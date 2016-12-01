- Жамиля, какие проекты были для вас самыми запоминающимися в уходящем году?

- У нас, в Казахстане, жизнь артиста складывается спонтанно. Но в этом году, пожалуй, мне грех было бы жаловаться на улыбку Фортуны. Особенным событием для меня стал в этом году первый фестиваль казахской камерной музыки в Алматы. Идеологом был мой отец, но организатором всего пришлось стать мне, причем я должна была и выступать, и заботиться о публике, и организовывать выступление приехавших музыкантов в составе 12 оркестров. Но все прошло просто замечательно, и теперь этот фестиваль мы будем объявлять каждые два года. Следующий, например, будет расширен приглашенными коллективами из других стран, лейтмотивом выступления которых станет исполнение любой казахской мелодии в собственной аранжировке. Думаю, должно получиться интересное и неординарное звучание. Запоминающейся была и работа над клипом совместно с Шоканом, у нас с ним образовался творческий тандем, в котором мы положительно повлияли друг на друга, думаю, и проект получился весьма необычным.

Кроме того, вышел клип Baby doll, который был снят в Доминиканской Республике. Хочу похвастаться, мне это невероятно приятно - буквально недавно сеть каналов ELLO взяла этот клип в ротацию. К слову, в отличие от некоторых казахстанских каналов, которые отказались от этого.

- Чем они это мотивировали?

- Якобы для них это не формат, да и вообще они долго придумывали различные отговорки и причины для отказа. А вот ELLO, куда не могут попасть даже многие именитые российские звезды шоу-бизнеса, поскольку канал очень респектабельный, согласился без колебаний. Они поставили на него в эфире свой значок, нечто вроде бренда, и вот сейчас наш клип с этим значком можно увидеть в интернете. Кроме того, я благодарна и другим каналам, которые поддерживают мое творчество, и журналистам, которые относятся ко мне с большим теплом, ведь они - некое начальное звено во взаимодействии артиста с публикой, слушателем, зрителем, что очень важно.

А еще в последнее время я люблю открывать свои выступления обязательно каким-нибудь казахским кюем, а в моем репертуаре очень много казахской народной музыки - Курмангазы, Татимбета. В то же время мне нравится экспериментировать.

- Так каков же ваш музыкальный стиль, Жамиля?

- Времена меняются, хотя, конечно, кто-то остается верен в своем творчестве единожды выбранному жанру или стилю. Это наблюдается и в классике, и в других музыкальных направлениях. Но я все-таки немного другой человек, я люблю все новое, мне нравится экспериментировать, ведь это так интересно, и именно в таком плане я могу наиболее полно выразить свою музыкальную индивидуальность, показав себя в другом жанре, который так же, как и стиль, может со временем меняться. Естественно, что классика - это основа всего, я получила классическое образование у прекрасных педагогов, мне вообще повезло с учителями на всех этапах моего обучения. Но в какой-то момент, и, наверное, это не было случайностью, я стала играть джаз, ведь в нашем доме звучало много разной музыки, мой отец любил коллекционировать пластинки с самыми разными музыкальными жанрами. Несколько позже я стала играть рок, где понадобились совершенно другая манера исполнения, другой подход. Это направление в музыке для меня тоже стало своеобразным большим пластом познания, я иногда возвращаюсь к его исполнению по настроению, либо это происходит при встрече с какими-то хорошими рок-музыкантами. Но без классики, повторю, никуда. Я и сейчас с ней работаю, являясь солисткой концертного оркестра акима Алматы, плюс у меня самостоятельные проекты - интересные треки, запись видео, музыки, которая сегодня наиболее востребована. В них я также стараюсь вкладывать все свое умение. Ведь и классика, и джаз или рок, и эстрада или даже просто популярная музыка - все должно быть создано на высоком профессиональном уровне независимо от жанра, который не должен быть “легким”, ко всему надо относиться серьезно и разбираться в этом. К сожалению, в музыкальной среде порой встречаются люди, которые не знают нотной грамоты, нигде не учились музыке, но, однако, считают, что непременно должны выходить на сцену и почему-то обязательно петь...

- Что в вашем представлении и исполнении означает создание новой музыки?

- Я сегодня делаю ту музыку, которая востребована, которую в какой-то мере мне диктует мой слушатель, хотя это не значит, что я иду у него на поводу. Ведь публика всегда разная, есть и неподготовленная, которая предпочитает относительно самодеятельные варианты, но под которую я не стану подстраиваться. Потому что те, кто не знает, как поет Алибек Днишев или Фрэнк Синатра, или тот же Пласидо Доминго, на самом деле не слышали и не слушали настоящих исполнителей. Зачастую, к сожалению, это, ставшее едва ли не общим, направление, можно наблюдать сегодня на радио или по телевидению. Я же на этом фоне предпочитаю нести свою тенденцию, опираясь на европейские стандарты, но варьируя их, приспосабливая к народному казахскому музыкальному материалу и используя при этом новое звучание, новые наработки, видоизменяя свою манеру исполнения.

- Скоро Новый год, что он значит для вас со времен вашего детства?

- Это обязательно должен быть домашний праздник. Кроме того, для меня это воспоминание о том, как дедушка, мамин отец, рано утром 31 декабря всегда заносил в наш дом зеленую живую елку. Ему не надо было переодеваться в Деда Мороза - пусть бороды у него не было, но голова у него была белая, седая. Наверное, поэтому я все равно его считала волшебником, хотя и знала, что это мой дедушка. Так же, как была уверена в том, что елка на Новый год у меня обязательно будет. Зеленая красавица была большая, из-за нее дедушку было не видать, и я всегда ждала этого волшебного момента...

Астана