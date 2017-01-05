

В живописи этого мастера преобладают мотивы духовной жажды, духовного горения, духовного беспокойства героев его произведений, касается ли это сюжетных картин, портрета или пейзажа. Среди сюжетов его работ преобладают картины, связанные с давней историей родного края и балетом - труднейшим видом высокого искусства. Среди портретов художник отдает предпочтение лицам, отмеченным благими деяниями, а каждый его пейзаж несет ощущение света и тепла в этом мире.

Василий Братанюк воспитанник одной школы - петербургской, сохранившей, как нигде уже в Европе, академически строгое, веками выверенное, классическое преподавание художнических наук. И учителями были не только известные мастера искусства - профессора академии художеств (Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина), но и сам город на Неве, его история, его памятники, улицы, площади, набережные, Эрмитаж. Это живописец, который уже прочно занял свое достойное место в изобразительном искусстве. Потому что ценность реалистической школы, что бы там ни говорили сомнительные арт-критики, в ее фундаментальной основе. Когда-то завоевав достойное место в контексте мирового искусства, она никогда уже не уходила с мировой художественной арены. Вот и Василий Братанюк, сохраняя высокие реалистические традиции школы, которая осталась в живых вопреки повсеместному засилью “авангардных исканий”, показывает в своих произведениях колорит, чувство тона, мастерство рисунка и композиции и высокий художественный профессионализм. Причем художник, создавая свои произведения, не копирует увиденное, а размышляет над ним, подмечая характерные черты времени, осмысливает их, вкладывая в изображаемое свои мысли и чувства. А ведь именно это и есть то высокое искусство, за которым охотятся коллекционеры, делая свой выбор именно в пользу реализма. Да и зритель готов приходить вновь и вновь в музей для общения с прекрасным.

Потому-то Василий Братанюк - уникальный современный мастер, избравший, кроме всего прочего, ведущей темой своего творчества балет. Его мастерство широко известно в театральных кругах, ему позировали многие выдающиеся танцовщики - Майя Плисецкая, Жанна Аюпова, Николай Цискаридзе. Не случайно зачастую разные по жанрам и степени завершенности - от этюда до законченного многофигурного полотна - работы у него все равно объединены единой темой сценических метаморфоз и тайной рождения художественного образа.

Отдельно хотелось бы отметить диптих “Синий бог”, созданный мастером по мотивам одноименного балета специально для музея Академии русского балета имени Вагановой. Диптих представляет народного артиста России Николая Цискаридзе в роли индийского божества - Синего бога. И тут надо сказать, что самому Синему богу пришлось претерпеть множество метаморфоз, прежде чем его образ материализовался на полотне Василия Братанюка, так как в его основе лежит старинная индийская легенда, воплощенная в одноименном балете сто лет назад. При этом любопытно, что одна из самых трудных задач для художника, живущего балетом, - это создание многофигурной композиции, представляющей масштабную сценическую постановку. И мало кто из современных мастеров кисти вообще рискует воссоздавать спектакль на холсте, ограничиваясь отдельными образами. Убедительных же решений и вовсе немного, именно потому картины Братанюка в данном случае вызывают неподдельный интерес. Ведь балет - это самое условное, самое метафоричное и вместе с тем самое уязвимое для вечности из всех видов искусств. Отзвучала музыка, смолкли аплодисменты, погасли софиты, разошлись служители Терпсихоры, а с ними растворился, исчез и спектакль. Вот только разве что мастер живописных метаморфоз Василий Братанюк помогает остановить ускользающие мгновения, запечатлев для будущего эфемерные образы. Большая удача, когда художнику удается не только уловить красивую позу артиста, но и передать его душевный порыв. В общем-то как и во всех других задумках-мотивах. И если мастер сумеет остановить прекрасное мгновение в своей картине или рисунке, безусловно, это вызовет эмоциональный отклик у зрителя, которому, кстати, всегда бывает интересно узнать закулисную жизнь артиста. Так, например, портрет Майи Плисецкой писался Братанюком в репетиционном зале Мариинского театра - известная балерина сама подсказывала художнику выразительную пластику, делала ценные замечания, удерживала паузу при движении рук. В итоге - восемь этюдов и автограф прямо на холсте для истории...

Санкт-Петербург - Астана Фото из личного архива художника.