ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ НА ЗЕЛЕНОЙ ВЕТКЕ
Подробнее >>>
ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Классический вояж Культура
alt

Известный концертирующий пианист и дирижер Темиржан Ержанов сам изъявил желание приехать в Казахстан, все-таки его тянет к корням. Много лет назад Темиржан и сам посещал занятия в стенах этой школы, а сегодня он захотел пообщаться с нынешними учениками, педагогами, а также провести мастер-класс для всех желающих и, конечно же, выступить с концертом вместе со своей очаровательной супругой Кларой.
“Очень волнительный момент. Я сейчас стал вспоминать и последний раз я был в этом зале 36 лет назад. Мы находимся с Кларой в специальной поездке. Все началось с того, что Клара организовала конкурс молодых пианистов в ее родной школе в Бишкеке, и я решил, что я должен зайти и в мою родную школу. Тем более я никогда не играл здесь концерты и не давал мастер-классы. Таким образом, мы пытаемся привить традицию, которая работает во всем мире - ассоциации выпускников учебных заведений, которые помогают своим школам, и мы делимся нашим жизненным опытом. Иногда даже выпускники помогают финансово, у всех разные пути. Некоторые выпускники становятся политиками, другие - великими музыкантами, бизнесменами. Такие ассоциации продвигают школы еще дальше. У нас пока нет таких ассоциаций, но маленькими шажками мы хотим их создать”, - поделился Темиржан.
В следующем месяце у музыкантов будет большой концерт в Сан-Хосе. На выступлении в Алматы прозвучала часть той самой программы, которую пианисты скоро представят американской публике. Для гостей вечера прозвучали произведения Шуберта “Рондо ля мажор” D951, “Бальные сцены” сочинение 109 Шумана для фортепиано в четыре руки, а также Темиржан сольно исполнил парафраз на оперу Верди “Ригалетто” Листа.
“Играя Шуберта, я поняла, что его музыка неуловимая. Он никогда не останавливается надолго на каких-то картинах, эмоциях, музыка переливается, движется. Контрастом является музыка Шумана “Бальные сцены”, где вы услышите вальс, полонез - быстрые переходы, всплески”, - поделилась Клара.
Темиржан Ержанов начал свою карьеру после победы на международном конкурсе имени Шумана в Цвиккау. После он выступал в Германии, России, Италии, Франции, Швейцарии, Чехии, Казахстане, США, Индии и Китае. Темиржан Ержанов был назван “Лучшим исполнителем 2007 года” и награжден званием “Заслуженный деятель Казахстана”. Он обучался в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории имени Чайковского у профессора Михаила Воскресенского. После нескольких лет работы в своей альма-матер он продолжил международную педагогическую карьеру и стал дирижером, руководя молодежным оркестром Gradus ad Parnassum и оркестром Google.

alt

“Я всю жизнь прожил в России, в Америке живу уже пятнадцатый год. Я преподаю фортепиано в компании Google, которая является таким микромиром. Там есть много творческих людей, и там даже занимаются музыкой. Там есть театр, цирк, есть абсолютно все. И вот там я преподаю фортепиано. Там очень много музыкантов. И так как я дирижер, я создал большой симфонический оркестр, у нас есть свой концертный сезон. Это уникальный оркестр”, - поделился Темиржан Ержанов.
Клара Фрей-Чотоева выступала сольно и в ансамблях в Швейцарии, Великобритании, Чехии, России и США. На своей родине она солировала с Кыргызским государственным симфоническим оркестром в концертах Рахманинова, Чайковского, Бетховена и Шопена. Она начала обучение на фортепиано в Республиканской музыкальной школе имени Абдраева.
После победы на Национальном конкурсе пианистов и выигрыша стипендии Министерства культуры СССР она продолжила обучение в Московской консерватории имени Чайковского и позже закончила музыкальную академию Базеля в Швейцарии под руководством профессоров Евгения Малинина, Жан-Жакa Дюнки и Пeтера Фейхтвангерa.
“Живя более двадцати лет за рубежом, мы набрали очень много опыта как исполнители и как педагоги. В определенный момент жизни, особенно когда становишься постарше, хочется поделиться этим опытом, передать следующему поколению. Из таких чистых побуждений возникли эти встречи”, - сказала Клара Фрей-Чотоева.
Завершилась встреча мастер-классом и ответами на вопросы.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 461 раз Просмотров: 461 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (148)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390