Когда мы слышим слово “красота”, в большинстве случаев в голове возникает образ длинноногой девушки с параметрами 90/60/90, пухлыми губами, длинными волосами и изящными чертами лица. Но совершенно забываем, что настоящая красота идет изнутри. Девять прекрасных финалисток конкурса “Ұлы Дала Ханшайымы” на собственном примере доказали, что физические ограничения - это не автоматическая постановка креста на своей жизни. Возможность радоваться каждому дню, принимать участие в различных конкурсах, путешествовать и мечтать есть у каждого. Да и в целом все границы находятся только у нас в голове. Главное - верить в свои силы и не бояться.

Одна из основных задач конкурса - помочь женщинам с инвалидностью интегрироваться в общество и реализовать свой творческий потенциал. По словам организаторов конкурса - общественного объединения “Женский клуб “Алма-Ата”, - было подано 26 заявок, возрастная планка участниц от 21 до 50 лет. Это люди с ограниченными физическими, но безграничными духовными возможностями. Их незаурядные способности и твердость характера удивительным образом сочетаются с изящной женственностью. Все девушки уверенно держались на сцене.

Работа у жюри была очень сложная. Как из этих прекрасных дам выбрать лучшую, ведь все они достойны быть первыми. Задача не из легких.

Перед началом удивительного шоу в конгресс-холле гостиницы Atakent Park Hotel шла тщательная подготовка участниц к выступлению. Лучшие визажисты, парикмахеры и стилисты создавали восхитительные образы под стать звездам Голливуда. Поддержать девушек и порадовать публику музыкальными подарками приехали казахстанские и российские артисты Анна Седокова, Жамиля Серкебаева, Рафаэль, Жанна Саттарова и Беркут. Также с приветственным словом выступила председатель жюри и “Мисс мира-2013” среди инвалидов-колясочников Ксения Безуглова (Россия).

Конкурс начался с представления участниц. По очереди девушки выезжали на колясках на сцену, облаченные в костюмы разных народов, и рассказывали немного о себе. Также про каждую конкурсантку был снят небольшой видеоролик и показан зрителям на вечере.

Далее был конкурс талантов, больше похожий на долгожданный концерт. Участница Гульдана Алим исполнила песню о буднях матери и ребенка вместе со своей дочерью, а Бактыгуль Алимбекова в образе Кармен продемонстрировала страстный испанский танец. Показ собственноручно сделанной коллекции одежды под собственное живое исполнение песни воплотила на сцене Женисгуль Даулетова. Участница Мария Ерманова спела зажигательный хит группы Iowa “Это песня простая”. Под задорное исполнение зрители не смогли устоять на месте и пустились в пляс. Творчеством популярной певицы Азизы порадовала Ляззат Салыкова, а Карлыгаш Нурбекова прочла проникновенное, чувственное стихотворение собственного сочинения.

После было дефиле в дизайнерских нарядах и в финале показ вечерних нарядов. Девушкам также пришлось ответить на вопросы жюри. Одна из участниц на этом этапе поделилась своей главной мечтой - встать на ноги и двигаться дальше по жизни.

И наконец, тройка призеров. Почетное третье место и приз - большой телевизор - получила Меруерт Кулахметова, поездку в ОАЭ на десять дней на двоих за второе место выиграла Карлыгаш Нурбекова. А лауреатом конкурса, обладательницей первого места и титула “Ұлы Дала Ханшайымы” стала Сабина Касымова. Девушка получила не только корону и новенький автомобиль, но и возможность представлять нашу страну на международном конкурсе красоты “Мисс цивилизация”, организованном Ксенией Безугловой.

Также участницы были отмечены специальными наградами. К примеру, Мария Ерманова получила диплом в номинации “Изящество и грация”, а Гульдана Алим была удостоена награды в номинации “Красота души”. Обладательницей диплома в номинации “Жизненная сила” стала Бактыгуль Алимбекова, самой “Творческой натурой” была выбрана и отмечена дипломом Женисгуль Даулетова, а Ляззат Салыкова стала победителем в номинации “Талант и креатив”.

Зрители очень активно поддерживали конкурсанток, скандировали их имена, радовались победам и получали удовольствие от красочного шоу. Сами участницы отметили, что стремятся прожить каждый новый день плодотворно и конкурс для них - это настоящий праздник.

Фото Талгата Галимова