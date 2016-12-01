Известный концертирующий пианист и дирижер Темиржан Ержанов сам изъявил желание приехать в Казахстан, все-таки его тянет к корням. Много лет назад Темиржан и сам посещал занятия в стенах этой школы, а сегодня он захотел пообщаться с нынешними учениками, педагогами, а также провести мастер-класс для всех желающих и, конечно же, выступить с концертом вместе со своей очаровательной супругой Кларой.

“Очень волнительный момент. Я сейчас стал вспоминать и последний раз я был в этом зале 36 лет назад. Мы находимся с Кларой в специальной поездке. Все началось с того, что Клара организовала конкурс молодых пианистов в ее родной школе в Бишкеке, и я решил, что я должен зайти и в мою родную школу. Тем более я никогда не играл здесь концерты и не давал мастер-классы. Таким образом, мы пытаемся привить традицию, которая работает во всем мире - ассоциации выпускников учебных заведений, которые помогают своим школам, и мы делимся нашим жизненным опытом. Иногда даже выпускники помогают финансово, у всех разные пути. Некоторые выпускники становятся политиками, другие - великими музыкантами, бизнесменами. Такие ассоциации продвигают школы еще дальше. У нас пока нет таких ассоциаций, но маленькими шажками мы хотим их создать”, - поделился Темиржан.

В следующем месяце у музыкантов будет большой концерт в Сан-Хосе. На выступлении в Алматы прозвучала часть той самой программы, которую пианисты скоро представят американской публике. Для гостей вечера прозвучали произведения Шуберта “Рондо ля мажор” D951, “Бальные сцены” сочинение 109 Шумана для фортепиано в четыре руки, а также Темиржан сольно исполнил парафраз на оперу Верди “Ригалетто” Листа.

“Играя Шуберта, я поняла, что его музыка неуловимая. Он никогда не останавливается надолго на каких-то картинах, эмоциях, музыка переливается, движется. Контрастом является музыка Шумана “Бальные сцены”, где вы услышите вальс, полонез - быстрые переходы, всплески”, - поделилась Клара.

Темиржан Ержанов начал свою карьеру после победы на международном конкурсе имени Шумана в Цвиккау. После он выступал в Германии, России, Италии, Франции, Швейцарии, Чехии, Казахстане, США, Индии и Китае. Темиржан Ержанов был назван “Лучшим исполнителем 2007 года” и награжден званием “Заслуженный деятель Казахстана”. Он обучался в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории имени Чайковского у профессора Михаила Воскресенского. После нескольких лет работы в своей альма-матер он продолжил международную педагогическую карьеру и стал дирижером, руководя молодежным оркестром Gradus ad Parnassum и оркестром Google. “Я всю жизнь прожил в России, в Америке живу уже пятнадцатый год. Я преподаю фортепиано в компании Google, которая является таким микромиром. Там есть много творческих людей, и там даже занимаются музыкой. Там есть театр, цирк, есть абсолютно все. И вот там я преподаю фортепиано. Там очень много музыкантов. И так как я дирижер, я создал большой симфонический оркестр, у нас есть свой концертный сезон. Это уникальный оркестр”, - поделился Темиржан Ержанов.

Клара Фрей-Чотоева выступала сольно и в ансамблях в Швейцарии, Великобритании, Чехии, России и США. На своей родине она солировала с Кыргызским государственным симфоническим оркестром в концертах Рахманинова, Чайковского, Бетховена и Шопена. Она начала обучение на фортепиано в Республиканской музыкальной школе имени Абдраева.

После победы на Национальном конкурсе пианистов и выигрыша стипендии Министерства культуры СССР она продолжила обучение в Московской консерватории имени Чайковского и позже закончила музыкальную академию Базеля в Швейцарии под руководством профессоров Евгения Малинина, Жан-Жакa Дюнки и Пeтера Фейхтвангерa.

“Живя более двадцати лет за рубежом, мы набрали очень много опыта как исполнители и как педагоги. В определенный момент жизни, особенно когда становишься постарше, хочется поделиться этим опытом, передать следующему поколению. Из таких чистых побуждений возникли эти встречи”, - сказала Клара Фрей-Чотоева.

Завершилась встреча мастер-классом и ответами на вопросы.