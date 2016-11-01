Уже ни для кого не секрет, что если в афишах указано имя Карины Сарсеновой, то следует подготовиться к чему-то невероятному, увлекательному, яркому и уникальному. Талантливые артисты продюсерского центра KS production представили на сцене Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова полностью авторскую постановку. Режиссерами мюзикла выступили Карина Сарсенова и солист этноджазового дуэта ST-brothers Серик Нурмолдаев, музыку написал композитор Галымжан Берекешев, а хореографические па ставила Галина Воржева.

Немного о сюжете. Вселенная балансирует на краю гибели. Хитроумный заговор вампиров и оборотней готовит всемирную войну. За эликсир бессмертия готовы сразиться правители сильнейших планет: Амазония, Атлантида, Земля, Везувий и планета Викингов. Прежние союзники легко превращаются в лютых врагов. Кто победит: древнейшее зло, могущественная магия, животная сексуальность, власть над временем, грубая сила или настоящая любовь между прекрасными Принцем и Принцессой?

Так сочно, детально, смело рассказать о том, что же такое истинное добро и настоящее зло, как Карина Сарсенова, не по силу ни одному автору. А когда отклик находится в сердцах единомышленников, качественному продукту быть!

В мюзикле “Cosmos: Битва за бессмертие” были задействованы очень много красочных декораций, видеоэкран, но больше всего понравилось решение с зеркальными дверями, символизирующими портал для перемещения во времени и пространстве.

Удалось зрителям побывать в апартаментах настоящего вампира Велиара (Серик Нурмолдаев): длинный стол, разветвленные подсвечники, красное освещение сцены, черепа на изголовьях стульев, свита зла в черных и так манящих нарядах, и все это в обрамлении таинственной музыки - воплощение ада на сцене.

Потрясающая работа костюмеров и гримеров! Признаться честно, было сложно узнать некоторых артистов. Пока седовласый, длиннобородый царь планеты Атлантиды Гадир не запел голосом Куата Идрискалиева, по внешнему виду его узнать было невозможно. Схожая ситуация сложилась с оборотнем Бельфегором (Тохтар Нурмолдаев) и вампиром Велиаром (Серик Нурмолдаев). Видеть братьев в амплуа злодеев было в новинку, да и Куат до этого мюзикла был известен больше как главный злодей Люцифер, а тут предстал совершенно в противоположном ключе. Воплощением женственности и сексуальности стала Королева Амазонок Лидия (Анжелика Шагарова), а ее супруг Евгений Шагаров возглавил клан викингов. Роль недалекого сына Лидии принца Элиана сыграл заслуженный артист РФ Фархад Махмудов. Главную женскую роль Принцессы Базелеи исполнила вокалистка академического трио “Парнас” Еркежан Мухамедиева. Ее суженным стал Принц Адонай, которого воплотил на сцене Дамир Садуахасов, причем сломанная нога не помешала ему отыграть на все сто. Роль отца Принца Адоная, воина Света Амадео, исполнил актер театра имени Лермонтова Антон Митнев, у которого, кстати, день рождения совпал с премьерой мюзикла.

“Огромное спасибо, что вы нашли время и посетили нашу очередную премьеру! Я надеюсь, что вам понравилось, потому что мы очень старались вас удивить, развлечь и пробудить в себе светлые чувства, светлые мысли, настроиться на позитив. Все мюзиклы, которые мы вам показываем, все-таки помогают выбраться из депрессии, из плохого настроения и понять, что жизнь каждого из нас необходима, потому что мы созданы всевышним, творцом, богом. И поэтому все депрессии, все преграды преодолимы. Можно действительно найти в собственной жизни счастье, поставить новые цели более светлые, более счастливые и их достигнуть. И вы сегодня убедились, что какие бы препоны ни вставали на пути главных положительных героев, все это действительно было ими преодолено. Но зло, конечно, не дремлет, это мы тоже подчеркиваем в постановках, чтобы никто не расслаблялся. И огромное спасибо нашей команде!” - сказала Карина Сарсенова.

Каждая новая постановка театра мюзикла Карины Сарсеновой - это большая работа команды профессионалов. В сентябре следующего года зрителей ждет продолжение фантастической истории “Cosmos: Битва за бессмертие-2. Под властью тьмы” - что будет, если все-таки вампир и оборотень завоют мироздание, как же спастись из их кровожадных когтей. В ноябре 2017 года мюзикл Галымжана Берекешева “Цена страха” - мистический триллер, для которого композитор пишет музыку, а скрипичное соло будет исполнять маэстро Марат Бисенгалиев лично. Также ждет зрителей сюрприз в виде двух комедий, одна из них черная “Монстры напрокат”, а вторая, внимание, эротическая, в главных ролях будут задействованы артисты продюсерского центра KS production, школы искусств Карины Сарсеновой, актер театра имени Лермонтова Антон Митнев и другие профессиональные артисты.

С нетерпением ждем новых премьер!