Любители сказочных постановок считают, что ни сюжет, ни характер, ни ритм “Спящей красавицы” не могут исчерпать себя, потому “Астана Опера” ставит этот балетный спектакль неоднократно, однако зритель, приходящий вновь и вновь на эту постановку, по-новому чувствует бесконечный спор добра и зла. Действительно, сюжет этого балета многогранен, он представляет собой литературный вариант широко распространенной французской сказки Шарля Перро “Спящая красавица”, где главными сценами в балете являются появление шаловливой и в то же время грациозной принцессы Авроры, а сцена апофеоза - свадебное па-де-де последнего действия - являет собой высшую степень развития хореографии. Трогают сердце образ доброй феи Сирени, желающей счастья и блага своей крестнице, а также образ прекрасного, пылкого принца Дезире. В этих сценах воплощена свежая палитра чувств материнской заботы, любви и вдохновенные признания молодого принца. Самой яркой, праздничной и запоминающейся сценой и в музыкальном, и в балетном плане является сцена большого ансамблевого вальса. Что же касается нынешней постановки, то на этот раз Юрий Григорович скомпоновал текст композитора Мариуса Петипа, собрал его в единый сказочный спектакль с глубоким философским подтекстом - яркий, парадный, взыскующий идеальной гармонии - и создал два акта - в новом праздничном обличье.

Кстати, хореограф-постановщик Юрий Григорович, знаток и почитатель творчества знаменитого Петипа, уже готовил до этого несколько редакций “Спящей красавицы” в Большом театре, работая совместно над этим балетом с выдающимся итальянским сценографом Эцио Фриджерио, причем именно в Большом театре они сотрудничали впервые.

В то время как в “Астана Опера” костюмы и декорации также очень тщательно готовились итальянскими мастерами с учетом стиля и многих деталей либретто, и работа двух мэтров от искусства была тут уже привычной. Поэтому и для столичной постановки “Спящей красавицы” Эцио Фриджерио и художник по костюмам, обладательница премии “Оскар” Франко Скуарчапино сумели создать настоящую сказку на сцене с присущей мастерам лаконичностью и роскошью. За свет на сцене отвечал итальянец Виничо Кели.

“Сценографическая идея очень проста, - рассказал синьор Фриджерио, - мы создаем на сцене театр той эпохи, в которую разворачивается действие балета. Фактически и кулисы, и задник типичны для театра XVII века. Только тканевые расписные кулисы мы заменили настоящими. Но раз мы готовим такой большой и значительный спектакль, то и решили сделать настоящую “большую” сценографию - конструкцию, представляющую собой грандиозный дворец XVII-XVIII веков. Причем все архитектурные элементы, которые составляют сценографию, абсолютно исторические. Была придумана только их компоновка, так что это и реальный, и сказочный дворец одновременно. Задники расписывались в Италии - мне хотелось, чтобы была применена особая техника театральной живописи, которой владеют только итальянцы, два итальянца, если быть уж совсем точным”.

Жена Эцио Фриджерио, знаменитый художник Франка Скуарчапино, обладатель “Оскара” за работу в фильме “Сирано де Бержерак”, также ратовала за историческую достоверность. Так что этот спектакль получился настоящим справочником по истории костюма XVII и XVIII веков. И тому, и другому веку соответствуют свои цвета, типы отделки и даже свои исторические орнаменты.

Исторический крой соблюдался неукоснительно. Каждый шов должен был строго соответствовать эпохе. В некоторых случаях, чтобы подчеркнуть балетную фигуру и при этом не погрешить против истории, приходилось прибегать к таким маленьким хитростям, как особая раскладка ткани при раскрое, чтобы она сама, без дополнительных швов, лежала нужным образом”, - поделилась она.

Но костюмы нельзя назвать “строго историческими”, потому что они получись фантастическими, сказочными. Может, потому что в отделке Франка Скуарчапино играла с фактурами, создавая многослойные, сложные, очень материальные и одновременно легкие костюмы. Готовая отделка почти не использовалась - практически все кружево и вышивка были выполнены вручную, так что для зрителя становится настоящей феерией завершающее действо, когда на свадьбу Авроры и Дезире приходят герои волшебных сказок: принцесса Флорина и Голубая птица, Белая кошечка и Кот в сапогах, Красная шапочка и Волк, Золушка и Принц Фортюне.

К слову, напомним, что Спящая красавица проспала сто лет и потому пожила и в XVII, и в XVIII веках. Ну а сам балет “Спящая красавица”, впервые увидевший свет рампы в 1890-м, продолжает свою замечательную историю уже третье столетие подряд.

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