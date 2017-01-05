Все это навело на мысль - востребованы ли сегодня по-настоящему картины столь известных художников или, согласно мнению некоторых блогеров, почитающих себя знатоками искусства, сегодня в сфере культуры Казахстана - сплошной кризис, а особенно упаднические настроения - в изобразительном искусстве. Взгляд изнутри

В начале 90-х казахстанский рынок изобразительного искусства характеризовался созданием частных коллекций произведений живописи, основу которых составляли полотна художников 60-х годов XX века, так называемой эпохи оттепели. Картины не сильно востребованных на тот момент Айтбаева, Шарденова, Сыдыханова скупались во множестве, но главным образом представителями иностранных посольств, аккредитованных в Казахстане.

Тот же небезызвестный коллекционер Ричард Спунер, ко всему прочему приторговывающий недвижимостью, которого на тот момент казахстанские художники почитали за покровителя, сколотил таким образом очень даже приличную коллекцию полотен - практически за бесценок. Так как если перевести вчерашнее искусство на сегодняшние реалии, это послужило бы не только напоминанием о забытом патриотизме, но и огласило список казахстанских мастеров, чьи имена сегодня сделали бы честь любому аукционному дому, которые, как известно, не торгуют картинами безвестных художников. Достаточно упомянуть тех же Айтбаева и Калмыкова, Шарденова и Сыдыханова.

Но случилось то, что случилось, и произведения, например, считающегося сумасшедшим казахстанского художника Калмыкова, который при жизни не продал ни одной своей работы (!), попали в чужие коллекции. В начале 90-х средняя стоимость его графического листа, которая сегодня исчисляется десятками тысяч долларов (ходили слухи, что на аукционе Sothby’s одна из его картин была продана за 200 тысяч), составляла в среднем 10 долларов...

Позже на смену полотнам шестидесятников пришли те, чье творчество формировалось в 80-е и в полную силу дало о себе знать в начале 2000-х годов. Это Андрей Нода и Вячеслав Люйко, Марат Бекеев и Галым Майданов. Они и некоторые их коллеги по кисти и резцу стали известны в основном благодаря выставочным салонам и во множестве открывшимся на тот момент галереям, преследующим разные цели, но тем не менее способствующие одной - знакомству с новым поколением казахстанских художников. Которое показывало и доказывало, что не только “вечность” может быть востребована, но и новые имена достойны славы успешных и, как ни странно, неплохо продаваемых.

И тут уже торговые сделки совершались не только с иностранцами, но и с первыми казахстанскими коллекционерами, причем ценовая вилка колебалась от 4 до 40 тысяч долларов, и это не было пределом.

Внешнее и личное

Не секрет, что любой мало-мальски известный художник в качестве престижности своего имени и выставляемых работ на очередном персональном вернисаже имеет в своей творческой биографии строчку, повествующую о том, что его произведения хранятся в частных коллекциях зарубежных стран, причем в основном это те государства, компании которых давно работают в Казахстане. То есть США, Корея, Франция, Турция, Швейцария. И, как правило, покупателями произведений казахстанских художников являются по большей части уже не только представители иностранных представительств (дипломаты), но и сотрудники нефтяной и банковской сфер.

Но, как ни странно, расценки, по которым художественные произведения казахстанских мастеров в этом случае скупаются практически напрямую от автора, оказываются невысоки. То ли потому, что отсутствуют ценовые накрутки салонов и галерей, то ли потому, что банкиры лучше умеют считать деньги, а может, что вероятнее всего, это связано с тем, что сегодняшнее искусство Казахстана очень слабо и мало интегрировано в мировое художественное пространство.

Художественную погоду при этом не может обеспечить даже МИД РК, который хоть и делает какие-то попытки продвинуть творчество казахстанских мастеров на международной творческой арене, но происходит это, скорее всего, в рамках имиджевых усилий. Не более того. Как бы там ни было, при личных контактах с зарубежными покупателями расценки на авторские работы казахстанских мастеров, по крайней мере, по их собственным представлениям, оставляют желать лучшего и большего. Назад в прошлое?

Все вышесказанное - две стороны одной медали. Но существует и третья, которая сегодняшнее казахстанское искусство напрочь не воспринимает в своих положительных аспектах, полагая, что и живопись, и скульптура, и вообще все художественное творчество в Казахстане - это “страшная деградация на фоне безумно дорогостоящих конференций, помпезных и дешевых PR-выставок и акций”. С одной стороны, такие высказывания, возможно, и имеют право на существование, с другой - их авторы почему-то забывают, что республика живет в условиях рыночной экономики, и творческий мир, те же художники, не может существовать отдельно от реалий сегодняшнего дня.

Но при этом почему-то некоторые, так называемые блогеры, не имеющие ни соответствующего образования, ни чего-то даже близко общего с искусством, позволяют себе критиковать художественный мир республики, не улавливая сути вопроса и сравнивая нынешних художников с мастерами из прошлого, что уже само по себе является некорректным. Более того, в своих рассуждениях они идут дальше, говоря о том, “как было хорошо и правильно” во времена СССР и насколько “погрязло” сегодняшнее искусство. Воспевая мысль о том, что художников содержали на государственные деньги, давали государственные заказы, отправляли за государственный счет в творческие командировки и на курсы совершенствования мастерства. Причем делалось это якобы для всех художников без исключения. Потому-то и искусство вроде как было не деградирующим, а созидательным, не то что, мол, сегодня. И пути выхода из такого кризиса современного казахстанского искусства они не видят.

Однако от таких высказываний псевдоискусствоведов, которых развелось на творческих просторах Казахстана больше, чем тех же художников, от имени которых они якобы пишут, в то время как сами не в состоянии даже прилично осветить простую выставку, становится не по себе. Может, в данном вопросе стоит задуматься о профессиональной пригодности таких “специалистов”, которые в отличие от художников давно требуют пристального внимания на предмет соответствия, особенно на страницах социальных сетей, где своей разрушающей деятельностью наводят “тень на плетень”.

Астана