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Пейзажи как признание в любви Культура

Так случилось, что 70-летний юбилей художника и 25 лет независимости Казахстана совпали в этом году. Именно поэтому мастер решил посвятить этой двойной дате то, что любит изображать больше всего - красоту горных пейзажей. Впрочем, это заметно и с первого взгляда, что они вообще занимают особое место во всем его творчестве. Несмотря на то, что на вернисаже присутствуют и другие темы, воплощенные художником - “Актау”. “Побережье Каспия”, “Сев”, “Тишина”. Но удивительно, что рожденные под кистью художника горы оставляют особое впечатление, ведь ни она из картин, ни одно состояние в них не повторяется дважды.

 

 

Поистине судьбы гор, как и судьбы людей, - вечная тема. В его творчестве это и зарисовки ущелий, и предгорий Алматы, причем художнику интересны состояния, которые природа обретает в различных климатических условиях - после дождя, в солнечный день или в момент таяния снега. Художник улавливает их и передает живописными средствами - через цветовые сочетания, фактуры, пространственную глубину. Потому-то красота и своеобразие горных пейзажей становятся одной из ключевых тем его живописных произведений. К слову, особенностью его пейзажей является создание их непосредственно на пленэре. Благодаря этому в них всегда присутствуют дыхание живой природы и легкая этюдная манера исполнения, так как большинство композиций написано alla prima - в один сеанс. Так возникали лирические этюдные зарисовки горных ущелий, речушек, садов, о которых уже упоминалось. Так раскрывается тема весеннего пробуждения природы в изображениях, окутанных розово-белой дымкой цветущих деревьев. И так фактурные динамичные мазки строят пространство. Эта манера живописи является также для него важным средством достижения светопластической выразительности полотен, которые раскрывают живость и изменчивость натурных панорам. Да и вообще пейзажам Кистаубаева присущи легкость и непосредственность, а автору - неутомимая наблюдательность и восприимчивость к окружающему миру, красоту и гармонию которого он неустанно отображает в своем творчестве. Любопытно, что пейзажи художника искусствоведы зачастую сравнивают с картинами Ивана Шишкина - оба художника большое внимание уделяют панорамному решению пространства. Но если русский мастер строил свои коллизии на контрасте, на противопоставлении, то для Кистаубаева общее и частное всегда находятся в состоянии нерушимой гармонии. Такое понимание мира типично для восприятия жителей степи, и именно поэтому можно говорить о специфически этнических чертах его картин. При этом пейзажи в творчестве мастера можно разделить на три группы - горный, степной и жанровый. Хотя художник всегда сохраняет широкую панораму охвата, позволяющую добиваться масштабного, эпического звучания полотна. Потому-то его любовь к горным пейзажам неслучайна - в них сквозит уходящее вглубь веков представление о горе как о мировом столпе, незыблемой вертикали мироздания. Ведь в традиционной тюркской мифологии горы были одной из ипостасей мирового древа, древнейшего символа мироздания, горы - это символ вечности и устойчивости бытия, даже в какой-то мере символ родины, ее природы.
Как и в случае с пейзажами горными, появление жанровых пейзажей с их лаконичным художественным языком вызвано не только стремлением передать личностное восприятие родной природы, быть ближе к натуре, но и глубинными, генетически обусловленными, подсознательными импульсами. Ведь понятно, что изображение неба и земли, важнейших понятий в жизни кочевника, лежит в основе казахского орнаментального искусства. А оно, в свою очередь, как те же орнаменты казахских войлочных ковров, на протяжении веков имело традиционный негативно-позитивный способ формообразования, при котором фон был равен узору, а узор - фону. И потом - изображение быта на фоне природы столь же естественно для казахстанского художника, как сама жизнь. Появление такого рода жанра неслучайно - в нем нашли свое выражение мировоззренческие представления народа, отражающие идею гармоничного сосуществования человека и природы, идею патриархального быта, устойчивости и незыблемости родоплеменных отношений. Полотна этого круга можно рассматривать и как важный этнографический материал, поскольку для художника всегда было важно сохранить достоверность фактов и близость к натуре. В то же время верный приверженец натуры Кистаубаев никогда не экспериментирует с пространством. Он сохраняет низкую, на уровне человеческого роста, точку зрения в сочетании с высокой, на уровне птичьего полета, в результате чего добивается своеобразного эффекта “присутствия в кадре”. По его мнению, такой способ передачи пространства позволяет выразить как подробности первого плана - кустарники, траву, каменистую почву, так и масштабную панораму дальнего вида, которая расширяется прямо на глазах, словно совмещая в себе микро- и макрокосм. При этом, даже если его любимые горы не бывают основным объектом изображения, они зачастую присутствуют на заднем плане как обязательный элемент.

 

Фото Радмир Фахрутдинов
Астана

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Просмотрено: 71 раз Просмотров: 71 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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