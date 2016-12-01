- Артем, как дипломат стал человеком искусства?

- Я с детства увлекался рисованием и, пройдя несколько творческих кружков - бальные танцы, хоровое пение, детский хор Большого театра, оказался в изостудии. Кроме того, еще будучи школьником, шесть лет я занимался в студии живописи под руководством Игоря Омельченко. Даже уже учась в институте, увлекался изобразительным творчеством и посещал занятия в студии. Игорь Иванович стал для меня настоящим наставником в мире красоты линий и цвета. Развивая в своих учениках творческое мышление, умение выразить на полотне свои чувства, он, как мне кажется, давал возможность в обыденных вещах увидеть и, главное, впитать в себя красоту, которая нас ежедневно окружает.

- Почему вы вдруг увлеклись сюрреализмом?

- Сейчас я действительно больше тяготею к сюрреализму. Это направление в искусстве я для себя разделил на разрушающий сюрреализм - Сальвадор Дали и созидательный - Рене Магритт, который мне ближе. Потому что у Дали почти во всех работах присутствуют признаки разрушения: будь то расплавленные часы или фигуры людей, подверженные какой-либо деформации. Совсем по-другому сюрреализм отображается в полотнах бельгийца Рене. Из существующих в реальности форм он создавал несуществующие. Вот и я в своих работах стал приверженцем подобного созидательного сюрреализма. Тем более что после изучения нескольких работ Фрейда открыл для себя мир снов - с совершенно иной реальностью и волшебством.

- В то же время вам очень импонировали работы графика Альфонса Мухи. Почему?

- Он и сейчас один из моих любимых художников. Однажды в Москве я посетил его выставку в музее имени А. Пушкина. Мне понравилась не только четкость графических линий, но и действительно затронули душу красота и эстетика его листов, на которых он был в состоянии выразить мимолетные желания - не каждый так может, не каждому из мастеров это дано. Я же сделал для себя настоящее открытие: плавность линий, ненавязчивая орнаментальность и в то же время простота композиций плакатов Мухи меня заворожили. Таким образом, модерн с его неповторимым отображением стиля прекрасной эпохи стал для меня неиссякаемым источником вдохновения.

- На ваше творчество большое влияние оказал и романтизм...

- Да, увидев однажды в детской энциклопедии фотографию замка Нойшванштайн в Баварии, желание посетить “храм романтизма” полностью овладело моим сознанием. И с 2005 года, когда мама осуществила мою детскую мечту, тема сказочного замка стала основной в моем творчестве, то есть вариации на тему Нойшванштайна повторяются более чем в семи моих работах разных лет. Для меня это выражение красоты мира, которое король этой земли - Людвиг II Баварский - сумел воплотить в жизнь. Это опять же не каждому человеку дано, не каждый это может позволить себе, не каждый может понять выражение себя в мире грез и фантазий. Но он смог построить этот мир в реальности. Место, где воссоздан замок, выбрано просто идеально, строение дополняет собой природу - кажется, что без него окружающий ландшафт был бы не полный.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о мозаичных полотнах в вашем творчестве?

- Сейчас для меня это попытка создать новое творческое направление, применить необычные техники и придать некую живость работам. Вот так и получаются “живые” работы с помощью “живого” материала - тех же найденных крыльев бабочек, кусочков перламутра. Его я собирал в речке, откалывал от старых раковин, хотя очень долго не мог понять и приспособить - для чего он мне, просто привлекал своей необычностью, красивыми переливами. Но вот на меня нашло какое-то прозрение, и я привез все свои коробки из России в Уральск, где в данный момент живу и работаю. А до этого я даже создавал произведения из семян березы.

- Что для вас должно послужить толчком для создания произведения?

- Вечернее освещение, ночь, луна. Даже вечернее тепло, как, например, история Нойшванштайна. Потому что был “король-солнце” - Людовик XIV, и был Людвиг Баварский, за которым закрепилось неофициальное звание “король-луна”, который любил ночной пейзаж, вечерние прогулки. Что касается цвета, видимо, тут также проявляется моя любовь к вечернему и ночному времени суток, поэтому все сумеречные оттенки голубого, синего. Хотя... для вдохновения толчком может послужить на самом деле все, что угодно. Например, недавно, находясь в Уральске, из окна своего рабочего кабинета я увидел, что дерево, которое растет напротив, облюбовала стая свиристелей. Для меня это стало настоящим вдохновением и воодушевлением, потому что раньше я этих птиц так близко никогда не видел.

Астана