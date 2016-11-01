О себе художник говорить не очень любит, наверное, поэтому даже в Сети о нем так мало информации. Впрочем, для человека, который ведет в интернете 12 арт-сайтов, присутствует в нескольких социальных сетях, активно продает свои картины, это объяснимо. “Я из Новопскова Луганской области и частично из Мариуполя, - рассказывает о себе Игорь Медведев, - но сейчас в основном живу недалеко от Москвы, практически в лесу. Летом на Селигере, зимой в Тае. Скитаюсь, пишу, думаю”. Вот, пожалуй, и все, что удалось узнать главного и основного о творческой судьбе того, чьими картинами восхищаются практически все известные арт-критики, а любая московская галерея почитает за удачу заполучить на персональную выставку произведения этого художника. фото из архива художника

Если обратиться к официальным источникам, то можно узнать, что художником он стал не сразу. Сначала выбрал более прозаичную профессию, закончив физико-химический факультет Московского института электронной техники. Работал инженером, затем решил выучиться истории искусств во Всесоюзном заочном университете искусств, после чего уже смог преподавать изобразительное искусство в средней специализированной школе. И только с 1985 года сам стал серьезно заниматься живописью, а уже в 1987 году открыл свою первую персональную выставку. Дальше - больше. Следующий вернисаж прошел в 1990 году в стенах Вильнюсского молодежного драмтеатра, после которого окрыленный успехом Медведев решил посвятить себя живописи полностью, целиком и без остатка. Так художественный мир современности обрел в его лице неординарного живописца, тонко чувствующего цвет и свет и прекрасно играющего на краевых контрастах красок в своих полотнах, что дают такие замечательные отсветы ночного освещения, сродни картинам его соотечественника Куинджи, и позволяют воспроизводить тончайшие нюансы натюрмортных сочетаний, встречающихся в дождливых картинах символистов.

Так, например, одной из характерных работ Игоря Медведева по написанию городского пейзажа является холст “Проспект”, созданный им в 2008 году. В картине поистине живое ощущение сюжета - словно наблюдаемое через мокрое стекло все начинает двигаться, передавать настроение. Припорошенный тонким снегом тротуар скользит, мутно размывается и создает отраженную копию промокшего города. Характерная и реалистичная картина ярко демонстрирует мастерство и талант автора воссоздания фантастических образов повседневности.

Или другая его картина “Театр луны”, в которой насыщенные цветовые оттенки и сказочно-фантастический сюжет создают новый удивительный мир, в который Игорь Медведев погружает зрителя. К слову сказать, луна вообще довольно частый гость его полотен. Ну а тут тонкие линии веток и четкие ночные силуэты и вовсе контрастируют с размытым сиянием светлых тонов, зачаровывают одновременной простотой и загадочностью. Картина нарушает привычный ход времени, добавляет пространству волнительную ноту непредсказуемости, создавая завесу чудесного ожидания.

Так что стиль Игоря Медведева трудно спутать с манерой других авторов. В его работах сочетаются правдивость жизни и легкая ирония, нежность пастельных полутонов и яркие акценты цветовых пятен. А еще каждая его картина - это маленькая история чьей-то жизни, в которой есть место глубоким душевным переживаниям и мимолетной радости сказочных моментов. Неповторимая манера художника привлекает и большой интерес публики - его необычное видение городских пейзажей, картин природы, животных, обнаженной натуры, где, словно сквозь водяной слой картины, все приобретает фактурность, кажется на картине объемным и живым. Украшая многие интерьеры, работы выполняются им в изящном сказочном стиле, многие зрители отмечают дружелюбие, теплую открытость сюжетов, необычный авторский взгляд. Кроме того, Игорь Медведев - чрезвычайно плодовитый автор, с удивительной энергией воплощающий свои художественные замыслы, создавая за 7-12 дней высококачественные картины, которые неизменно радуют и воодушевляют поклонников его творчества.

Не случайно его работы - постоянные участники экспозиций в столичных галереях “Китай-город” и “Флейта”, к чему мэтр относится довольно спокойно. Комментируя при этом, что он давно профессионально занимается живописью, в том числе выставками, преподаванием и выполнением художественных заказов, перечислять которые не в его правилах и совершенно бессмысленно, ибо “их было так много, что все уже и не упомнишь, да и вообще есть в этом что-то от “лукавого”.

Астана