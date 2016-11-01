Анара Абжанова родилась в Алма-Ате и уже с раннего возраста знала, что станет художником. Это потом она достигнет известности, будучи членом Союза художников Казахстана и лауреатом многочисленных республиканских и международных конкурсов. А пока она учится в студии художественной школы, рисует где только может и получается. И однажды на свет появляется ее первая картина, в которой краски оказываются удивительно дружны, от холста струится свет, и оттого простенький пейзаж становится волшебным. А еще Анара умудрилась защитить диссертацию по пейзажной живописи, для нее это было в удовольствие, ведь она прекрасно освоила основы живописи, ну а постигать красоту, гармонию, вдохновляться - это ведь и есть главная задача живописца. Анара Абжанова

Пишет она и натюрморты, отдает дань анималистическому жанру, но природа как истинное призвание все равно доминирует в ее картинах. У Анары нет незначительных мотивов, нет второстепенных деталей - для художницы одинаково важны и имеют непередаваемую ценность высокогорье и цветущая веточка яблони, так удивительно напоминающая будущий алматинский апорт. Одинаково важны огромные пространства городских площадей и узкая степная тропка, по обе стороны от которой раскинулись живописные заросли весеннего первоцвета. Но в то же время ее пейзажи изменчивы, как сама природа, как погода, которая царит на той или иной картине мастерицы. А самое главное, по словам Анары, каждое ее произведение - это своеобразное признание в любви удивительной, многогранной и бесконечно прекрасной Вселенной. В своих картинах художница умело вплавляет язык живописи в графичность изображения, локальные цвета у нее замечательно взаимодействуют с монохромными оттенками, яркое освещение не мешает проявлению глубоких теней, а приемы реалистической живописи объединяются с условностью.

Окружающее пространство - будь то зима, погрузившая в сон природу, укутав ее в снежный покров и тонкую туманную дымку, либо осень с ее грустными, хотя и ярко-рыжими тонами, используется Анарой для воссоздания своих задумок, которые требуют, кричат, настаивают на выплескивании их на холст.

Например, таковы впечатления от картины “Весна с ее пробуждением чувств”, при этом надо заметить, что весна и зима вообще для Анары немаловажны в ее проявлениях, уж очень она любит передавать их трепетность и зыбкость. Художница обращается к этим темам, играя с масштабами - то показывая общие панорамные виды весеннего пейзажа, то сосредотачиваясь на детальном, внимательном рассмотрении знаков, посылаемых пробуждающейся природой. Оттого главным мотивом у нее становится хрупкая веточка цветущей яблони, в коей одной сейчас сосредоточился весь дух алматинских яблоневых садов, и Анара зовет зрителя насладиться этим зрелищем, впитать этот запах, услышать зов пробуждающейся весны.

А вот “Городской пейзаж. Летняя прогулка” у нее сродни полотнам поздних импрессионистов. Да и как иначе передать летнее марево, дрожащий, напитанный южным солнцем воздух, уходящую вглубь полотна перспективу улицы с домами, деревьями, припаркованными машинами и фигурами людей, растворяющимися в полуденном воздухе.

Основной акцент художницей сделан при этом на ярком солнечном освещении с бликами и контрастными тенями, передающими летний зной, хотя городская среда всегда изменчива в зависимости от погоды, времени суток, освещения, состояния. Ведь город, подобно человеку, имеет свой характер и переменчивое настроение.

Если говорить о том, как художницей воспринимается и воспевается зима, зимние пейзажи, то достаточно остановить взгляд на картинах “Зимний парк” или “Зимняя нежность”. Ведь природа не может иметь плохого времени года, потому и зима получается у Анары поистине прекрасной, к тому же профессионалы знают, насколько сложно писать снег, чтобы он выглядел объемным, фактурным или, напротив, рыхлым и хрупким, но всегда “как настоящий”. В “Зимнем парке” такой снег становится у художницы главным действующим персонажем, заполняя собой все пространство, покрывая дорожки, заснеживая кроны деревьев, застилая собой все обозримое пространство. А вот в другом произведении чуть припорошенная снегом трава вдохновила ее на то, чтобы стать поводом для воплощения не только объема, фактуры, сложной многотональной живописи, но и прежде всего передачей состояния зимнего сна природы, моментом, наполненным нежностью и хрупкостью в запечатленной бесконечной красоте зимы.

И наконец, осенняя грусть на холстах Анары, в которой, по мнению древних японцев, не только можно, но и нужно находить увядающую красоту, в это время года так щедро разливает в природе свои краски, как это может делать только осенняя пора - щедрая на цветовое изобилие. Как, например, в живописном произведении “Ноябрь”, на котором изображен кусочек старой Алма-Аты, аллея с карагачами, и где тихо падающая листва яркими цветовыми пятнами контрастирует с общим сдержанным фоном картины.

Астана