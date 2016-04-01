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Расплетая звуки из прошлого, или Отсветы янтарного зверя Культура
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Несколько лет назад в рамках регионального выставочного проекта “Казахстан, устремленный в будущее” был организован вернисаж “Колыбель национальных культур” из музейных фондов Костанайской области. Среди скульпторов, художников и мастеров ДПИ (декоративно-прикладного искусства) оказалась и Гульдана Журкабаева. Ее работы как магнитом притягивали к себе любопытные взгляды. И неспроста - уже тогда ее произведения отличались многобразием и многогранностью.
С тех пор в течение семи лет художница, работая не покладая рук, создала почти 150 творческих работ, из которых на нынешней выставке представлено около 40, и даже успела приобрести известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Дорогого стоит и награда, которая принесла Гульдане буквально мировую известность - чуть больше месяца назад художница заняла первое место в международном фестивале и конкурсе искусств, который проходил в республике Сан-Марино.
Что касается нынешнего вернисажа, то авторские работы, индивидуальная творческая манера, тонкое восприятие прошлого позволили ей создать кожаные полотна, расписанные акриловыми красками на тему тотемизма и шаманизма, которые сегодня близки и волнительны для многих. Художница по-своему осмысливает древние символы, обширно используя их в своем творчестве. Что отражается в ее работах “Скифские мотивы”, “Мелодия степи”, “Звуки из прошлого”, “Зодиакальный цикл”, исполненные автором под впечатлением древних рисунков человечества. Помимо кожи и акрила мастерица широко использует и различные декоративные элементы, в числе которых янтарь, монеты, натуральные камни, бусины, пуговицы, перья, и даже мелкие кости животных. Их, по ее словам, ей специально привозят, зная о ее увлечении и создании необычных произведений.
Потому-то силуэты и символы, пропорции и сюжеты древних наскальных изображений перекликаются у нее здесь с фактурой натурального, даже “дикого” материала. Сама же художница полагает, что, широко используя фрагменты шкур различных животных, необработанный мех, являющийся частью общей композиции, она старается передать образ древних посланий, зашифрованный в наскальных петроглифах. Не случайно в работах Гульданы воспроизводится удивительный ассоциативный ряд между прошлым и настоящим.
Делу не мешает применение даже самых неожиданных материалов - от декоративных пуговиц до винных пробок, не говоря уже об упомянутых бусинах и полудрагоценных камнях. “Я дочь Торгайской степи, там родилась и выросла, поэтому работа с кожей и шкурами - это мое”, - рассказывает Гульдана Журкабаева свои творческие пристрастия. А еще шкуры, потому что, по словам художницы, ниша пустует, во-вторых, ей всегда хотелось “работать с чем-то таким текстурным, чтобы щупать...”. Процесс обработки шкур очень трудоемкий, но это только затягивает ее, а ведь запах у шкур специфичный, из-за него не все возьмутся за такое дело. Но Гульдане понравилось, потому что “когда занимаешься чем-то таким, что могут не все, это классно, и я плавно перешла от холстов к шкурам”, с удовольствием повторяет она.
Хотя в роду у нее только прадед, оказывается, делал тулупы, сбрую для лошадей, в то время как родители от всего этого были далеки.


Кроме создания художественных произведений мастерица увлекается эзотерическими науками. Старается, как говорит мудрец Ошо, жить здесь и сейчас. С другой стороны, арт-критики усматривают в ее современных работах отход от тотемизма и шаманизма, с которыми ее имя и ее произведения связывали очень давно. “Есть работы, в том числе и новые, в которых мне хотелось показать петроглифы Тамгалы, скифские мотивы. Тем более что я теперь больше рисую то, что идет у меня изнутри. Обожаю рисовать и женщин. Вдохновляюсь творчеством Земфиры, дни и ночи напролет слушаю ее песни, которые меня также вдохновляют”, - признается Гульдана.
Кстати, сегодняшний вернисаж отличается от других выставок мастерицы тем, что в этот раз большинство работ все-таки были написаны маслом. Впервые за свою творческую деятельность она решила показать все многообразие своей внутренней философии на холстах, так как именно на них можно “раскрыться”, выплескивая в полной мере всю палитру своих чувств. И потому каждая ее работа - это целый рассказ о себе, о поиске истины, которой пока нет.
“Сам путь в жизни важнее, чем конечная цель. Созидательные мысли для творения, бесконечность бытия, эфемерность чувств в человеческих отношениях - все эти мысли воплотились в моих работах, превращаясь в монолог автора”, - подтверждает художница. Вот потому-то видение ею окружающего мира не такое, как у остальных, дает ей возможность и смотреть на все вокруг совсем по-иному. Когда фокус и цвет передают изображение нестандартно, они добавляют в работы уникальность. И зритель это непременно оценит.
Астана

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Просмотрено: 187 раз Просмотров: 187 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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