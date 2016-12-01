Лейла Ахмет Осман - уроженка Алматы. Свой творческий путь она начинала с того, что в 1992 году окончила с отличием художественный колледж, затем решилась пойти дальше - в художественную академию имени Жургенова. Но и этого ей показалось мало. Так она оказалась в американском городе Сиэтле, где решила обучиться графическому дизайну и анимации. Может быть, судьба так распорядилась, что Лейла Ахмет Осман в настоящее время живет одновременно в Алматы и Сиэтле. Поэтому время от времени она пересекает океан, чтобы побывать на своей родине, напитаться ее духом, запахами цветущих садов и степного разнотравья. По словам Лейлы, почерпнуть энергию, вдохновение, духовно восстановиться она может только в родном Казахстане. Это настроение отражено и в некоторых ее работах. Для художницы, чьи картины находятся в частных коллекциях во многих странах, решение представлять свои произведения сначала в Казахстане было закономерным. На нынешней же, предновогодней, выставке представлено более 30 ее работ, которые были сначала выставлены в Сиэтле, а уже потом приехали сюда, в Астану. По мнению автора, темп культурной жизни в новой столице набирает обороты, горожане проявляют большой интерес к искусству. Вот художница и находится в постоянном поиске новых форм и сюжетов.

Если ее первая выставка была посвящена интерпретации мифологических сюжетов и древних символов, обращенных к тюркским корням в произведениях “Акбара - мать волчица”, “Тюркский мир”, “Древо жизни”, то следующая выставка - уже декаданс, смешанный с фигуратизмом. А вернисаж “Песни дорог” и вовсе удивил посетителей экспериментами и находками художницы в ткачестве и рисовании.

О своем самом первом вернисаже мастерица говорит, что тогда в ее работах встретились древность и современность. Тем более что у самой Лейлы весьма своеобразное отношение ко времени. Для нее это свободное пространство, в котором можно легко, здесь и сейчас, вернуться в свое детство, в свои воспоминания. Именно поэтому она так часто обращается к искусству древности. Символы огня, воды, неба, простые и понятные, пришли, по ее словам, к людям сквозь тысячелетия.

Вот и на данной выставке представлены работы в стиле контемпорари-арт и новый бренд Лейлы, тем не менее уже успевший стать знаменитым, - Lucky Turtle (“Счастливая черепаха”). Жизнь в постоянных перемещениях наложила отпечаток на работы художницы - ее гобелены наполнены пространством и ветром странствий. Неожиданные сюжеты находят свое выражение в более абстрактной форме, концептуальный и глубокий смысл отходит на второй план, главными же являются поиск цвета и формы, настроение и чувство. В работах больше эмоций, экспрессии и движения. Любопытно, что в них нет сугубо национальных мотивов, произведения абсолютно космополитичны, зато в них отражен общий вселенский смысл добра, любви, мира на планете, но нет привязанности к определенному месту, национальности и культуре. Так, сегодня творчество Лейлы Ахмет Осман органично входит в мировое культурное пространство, язык ее картин понятен и универсален. “Я счастлива в жизни. Делаю то, что мне нравится, - говорит сама художница. - В процессе работы над очередной картиной ощущаю огромное, бесконечное счастье. И своими работами хочу показать, что миром правит любовь. Мой мир - это мир без войн, мир гармонии и царства красоты. Этим состоянием души я хочу поделиться с людьми, которые приходят на мои выставки. Это моя сказка жизни, которая - правда, если уметь видеть в ней прекрасное”.

По ее словам, бывает, что работа над картиной или гобеленом идет быстро, а бывает, требуется время. Порой ей, а значит, ее картинам и гобеленам, не дает покоя цвет. Кстати, ученые подсчитали, что глаз обычного человека может различать две тысячи оттенков цвета, в то время как глаз художника - более двадцати тысяч оттенков. Если цвет не лежит на холсте, в интерьере, одежде, он режет глаз. Об этом, как и вообще о цветовых оттенках и магическом влиянии картин, о своем любимом афоризме от Махатмы Ганди, который стал ее жизненным принципом, Лейла готова рассказывать часами. Не случайно же утверждают, что если вы любите свое дело, вы всегда будете о нем всем говорить. Что касается Лейлы Ахмет Осман, то она в него просто влюблена. При этом она не только успевает создавать картины, но и преподавать историю искусства, писать стихи, а еще организовывать выставки. Кстати, многие ее работы находятся в России и США, Канаде и на Филиппинах, Сирии и Франции, Турции, Тунисе и Испании.

Астана