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Чудеса продолжаются Культура

Пьеса Уильяма Гибсона “Сотворившая чудо”, основа которой была взята в постановке режиссера Азамата Абдильдинова, не может оставить равнодушным никого. Но не подумайте, что это очередная история о сочувствии к бедной больной девочке. Вовсе нет. В центре повествования путь становления, совершенствование, борьба за свое место в жизни, стремление доказать свою значимость и преступление через гордость. “Чудо” - это история о легендарной американке Элен Келлер. Недуги не помешали ей первой получить степень бакалавра (задокументированный факт), стать выдающимся политическим и общественным деятелем, борцом за права женщин и чернокожих, а также написать множество книг и читать лекции. Исполнительница главной роли Асель Джаксыбаева продемонстрировала прекрасный язык тела - что не было сказано словами, зрители с легкостью поняли в жестах и мимике актрисы. Очень тонкая грань отделяет умеренную и в то же время заметную демонстрацию эмоций от превращения в клоунаду и неуместного кривляния. Асель удалось создать нужный образ и поразить зрителей профессионализмом. Ее героиня вначале предстает маленьким капризным ребенком, требующим моментальной реакции на малейшие требования. Словно кукловод, она манипулирует родителями и пытается делать то же самое и с посторонними людьми. И у нее это получалось, пока в их дом не постучалась Анни Салливан (Ксения Кутелева). Родители Элен решили отправить дочку в приют, поскольку не могут с ней справиться, а чтобы чаду было не столь тяжело в новом окружении, или же затем, чтобы самим себе доказать, что они заботливые родители и сделали для дочери все, что могли, решили позвать преподавателя, который сможет научить девочку языку жестов. Этим педагогом и стала Анни Салливан. Вот оно - чудо, спасение для родных.
Что делать, если ваша дочь монстр? Уверенность родителей Элен в том, что чужая тетя сможет вразумить их неугомонное дитя, даже немного удивляет. Весьма своеобразный подход нашла мисс Салливан к неуправляемому ребенку. Анни показала героине, что и у нее в голове тараканов хватает, да еще и похлеще безумных выпадов Элен. Неординарности в спектакле предостаточно. Салливан словно воспитывала в Элен свое дитя, старалась научить ее не только говорить, но и выражать свои чувства другим людям. Вероятно, добиться успеха и достучаться до сердца Элен преподавательнице бы не удалось, не будь у нее за плечами своей не менее печальной истории. У нее умер младший брат, и всю нерастраченную любовь она подарила девочке. Минимум декораций, но при этом невероятно сильная атмосфера. Сидя в зале, абсолютно забываешь о том, что ты в театре. Складывается ощущение, что ты вместе с актерами проживаешь все это прямо сейчас. А расположенное на сцене единственное дерево с корягами - словно ода одиночеству. Да, есть родители, есть брат, но нет отношения к девочке как к полноценному человеку, оттого и истерики - компенсация, сигнал “обратите на меня внимание”. Чудо в понимании, в умении найти подход, в силе духа и уверенности. А всего этого без должного окружения, увы, не будет.
В спектакле мы видим, что Элен Келлер любит жизнь и знает истинную цену самым обычным ее проявлениям. Поэтому она научилась говорить, читать, ездить на велосипеде и верхом, плавать и грести. Но спектакль - это не документальный рассказ, а больше история о пробуждении чувств. История о том, что любовь не тождественна жалости и вседозволенности.
Тема, затронутая в спектакле, очень сложная и такая нужная: сила любви и огромная вера в человека - это то, чего порой нам так не хватает. А ведь действительно, мы все так любим верить в чудеса, сотворенные чужими руками. Но ведь иногда для того, чтобы увидеть чудо, необходимо самому приложить усилие, верить, а главное - много трудиться и не сдаваться. Элен повезло, на ее пути нашелся человек - Анни Салливан, который смог вытащить из темноты, направить ее жизнь в нужное русло, но не стоит забывать о том, что нужно и самим предпринимать определенные шаги, поскольку спасительная шлюпка приплывает не к каждому.
Впервые пьеса была поставлена в 1959 году и стала лауреатом премии “Тони” в пяти номинациях. А экранизация фильма по творению Гибсона 1962 года получила премию “Оскар”.

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Просмотрено: 566 раз Просмотров: 566 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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