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Афиша Культура

ГАЛЕРЕЯ “24 ИЮНЯ”
(ул. 24 июня, д. 30, уг. ул. Абая)
Выставка посвящена рождественской, новогодней теме и петуху. Зрители смогут оставить свои рисунки и новогодние пожелания художникам. Также организаторы хотят услышать, какие темы выставок интересны людям и на следующий год. Самые активные зрители будут поощрены подарками от галереи. В рамках проекта пройдет серия мастер-классов, посвященных новогодним подаркам.
Галерея “24 июня” - это свободное арт-пространство, которое открывает творчество миру. Одновременно с выставками в галерее проходят мастер-классы по живописи, рисунку, керамике, батику, макраме. Это прекрасная возможность расслабиться и открыть в себе новые грани, познакомиться с новыми людьми, пообщаться с профессиональными художниками и узнать больше об их творчестве и современном искусстве. Галерея в полной мере использует современные технологии и ведет на своем сайте прямые трансляции из залов.
Выставка продлится до 12 января 2017 года.

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Просмотрено: 17 раз Просмотров: 17 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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