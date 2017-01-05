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Художественные инструкции Культура


Как вы знаете, художник Сергей Маслов был легендарной личностью: его картины, видео, инсталляции, акции и тексты оставили глубокий след в развитии современного искусства в Центральной Азии. Сергей Маслов в своем творчестве использовал различные медиа, живопись, перформанс, инсталляцию, видео и тексты. Его карьера как живописца началась в конце 1980-х годов. В то время Маслов был лидером художественной группы “Ночной трамвай”, развивавшей направления восточного мистицизма и стилистической эклектики. Позже он примкнул к художественному кругу галереи “Вояджер” и стал его неофициальным идеологом, выбрав мифотворчество своим основным творческим принципом.


На ярмарке в Женеве будет представлен ряд живописных работ Маслова, включая ставшие программными для художника “Вечер на рейде” (1984) и “Юдифь” (1997). В этих, как и во многих других композициях Маслова сюжет радикально эротизирован. Этот комичный отсыл к чувственной, интимной части жизни человека, характерный для всего творчества Маслова, являлся противовесом патриархальному официозному доводу советского и постсоветского периодов.
Альтернативный вид существования в условиях суровой окружающей действительности Сергей Маслов также предложил в своей акции в “Казах Бизнес Клубе” в Алматы в 1998 году. Во время вечера приглашенные Масловым гости слушали итальянские арии в исполнении молодого оперного певца, который, закончив петь, вынул листовки с текстом художника “Инструкции по выживанию для граждан бывшего СССР” и бросил на пол, чтобы гости смогли с ними ознакомиться. В “Инструкциях” давался ряд комических советов о том, как выжить в условиях экономической депривации 1990-х годов, включая продажу офисной мебели и сдачу бутылок. Сергей Маслов умер неожиданно в 2002 году, оставив после себя многочисленные картины, рисунки, видео, тексты и различные неоконченные проекты.
На ярмарке Artgeneve галерея представит интерпретацию “Инструкций” в исполнении творческого дуэта Елены и Виктора Воробьевых, близких друзей и соратников Маслова.
В своей работе Воробьевы перевели текст “Инструкций” на языки пятнадцати постсоветских республик, таким образом логически завершая проект Маслова. Впервые инсталляция Воробьевых с текстом Маслова была показана в павильоне Центральной Азии на Венецианской биеннале в 2005 году. Одна из версий инсталляции хранится в коллекции музея современного искусства в Антверпене.


В Женеве также будут представлены фотопроекты Воробьевых “Быстрое изготовление осени” и “Быстрое изготовление весны”, в которых с помощью утюга в первом случае художники заставляют зеленую траву преждевременно пожелтеть, а во втором - растапливают снег, обнажив землю. Воробьевы работают вместе с 1990-х годов. Они используют различные техники и жанры, и в результате на свет появляются многослойные и часто ироничные произведения. Их работы прежде всего связаны с постсоветской реальностью постоянных перемен и дезориентации и повествуют об их воздействии на каждодневную жизнь людей. Художники фиксируют эфемерные и незаметные детали повседневности, частные характеристики, а также вещи и явления, которые порой остаются незамеченными и не всегда притягательны для глаз. Воробьевы создают целые серии работ, сортируя их по типологиям.
В 2017 году ярмарка Artgeneve, которая уже успела зарекомендовать себя как важное культурное событие, пройдет в шестой раз. Более 50 галерей и стран со всего мира примут участие в мероприятии. Казахстанская галерея будет участвовать в ярмарке впервые.

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Просмотрено: 1491 раз Просмотров: 1491 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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