В первый день зимы Карина Сарсенова встретилась с главным редактором крупнейшего французского издательства Le Cherche Midi госпожой Maria Felix-Frazao, а также с советником по культуре президента Франции господином Jean-Marie Cambaceres. В начале июня 2017 года в Париже и крупнейших французских городах пройдут презентации романа “Хранители пути”, а осенью того же года - мистического триллера “Цена страха”. Обе книги будут переведены на французский язык. Самый знаменитый этнофольклорный ансамбль страны “Туран” поддержит презентации писательницы и познакомит французских слушателей с самобытной тюркской музыкой.

Как известно, роман Карины Сарсеновой “Хранители пути” на германском Международном литературном конкурсе “Лучшая книга года-2015” получил Гран-при конкурса - почетный кубок и именную наградную доску. На восьмом крымском фестивале фантастики “Созвездие Аю-Даг” роман “Хранители пути” был награжден почетным дипломом “За органичное сочетание элементов фантастики и реализма”, а также “За формирование и развитие нового жанра - неоэзотерической фантастики”. А еще роман “Хранители пути” вошел в десятку лучших книг XXVII Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В книге рассказывается история о войне двух миров - Света и Тьмы. Демон Шалкар и ангел Амадео, скрываясь под обликами музыкальных продюсеров, борются за душу Меруерт - девушки с великолепным голосом. Другие артисты мира продались дьяволу за быстрые деньги и скорую славу. Но Меруерт оказалась крепким орешком. От ее выбора зависит судьба мира. Потеряв память в автокатастрофе, Меруерт не помнит себя и близких. Слабостью девушки пользуется демон Шалкар, объявляя ее своей женой. Но влюбленный в ее талант ангел Амадео намерен спасти свое счастье и вверенный его опеке земной мир. Сущность добра и зла раскрывается в отношениях Шалкара и Амадео с известными певцами и артистами - рок-певицей Асем, примой Вероникой и тенором Мирасом.

Кто еще не знает, свой роман “Хранители пути” поэтесса даже специально адаптировала под мюзикл. И как она призналась, на подготовку стихов ушло всего три недели. За авторский мюзикл “Хранители пути” писательница, поэтесса, обладатель премии “Золотое перо Руси”, продюсер и основатель собственной школы искусств Карина Сарсенова на XVIII Московском всероссийском фестивале школьных театров “Русская драма” была отмечена в номинации “За лучшую постановку современной пьесы”. А также Карина Сарсенова за активную работу с молодежью получила благодарность, подписанную художественным руководителем фестиваля, художественным руководителем Московского театра русской драмы, заслуженным деятелем искусств России, академиком РАЕН, профессором Михаилом Щепенко и генеральным директором фестиваля, директором Московского театра, заслуженным деятелем искусств России, членом-корреспондентом РАЕН Тамарой Басниной.

Это еще не все формы, на которые создательница перенесла свой роман. Скоро на экраны выйдет одноименный фантастический фильм, снятый в лучших традициях Голливуда, с уникальным сюжетом, невероятной графикой и популярными актерами мирового уровня, такими как Фархад Махмудов, который, кстати, активно принимает участие в мюзиклах Карины Сарсеновой, Светлана Ходченкова, Равшана Куркова, Мария Семкина.

Кстати, в ноябре 2017 года алматинцы увидят новый авторский мюзикл от Экспериментального театра мюзикла Карины Сарсеновой. Это будет мистический триллер “Цена страха”, на основе сюжета одноименной книги. Соло будет исполнять Марат Бисенгалиев, а музыку к мюзиклу уже создает гениальный композитор Галымжан Берекешев. В главных ролях будут задействованы артисты продюсерского центра KS production, школы искусств Карины Сарсеновой, актер Театра имени Лермонтова Антон Митнев и многие другие. И конечно же, писательница готовит для своих многоуважаемых читателей много новых и интересных произведений. Справка “НП”

Карина Сарсенова - поэтесса, писатель, сценарист, продюсер, психолог. Член Союза писателей России, автор множества книг, изданных в Казахстане, России и Китае, золотой лауреат Евразийской литературной премии, золотой лауреат международной премии “Золотое перо Руси”, дипломант 26-го ММКВЯ, 15-го Международного фестиваля интеллектуальной литературы, 15-го фестиваля фантастики “Созвездие Аю-Даг” в Крыму, национальной книжной выставки “Книги России”, член-корреспондент Международной академии интеграции науки и бизнеса, президент Евразийского творческого союза, кавалер почетного знака “Трудовая доблесть России”, обладатель медалей имени Лермонтова и Маршака за вклад в современную литературу.