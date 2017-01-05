Динамичный, выразительный, а главное, ставший музыкальным по всем канонам оперы спектакль воспевает трогательную историю любви доблестного воина Толегена и красавицы Жибек - двух влюбленных из разных родов - Жагалбайлы и Шекты. Межродовые разногласия, а также слепая ревность Бекежана приводят к трагическому завершению событий, Толеген, согласно сюжету, погибает от рук соперника. Произведение вобрало в себя всю красоту поэтического наследия казахского народа. Если же обратиться к истории, то оперный спектакль “Кыз-Жибек”, автором которого является казахстанский мэтр Евгений Брусиловский, - это первая казахская опера, которая была создана в далеком 1934 году. К слову, либретто принадлежит величайшему народному писателю Габиту Мусрепову, который взял за основу одноименную народную лиро-эпическую поэму. Хотя изначально помимо музыкальных цитат известных казахских кюев и песен спектакль состоял из разговорных диалогов, которые произносились со сцены оперными певцами как в драматическом спектакле. Потому-то данное произведение больше относилось к музыкально-драматическому жанру, нежели к опере. Зато в новой музыкальной редакции главный дирижер “Астана Опера” Абзал Мухитдинов заменил разговорные диалоги музыкальными речитативами, а также добавил несколько эпизодов, использовав, как и Брусиловский, музыку известных казахских песен и кюев.

Тем не менее, по его словам, музыка автора оперы принципиально не была изменена.

Напротив, вернулись несколько музыкальных номеров, которые не были использованы в предыдущих известных постановках данного спектакля. Поэтому в новой редакции опера обещает стать более динамичной как по форме, так и по содержанию. Теперь, когда появились музыкальные речитативы, солисты, естественно, почувствуют себя в своей тарелке, поскольку отпала необходимость перевоплощения в драматических актеров, у которых в распоряжении совершенно иные средства самовыражения, не свойственные вокалистам. Интересно, что, по мнению мэтра Мухитдинова, опера “Кыз-Жибек”, где в нотной форме зафиксированы ритм и интонация казахской речи, вполне может быть исполнена любым профессиональным вокалистом, причем даже если он не является носителем языка. Претерпела значительные изменения и партитура оперы - все ошибки ручной переписки были устранены безоговорочно, стала богаче и оркестровка. “Партитура с клавиром приведены в полное соответствие, и теперь спектакль отвечает всем традициям оперного жанра”, - отмечает дирижер-постановщик, заслуженный деятель РК Абзал Мухитдинов. Кроме того, маэстро впервые ввел в него детский хор, а также использовал звучание национальных инструментов как сольно, так и совместно с симфоническим оркестром “Астана Опера”.

Например, вместе с классическими инструментами публика сможет услышать такие народные инструменты, как домбра, һыл-һобыз, шан-кобыз, жетіген и керней.

“Мы можем говорить о новом прочтении произведения, что разнится с первоисточником, - говорит режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, - при этом изменения коснулись музыкальной формы, трактовки образов, они стали более насыщенными с точки зрения психологизма. К примеру, образ главной героини приобретает мистическое начало: ей подвластна смена времен года. И даже смерть Жибек тут рассматривается не как ее физический уход, а как смена времени года - наступление зимы и начало нового года. То есть происходит вечное обновление. Кроме того, это произведение очень глубокое, говорящее о силе любви, великом и одновременно жестоком чувстве, которое может сделать все что угодно с людскими судьбами”.

Добавим, что, изучив казахские традиции, культуру и быт, российский режиссер, работающий в Беларуси, с интересом взялся за постановку оперы “Кыз-Жибек”. И пусть это его первая работа над национальной оперой в Казахстане, со столичной публикой и казахстанскими оперными певцами Панджавидзе знаком не понаслышке: в 2010 году он поставил оперу “Сказки Гофмана” Жака Оффенбаха в столичном театре имени К. Байсеитовой.

А пока далеко-далеко по казахской степи разнеслась молва о невиданной красоте, о неслыханном уме девушки Жибек. Из самых дальних селений стали приезжать женихи свататься за красавицу, но возвращались домой ни с чем. Жибек твердо решила выйти замуж только за того, кого полюбит, но до сих пор ни один из юношей не пришелся ей по сердцу. Наконец, она встретила батыра Тулегена, но он погиб от рук предателя. Жизнь без любимого не имеет для Жибек никакой цены, и она предпочитает ей смерть. Потому-то в финале оперы, которую многие уже окрестили “оперой слез”, приближается Жибек к высокому утесу, нависшему над озером, прощается с подругами, с родиной и бросается в волны озера, которые шелестят мелодию о верной любви Кыз-Жибек и Тулегена...

- Мы можем говорить о новом прочтении произведения, что разнится с первоисточником, - говорит режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, - при этом изменения коснулись музыкальной формы, трактовки образов, они стали более насыщенными с точки зрения психологизма.

Астана