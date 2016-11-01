Кому-то доставляет удовольствие часами сидеть перед закатом у моря, смотреть, как солнце идет к горизонту; кто-то любит плести венки из ромашек, и для него нет картины более чудесной, чем этот цветочный луг у подножия горы. У Жениса все зависит от настроения и вдохновения. “Иногда, особенно когда побываешь где-нибудь на природе, в живописных уголках, хочется писать пейзажи, ведь у нас так много красивых мест. Да и вообще для художника весьма важна работа на пленэре”, - считает Молдабеков. А еще его творчество тесно связано с историей. Причем, по словам художника, “совсем необязательно, чтобы в каждом моем произведении присутствовала историческая тематика, хотя те места, куда меня тянет, связаны с прошлым нашего государства. Мне неинтересно рисовать, к примеру, многоэтажки спальных районов, пусть у них там тоже есть определенное своеобразие. Меня всегда манит туда, где я чувствую ауру событий далеких лет. Когда я в Туркестане, то в любом мавзолее чувствую некую энергетику, которая сродни, я бы сказал, мистической. Все эти стертые ступеньки, перила, оставшийся кусок старого гвоздя, который трогали жившие когда-то люди несколько веков назад... Все это дает мне настолько сильный толчок, импульс для создания новых произведений, настраивает на единение с прошлым, что я просто не могу удержаться”.

Не случайно среди столичных художников, по мнению искусствоведов, его отличает тонкий вкус и чувство стиля. Работы мастера наполнены глубоким философским смыслом, и эти слова не дань моде. Каждое произведение, принадлежащее авторству Жениса Молдабекова, - это гармоничное сочетание современных тенденций и исторических ценностей казахского народа. Художник впервые взял в руки кисть еще в школьные годы, с тех пор он неустанно пробует свои силы в различных стилях и направлениях, не боится экспериментировать с цветами и смело берется за работу любой сложности. Мать живописца - тоже художница, именно она открыла ему дверь в этот удивительный мир красок. “Я всегда внимательно рассматривал мамины работы, - говорит Женис, - а в пять лет у меня самого появилось желание рисовать. С тех пор я пробовал сначала что-то “намалевать”, а потом уже нарисовать или изобразить, отчего был крайне счастлив, особенно услышав мамино одобрение. Именно благодаря ей у меня после окончания средней школы даже не было сомнений, в какой вуз поступать”.

Это уже потом среди учителей художника будут значиться такие известные имена, как Бахытнур Бурдесбеков и Ермек Сабыров.

Своими же главными наставниками он до сих пор считает заведующего кафедрой института, который окончил, - Куандыка Ералина, живописцев Омара Бабажанова, Жанторе Байдаулетова, мастера по резьбе по дереву Пахридина Садикова и создательницу гобеленов Перизат Серикбаеву.

“Я долгое время находился в поиске, а сейчас можно сказать, что наступил именно тот период, когда у меня начал вырабатываться свой стиль. Если обратите внимание на картины, вы заметите, что они все разные по своей направленности. Здесь есть и реализм, и абстракция, и сюрреализм. Одним словом, я попытался охватить все и попробовать себя везде. Иногда хочется писать картины современные, иногда, напротив, создавать что-то традиционное, в национальном стиле. Я постоянно нахожусь в поиске”, - продолжает Женис.

В 2009 году, после окончания университета, он приехал в Астану, и с тех пор этот город занимает особое место в творчестве молодого художника. По его словам, признание зрителей дает ему огромный стимул для дальнейшей плодотворной работы, а творить он предпочитает в тихой и уютной обстановке, под сопровождение любимой музыки. Именно в такие моменты у него появляется вдохновение, когда каждое движение кисти приближает его к завершению картины. В 2014 году живописец уже был избран председателем правления Союза молодых художников Астаны. Именно по его инициативе были также проведены персональные выставки начинающих деятелей изобразительного искусства. Творения самого Жениса Молдабекова неизменно получают высокую оценку не только местных, но и зарубежных критиков.

Астана