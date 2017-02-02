- Куандык, что изменилось в вашей творческой жизни с тех пор, как мы с вами виделись на премьере фильма “Без права на выбор”, в котором вы сыграли главную роль бесстрашного советского разведчика Касыма Кайсенова?

- В сфере кино я бы не сказал, что сильно что-то поменялось. После сериала о Касым-ага я снялся в фильме Ермека Турсунова “Жат”, это было в позапрошлом году. Сегодня меня приглашают, и очень часто, сыграть во многих сериалах, но я отказываюсь. Мне не нравятся те сценарии, которые предлагают, - это не мое. В этом вопросе меня поддерживает и режиссер Турсунов, с которым я советуюсь по поводу того, согласиться или нет на ту или иную роль. Не хочу размениваться, предпочитая съемки пусть в редких, но серьезных проектах. Кстати, именно после сериала “Касым” меня стали узнавать на улице, хотя до него я сыграл в таких фильмах, как “Человек-ветер”, “Келин”, “Кто вы, доктор Ка?”... Правда, в них я был довольно-таки серьезно загримирован, а вот после выхода сериала о разведчике, да еще накануне Дня Победы, люди подходят, до сих пор называя меня именем моего экранного героя - для них я Касым, а не Куандык Кыстыкбаев, артист театра и кино.

- Кстати, о театре. Каковы ваши успехи сегодня на этом поприще?

- За последние несколько лет я участвовал в таких серьезных постановках, как исторический спектакль “Аблай хан”, в короткой сцене “Керей хан”, приуроченной к 550-летию Казахского ханства. Думаю, что эти роли, а также воплощенный мною образ Касыма Кайсенова стали поводом для того, что мне дали в награду заслуженного деятеля Казахстана. Еще это постановка “Караш-Караш”. Но все же скажу, что и до того, как я снялся в сериале о Касыме - а начался мой творческий театральный путь в 1998 году - мне давали главные роли в спектаклях, так и после съемок в 2013 году я по-прежнему получаю и главные роли, и эпизодические, от которых добиваюсь запоминающегося результата. Ведь как утверждал Станиславский: нет больших и малых ролей, есть только большие и малые актеры. Что касается моего творческого амплуа, это социальный герой, хотя роли я не выбираю, я не капризный в этом. Какого героя дают мне играть режиссеры, того и стараюсь воплотить на сцене максимально правдоподобно. К слову, мне приходилось участвовать даже в массовках, что неимоверно удивляло моих коллег и начинающих артистов. - Куандык, в прошлом году вы чуть было не стали артистом в Театре драмы имени Ауэзова в Алматы... Что заставило вас снова вернуться в Астану и в театр имени Куанышбаева?

- Меня приглашали туда и ранее - несколько лет назад, и неоднократно. Но в сентябре прошлого года так сложились обстоятельства, что я дал свое согласие. Хотя... если вспомнить, в 1998 году я, наоборот, уехал из Алматы сюда, в Астану, все-таки рассчитывая вернуться обратно. Вернулся, а через неделю уже надо было ехать на гастроли в Актау и в Жанаозен, так что скучать было некогда - я получил сразу три роли, тем более оказалось, что был сделан актерский ввод - необходимая замена одних артистов другими, что, в общем-то не всегда есть хорошо, поскольку продиктовано разными обстоятельствами. Да и время в таких случаях, как это было у нас, всегда ограничено. Кроме того, мои коллеги, друзья, да и просто близкие, которые остались в Астане, стали все чаще мне названивать и просто-таки слезно умоляли вернуться обратно. Я не мог найти себе места, начал переживать, мучился ужасно от проблемы выбора, которая снова встала передо мной. Тем более было невыносимо грустно на гастролях встречаться на сцене “со своими” из столичного театра имени Куанышбаева. Меня даже не утешало то, что во время гастрольных фестивалей мы с Ауэзовским театром завоевали подряд два Гран-при. Меня это не остановило, и я снова решил вернуться в Астану, потому что твердо понял, что нужен именно там, меня там любят и ждут.

- А что для вас сложнее - подготовка к съемкам на площадке в кино или театральные репетиции накануне премьеры?

- Немного сложновато мне было в ходе съемочного процесса в “Касыме” бегло говорить по-русски. Кроме того, у реального Касым-ага была потрясающая спортивная подготовка - он окончил высшую секретную школу диверсантов. Так что мне пришлось усиленно заниматься физической подготовкой, а вот мой акцент, наоборот, режиссеру Леониду Белозоровичу понравился. Этот замечательный человек, профессионал своего дела, сильно мне помог на съемочной площадке, хотя я и без того чувствовал постоянную ответственность за роль, за то, что я делаю, как себя веду, - я ведь там один представлял весь Казахстан. Но самое интересное, что на эту роль я был утвержден практически сразу, без кинопроб, стоило режиссеру увидеть мою фотографию. Сегодня мы продолжаем нашу с ним дружбу, наше общение, и он называет себя моим белорусским Аке. Конечно, хотелось бы снять продолжение картины...

Что касается театра, то я до сих пор волнуюсь перед каждым выходом на сцену, хотя работаю в театре уже полтора десятка лет, и роли, которые давно стали мне близки, знаю назубок.

- Над чем вы работает сейчас?

- Скоро у нас в театре имени Куанышбаева премьера спектакля “Козы-Корпеш и Баян-Сулу”, в котором мне дали роль, но я пока не могу ее назвать, потому что, по словам режиссера, в процессе репетиций все может поменяться. Кроме того, я работаю в столичном театре Айгуль Иманбаевой, театре “АИ”, где в ближайшее время собираются восстанавливать спектакль “Медея”, в котором мне обещали роль Ясона.

Астана