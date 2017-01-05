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Пушистая история Культура

- Святослав, с чего все началось? Почему вдруг кошки?
- Все просто - мои темы полотен начались с кошачьих в детстве. У меня был кот, которого звали Толстый Тюря. Я помню себя уже оканчивающим школу, как раз в то самое время очень тесно с ним “общался”, а он проделывал всякие разные трюки: забирался свободно в форточку, понимал и выполнял некоторые команды. Да и вообще, я бы сказал, что в нашей семье был культ кошек.
- Как же все-таки они оказались у вас на полотнах?
- У меня было несколько предложений, на которые я не торопился откликнуться, пока, наконец, не появилось ощущения, что да, я готов. Это случилось в Финляндии в самом начале 2000-х годов. Тема “пошла”, и сложилась целая серия работ с котами. С тех пор эта тема сопровождает меня постоянно, я ее развиваю, вновь и вновь изыскивая новые творческие решения.
- На то, что вы стали художником, тоже повлияли кошки или что-то еще?
- Я учился в средней художественной школе примерно с 11 лет. Любил рисовать с детства, у меня даже в пятилетнем возрасте получались довольно интересные работы. Потом, уже в старшей школе, у меня наступил поворотный момент, когда я понял, что могу создавать не только учебные работы, но и творческие произведения, пейзажи, например. И по окончании СХШ я поступил в Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина, где обучался в мастерской замечательного педагога профессора Андрея Мыльникова.
- Кроме работ в анималистическом жанре у вас еще есть чудесные пейзажи, вы создаете жанровые полотна, портреты...
- В этих полотнах мне самому интересно показать, как человек сливается с природой, со своим окружением, что, естественно, ведет в картинах к некоему слиянию жанров. Например, если взять открытое пространство сада, то он будто плавно входит в дом и становится практически интерьером. И наоборот. Один жанр - пейзаж - плавно переходит в другой - интерьерную живопись.
- У вас в картинах много воздуха, он словно окутывает сюжет, заставляет его дышать, литься с полотна. Сегодня такая изысканная живопись - большая редкость. Кто был вашим учителем?
- Самое дорогое, главное имя - это замечательный художник, профессор Андрей Мыльников. Не только на старших курсах, где он преподавал, но и на втором курсе института мне очень повезло с другим педагогом, посчастливилось учиться у профессора Игоря Веселкина. Он был интересной личностью, когда-то - главным художником МХАТа. Я наблюдал его за работой в его собственной художественной мастерской. Личное общение с ним много значило для моего становления как художника.
- Святослав, вы обращаетесь в своих произведениях и к теме исторического отрезка рубежа XIX-XX веков. Что здесь повлияло на ваше мировоззрение?
- Для меня это идеальный золотой век, то есть в моем понимании это именно так. Когда я писал жанровые сцены из прошлого и оглядывался на сто лет назад, мне стало ясно, что дух того времени, дух спокойствия и гармонии жив и сегодня, продолжает жить и сейчас. Вот это обретенное “прошлое в настоящем” и соответствует моему внутреннему миру и настрою.
- У вас много архитектурных пейзажей. Вам нравится изображать “застывшую музыку”?
- Да, но не только. Я пишу виды Западной Европы, Скандинавии - то есть везде, где бы я ни был, для меня в первую очередь важно запечатлеть на этюдах восприятие той или иной страны. Но не только архитектурные творения, а природу, водопады, речные заводи... И еще немаловажное значение в моем творчестве занимают портреты, причем в основном близких мне людей, которые становятся героями как жанровых полотен, объединенных с портретом, так и изображенных самостоятельно, с тем, чтобы показать внутренний мир каждого из них. Пишу я исторических персонажей, например, маршала Маннергейма, личность которого мне интересна, потому что он крупный, очень противоречивый исторический деятель. Портреты других исторических персонажей - в моих задумках на будущее. Для меня это очень важная тема.


- Вернемся к анималистическому жанру. Расскажите о главных героях на “кошачьих” полотнах.
- Это кот Рыся, которого мы с женой взяли незадолго до свадьбы и который прожил с нами почти 20 лет. Он был очень благородным, замечательным снаружи, но еще большим умницей внутри. Известно, что коты весьма охотно занимаются ревизией продуктов, тогда как Рысе было важнее общение. А еще он был настоящим защитником и покровителем более мелких животных, например, нашего хомячка, которого в буквальном смысле опекал. Сейчас у нас живут кошки Сидни и Муся и кот Перлуша. Естественно, все они разные, у каждого своя индивидуальность, но тем интереснее мне изображать их в картинах - заметное и постепенное развитие характера у каждого из них.
- Что является толчком, поводом для создания ваших картин, причем любого жанра?
- Идея может прийти в любой момент, но потом я подолгу вынашиваю замысел в себе. Порой к каким-то волнующим, интересным сюжетам никак не можешь найти подход, а потом вдруг - раз, и подход находится сам собой. Так сложились мои “отношения” с финскими пейзажами. Но воплотить свое восхищение ими на холсте сначала я не мог. И вот однажды застал как-то в Финляндии необычное состояние природы - рассветное утро над водопадом, во мне что-то открылось внутри, и под впечатлением я написал целый цикл северных широт. Многие из них были связаны с теми самыми водопадами и озерами.
Астана - Санкт-Петербург - Астана

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Просмотрено: 288 раз Просмотров: 288 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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