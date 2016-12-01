Все новое - это хорошо забытое старое. Жетыген ведет свою историю с 1965 года. И так уж получилось, что со временем этот инструмент ушел в тень и о нем долго никто не вспоминал. Пока в начале восьмидесятых годов он не попал в руки Нургуль Жакыпбек. Сейчас Нургуль является магистром искусств, педагогом, музыкантом и преподает игру на инструменте жетыген в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и в колледже эстрадно-циркового искусства имени Елебекова.

Все знали, что есть инструмент жетыген, но на нем никто не играл. Когда-то можно было услышать разговоры: “А зачем вообще нужна эта коробка?”. Но именно Нургуль Жакыпбек вывела изучение и игру на жетыгене на профессиональный уровень. И с ее руки началось возрождение этого инструмента. Нургуль принимает активное участие в республиканских и международных научно-практических конференциях, впервые адаптировала для научных статьей и методических учебных изданий кюи и произведения для инструмента жетыген. Главная цель и основная идея - популяризировать традиционную музыку, пропагандировать музыкальный инструмент жетыген и донести до всего мира музыкальную культуру казахского народа.

На концерте удалось услышать не только звучание нового жетыгена, но и ощутить весомую разницу с первым семиструнным инструментом.

Спор между теоретиками и практиками продолжается до сих пор. Одни мечтают сохранить все в традиционном, первоначальном виде, другие хотят идти в ногу со временем, при этом отдавая дань уважения наследию. Время не ждет. Век прогресса. Усовершенствовался и жетыген.

“Поддержка моего мужа сыграла важную роль. Я мечтаю, он воплощает. Мужа зовут Асет Жакыпбек. Он художник. Инструмент делали на заводе музыкальных инструментов в Китае за Пекином. Но я не могу сказать, что это инструмент китайский. Я отдала на патент. Это чисто наш заказ. Наш казахстанский мастер ездит в Китай, покупает там дерево, вырезает и делает форму, а потом в Казахстане собирает, клеит, красит. У нас нет специальной машины, способной резать дерево так, как необходимо для нового жетыгена. Там обрабатывается, а здесь доделывается”, - поделилась Нургуль Жакыпбек.

Как известно, есть несколько легенд про жетыген. Нургуль призналась, что она верит в историю про старика и семерых сыновей, которые скончались во время джута, и от горя старик натянул струны на деревянный ящик и исполнял свою трагическую мелодию. “Если шаманы в древние времена использовали свои инструменты для лечения болезней, то я думаю, что жетыген применяли для лечения души человека. И когда его слушали, человек мог воспарить духом”, - сказала Нургуль.

Новый жетыген имеет 22 струны, и в ближайшем времени Жакыпбек хочет уменьшить их количество. У нового инструмента оптимальная толщина, позволяющая передать нужный звук. Обычно жетыген в оркестре услышать сложно. Когда исполняются произведения с фортепиано, музыканты стараются не приглушать звук жетыгена и играть на клавишах тише. А новый инструмент наоборот доказывает, что способен быть более звучным, громким и, что немаловажно, удобным.

Эксперименты с новым жетыгеном длятся уже третий год. На данный момент изготовлено около сорока инструментов. “Сейчас мы убедились, что новый жетыген стал лучше. И решили презентовать перед зрителями”, - подчеркнула Нургуль.

Преподаватель вместе со своими учениками исполнила на новом жетыгене народные песни и композиции, а также музыканты продемонстрировали, что на этом инструменте можно сыграть все что угодно. Так, прозвучали мелодии в жанре кантри, рок-баллады и традиционные мотивы. Зрители концерта стали еще и свидетелями становления семьи. Сценарий был построен на примере развития отношений молодой пары, решившей связать себя узами брака, и, соответственно, были показаны все сопутствующие обряды под узнаваемые мелодии, исполненных на новом жетыгене.

Участница ансамбля “Каусар” поразила одновременной игрой сразу на двух жетыгенах, что говорит еще и о зрелищности выступлений. Легко можно представить большой концерт в филармонии, где музыканты будут играть только на новых жетыгенах, и это не будет скучным и однообразным.