, делается пушистая шерстка животного, либо чем она будет отличаться от гладкошерстного создания.
- Какие же темы вас интересуют при создании картин? Какие цветовые оттенки вы предпочитаете использовать?
- У каждого художника есть определенная любимая гамма цветовых тонов. От которой ему порой даже отойти вроде хочется, а все равно что-то толкает, и приходится возвращаться к ней. Мои любимые цветовые сочетания - все оттенки сиреневого, лилового, может, где-то даже голубые. И - розовые, они меня привлекают больше всего. Иногда хочется ярких вспышек, но на многое в этом отношении меня не хватает, я потом снова возвращаюсь к более нежным, пастельным цветовым сочетаниям. Что же касается рождения образов, то сначала я, как и многие начинающие художники, очень много копировала. Мне нравятся работы старых мастеров - Левитана, Поленова, Коровина, французских импрессионистов, которые я пыталась изучать и воспроизводить. Но потом наступил момент, когда я поняла, что мне надоело жить копиями. У меня стали рождаться собственные образы, сюжеты, причем поводом служили совершенно неожиданные вещи - самые разные цветовые оттенки, освещение, музыка, прогулки по городу. И уже потом все это выплескивалось на плотный картон или оргалит, оклеенные мягкой тканью, - так рождался первый шерстной мазок картины, если картина создавалась мной не на заказ. Тогда меня просто вело нечто свыше, наверное, что-то неожиданно само начинало получаться, складывался совершенно другой образ, чем тот, что вроде бы слегка задумывался изначально, но к такому я тоже пришла не сразу.
- Над чем вы работаете сейчас?
- Я только недавно закончила работать над серией портретов, в планах - букеты с цветами, которые уже рождаются в моей голове и ждут своей очереди на воплощение. А еще я не забываю о съемочном процессе обобщающих видеоуроков по портретной живописи шерстью. Параллельно проходит выставка моих работ в странах Европы, которые путешествуют по маршруту Германия - Италия - Финляндия.


Астана - Санкт-Петербург

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Просмотрено: 29 раз Просмотров: 29 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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