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По волнам памяти Культура

Еще недавно артист блистал в роли бога земли Амадео в фантастическом авторском мюзикле Карины Сарсеновой “Cosmos: Битва за бессмертие”, и уже вновь радует зрителей новыми творческими успехами. Успеть все за час - такая задача стояла перед Антоном на встрече под названием “PRO МИТНЕВА”, поскольку в Лермонтовке его ждали на спектакле. Актеру все-таки удалось вырваться на вечер и рассказать немного о себе и новой книге. Почетным гостем мероприятия стала известная казахстанская писательница, поэтесса, продюсер, психолог и сценарист Карина Сарсенова, благодаря поддержке которой и состоялся, собственно, выпуск третьей книги Антона Митнева “Крестос”.

 


В зале собрались близкие друзья, коллеги, знакомые и просто те, кто пришел за компанию с приятелем. Антон был рад каждому и с большим интересом и искрометными шутками рассказывал яркие отрывки из своей жизни, читал стихи и демонстрировал видео своих работ. Этноджазовый дуэт ST brothers аккомпанировал артисту на протяжении вечера. Виновник торжества начал выступление с прочтения стихотворения собственного сочинения. В зале яблоку было негде упасть. “Всякий раз, когда стоишь перед таким заполненным залом, возникают двойственные чувства. Первое чувство - хорошо, что пришли, второе: а стульев опять не хватило. Я не знаю, какое из этих чувств преобладает, но, на мой взгляд, это очень хорошо, когда на литературном вечере не хватает стульев. Это значит, что и проза, и поэзия, и авторство, и главное - русская словесность востребованы в Алматы и во всем Казахстане. Большое спасибо всем, кто нас сегодня посетил, и мы очень надеемся, что этот вечер для вас будет не только приятным, но и еще и полезным”, - отметила в приветственном выступлении генеральный консул РФ в Алматы Ирина Переверзева.
Далее Антон отправился по волнам своей памяти и рассказал о нескольких этапах жизни. Один из них связан с городом Шымкентом. В 17 лет Митнев попал в шымкентский областной театр, не имея высшего образования, кстати, до сих пор Антон не имеет высшего актерского образования, а по специальности он кинорежиссер. Но это не помешало ему получить высшую категорию актера и несколько наград.
В 21 год Антон издал свою первую книгу под названием “А знаешь, сегодня апрель...” и продолжал работать в театре. “За четыре года я сыграл около 40 ролей. Там очень маленькая труппа была - 17-18 человек. Было так, что в одном спектакле нужно было играть три-четыре роли. И у меня был рекорд - я за сезон сыграл 215 спектаклей. У нас отпуск был два месяца. Я понял, что это моя профессия”, - поделился Митнев.
В 21 год Антон получил свою первую актерскую категорию. Он исполнял роли Есенина, Моцарта, а за образ Стенли Поуни в спектакле “Слишком женатый таксист” получил награду “Лучшая мужская роль”. После Митнев прочел стихотворение, навеянное Есениным, и продолжил путешествие по биографии, где следующий период - алматинский.
“Я приехал поступать на актера, поступил на кинорежиссера, потому что на актеров уже не принимали. В какой-то момент я понял, что с актерством завязывать не стоит, и пришел на курс Рубена Суреновича Андреасяна. Я прихожу и с порога говорю: “Здравствуйте, я хороший актер и хотел бы у вас учиться”. Он ответил: “Наглый. Но давай посмотрим, что ты умеешь”. Посмотрел, но доволен не остался. Да, у меня уже была первая категория, был опыт, спектакли, но на тот момент я уже прожил в Алматы какое-то время, и я был не в форме. И он мне говорит: “Давай мы тебя еще раз посмотрим, а там будет видно”. Через неделю меня посмотрели, и он сказал: “Да, я возьму тебя на курс, если позволит администрация”. Оказалось, нельзя. Я остался учиться на кинорежиссера и параллельно стал заниматься и на актерском курсе”, - вспоминает Митнев.
Самой значимой работой в театре Антон считает спектакль “Чудики”. “Мне кажется, этот спектакль мог бы претендовать на “Золотую маску” даже не по актерской работе, по режиссуре, по работе художника, по музыкальному оформлению. И были несколько действительно сильных актерских работ, которые все это дела держали. К сожалению, он не прижился, но отдавали должное этому спектаклю, говорили: да, феноменально, но тема не близка. Я помню, как после спектакля выхожу, сажусь в такси, и две девушки после спектакля тоже садятся, едут и разговаривают между собой: “Не, надо этого Шукшина почитать, какой-то смысл же должен быть”, - рассказывает Антон.
Параллельно с актерской деятельностью он издал книгу “Регенерация” - роман в стихах, который писал два года, а потом, как признался, два года отходил. В генеральном консульстве были представлены картины, написанные на мотивы произведений из этой книги. “Это история мальчика, который родился с крестиком на лбу в селе, где каждые семь лет бывает засуха. Родила его старуха, но никто из жителей не видел ее беременной, вот они и подумали - второе пришествие. Проходит семь лет, опять наступает засуха, никто не знает почему, но к мальчику приходят и говорят: “Давай, выручай, ты же посланник”. Но он просто мальчик. И с этого разворачивается вся ситуация ребенка, которому с детства вдалбливают, что он бог. А он не бог. Эта книга дала резонанс. “Меломан” объявил этот роман “Открытием года”, - отметил Антон.
На вопрос, что побуждало писать стихи, Митнев отшутился: “Да делать нечего было. В 90-е, все же помнят, свечка в доме и книги. А что еще делать? Книги закончились, надо написать что-то, чтобы было, что почитать. Так и пошло”.
На вечере актер показал трейлер истории про снафф-фильмы, где он сыграл одного из подонков, убивающего людей по заказу и снимающего все это на видео.
“В актерском деле главное - выход из состояния. Я постоянно сомневаюсь, насколько я актер, насколько я поэт, насколько я режиссер, но вот этот странный человек внутри меня сидит и говорит: “Эй, давай, иди, делай”. И каждый раз ты против того, что ты сделал до этого. Это ужасно, я вам скажу. И лучше относиться к этому с иронией”, - дал совет Антон Митнев, после чего прочел отрывок из нового сборника “Крестос” и удалился на спектакль.
А завершился вечер выступлением этнофольклорного ансамбля “Туран”.

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Просмотрено: 51 раз Просмотров: 51 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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