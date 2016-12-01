В честь юбилея штабисты показали гостям спектакль, отражающий важные этапы становления коллектива, его ценности и традиции. Арайцы рассказали историю корабля под названием “Арай”, что в переводе с казахского означает “заря”. За время плавания команда регулярно сталкивалась с испытаниями, будь то встреча с сиренами и пиратами, штиль, отделение части экипажа и шторм. Как и в жизни, капитану и его верным помощникам приходилось отстаивать свои идеалы и сообща справляться с трудностями.

Арайцы выходили на сцену в ярких образах и рассказывали историю своего незабываемого путешествия по волнам времени. На празднике прозвучали песни под гитару, слова поздравлений, а зрительный зал наполнился искренними эмоциями.

Поздравить арайцев пришли выпускники штаба разных поколений, родители старшеклассников, а также друзья коллектива - детское экологическое движение “Экокрай”. На празднике руководитель клуба Оксана Лаврушенко вручила нескольким членам организации медаль “За верность “Араю”. По традиции перед каждым юбилеем действующий состав отмечает почетной наградой тех арайцев, кто, по мнению большинства, внес значительный вклад в развитие коллектива.

К поздравлениям присоединились и выпускники, которые живут в других странах. Их обращения были показаны на большем экране всему зрительному залу, а также зачитаны со сцены в виде писем.

“Мне кажется, сегодня все особенно чувствовали себя единым целым, частичкой чего-то большого, светлого и нужного. Вперед, “Арай”, к новым вершинам! Попутного ветра! Спасибо, что помогаете верить в чудеса”, - поделилась впечатлениями выпускница организации Евгения Харченко.

Комсомольский штаб “Арай”, а сейчас просто клуб старшеклассников “Aрай” ведет свою историю с 1986 года. И хотя давно прошли времена пионерии и комсомола, ему удалось выжить, приспособиться к новым условиям и сохранить дух единства, братства и взаимопонимания. В начале 90-х годов и ныне действующий руководитель штаба Оксана Лаврушенко “реанимировала” организацию, дав штабу новое направление, основанное на развитии личности, полноценном общении друг с другом и полезных делах на благо общества. Стиль жизни арайцев - это доброе отношение к людям. Главный закон коллектива гласит: “Что бы ты ни делал, добра в мире должно становиться больше”. Поэтому истинный араец не тот, кто имеет звание посвященного арайца, а тот, кто идет по жизни с добрым сердцем.

За тридцать лет работы “Арай” выпустил более пятисот молодых людей с активной жизненной позицией и стремлением делать мир лучше. Каждый год эстафету принимают новые участники. Действующий состав - штаб - сегодня включает около сорока человек, которые регулярно посещают занятия, участвуют в творческих мероприятиях и благотворительных акциях.

Чтобы изменить мир к лучшему, надо начать с себя - чем активно и занимается штаб. На занятиях организации очень много игр, заданий именно для преодоления каких-либо комплексов, приобретения новых навыков в ораторском, театральном мастерстве. А также много музыки - на каждом занятии ученики исполняют бардовские и не только песни под гитару. Многие из тех, что пришли в клуб, овладели этим инструментом и даже стали сочинять собственные песни.

“Моему “Араю” 30! Так же, как эти девчонки и мальчишки, я старшеклассницей пришла в клуб старшеклассников “Арай” и окунулась в необыкновенный мир близких по духу людей, где мы учились дружить, ходить в походы, взаимопомощи, находить выход из любых ситуаций и много всего, что составляет до сих пор основу моей личности! И учила нас этому необыкновенный человек, мой Учитель - Оксана Лаврушенко! Спасибо!”, - отметила Галя Табала в социальной сети после концерта.

Кстати, клуб с большим удовольствием поддерживает интересные идеи и предложения общественной направленности.

Тридцать лет - это важный пройденный этап, но коллектив на этом не останавливается и продолжает развиваться. Ближайшие планы - провести серию благотворительных игровых программ на Новый год.

Поздравляем от всей души с юбилеем и желаем творческих успехов!

Автор благодарит за помощь в работе над материалом Романа Лукьянчикова